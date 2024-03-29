Türkiye’ye ne zaman 5G gelecek? Türkiye 5G geçişi ne zaman başlayacak gibi sorular çok sık sorulurken, Çin’den gelen 5.5G atağı ile Türkiye’nin 5G’yi atlayarak 4G’de olduğu gibi direkt olarak 5.5G’ye geçeceğine dair söylentiler yayılmaya başladı. Türkiye 5G projesini rafa mı kaldırıyor? Türkiye 5.5G mi kullanacak?

Çin, 5.5G Teknolojisine Geçiyor: Peki 5.5G Nedir? 5.5G Avantajları Neler?

Mobil iletişim teknolojileri sürekli olarak gelişmeye devam ediyor. Ülkemiz henüz 4.5G teknolojisini kullanırken, birçok ülke 6G’ye geçiş için çalışmalar yapıyor. Ancak Çin, Türkiye daha 5G çalışmalarına doğru düzgün başlamamışken 5.5G teknolojisine geçeceğini duyurdu. Peki, 5.5G nedir ve 5G’den ne gibi farklar sunuyor?

5.5G, bazı kaynaklar tarafından “5G Advanced” veya “5GA” olarak da adlandırılıyor. Ancak bu isimlendirmeler arasında herhangi bir fark bulunmuyor, hepsi aynı teknolojiyi ifade ediyor. Hepsi de 5G’nin bir üst sürümünü gösteren farklı isimler.

5.5G teknolojisi, basitçe ifade etmek gerekirse, 5G’nin performans açısından biraz daha iyileştirilmiş bir versiyonud diyebiliriz. Bu teknoloji, halihazırda dünyanın birçok yerine kullanılabilir olan 5G ile çalışmaları son hız devam eden 6G arasında konumlanıyor. Huawei gibi mobil ağlar üzerinde sıkı çalışan teknoloji devleri uzun süredir 5.5G üzerinde çalışıyor ve Çin’in duyurusu, bu çalışmaların artık sonuç verdiğini ve geçişin başladığını gösteriyor.

5G ile 5.5G teknolojileri arasındaki fark, 4G ile 4.5G arasındaki farka benzer şekilde öne çıkıyor. 4.5G’nin 4G’den daha hızlı olması gibi, 5.5G de 5G’den daha hızlı olacak. Huawei’nin çalışmalarına göre, 5.5G, 5G’den 10 kat daha hızlı olacak ve gecikme süresi en fazla 5 ms olacak. 5.5G kapsama alanı konusunda henüz kesin çalışmalar yok, ancak kapsama alanının hemen hemen aynı olması bekleniyor.

Türkiye’nin teknoloji alanındaki gelişmelerde bazen gecikmeler yaşadığı biliniyor. Bu durumda, ülkemiz direkt olarak 5.5G’ye geçiş yapabilir. Daha önce 3G’den 4G’ye geçiş sürecinde de benzer aksilikler yaşanmıştı. Operatör şirketleri de doğrudan 4.5G’ye geçiş yapılmasına karar vermişlerdi. Yani ülkemiz 4G’yi aslında pas geçti, bunun yerine bir üst versiyonu olan 4.5G’yi kullanmaya başladı.

Türkiye’deki teknoloji firmalarının da 5.5G’ye hazırlandığı hakkında çeşitli haberler var. Geçmişte Huawei ile yapılan iş birlikleri ve Turkcell’in aktif olarak 5.5G testleri yapması, ülkemizin bu yeni teknolojiye geçiş sürecinde aktif rol alabileceğini gösteriyor.

Yine de bu geçişin kesin olduğunu söylemek henüz zor. Türkiye İstanbul Havalimanı gibi kısıtlı birkaç noktada 5G hizmeti veriyor ve 5G altyapısının kurulumu için çalışmalar devam ediyor. Ancak bu konuda BTK gibi yetkili kurumların açıklamalarını beklemek zorundayız.

5.5G Destekli Telefon Almamız Gerekecek mi? 5G Destekli Telefonlar 5.5G Çalıştırır mı?

5G destekli telefonlar, 5.5G ağlarıyla da uyumlu olarak çalışacaktır. Bu nedenle 5.5G destekli telefon almanıza gerek yok. Sadece 5G teknolojisinin yeni duyurulduğu dönemde çıkan bazı akıllı telefonlar 5.5G’nin hızından tam olarak yararlanamayabilir, ancak ağ bağlantısı konusunda bir sorun yaşamanız pek olası değil.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye bu yeni teknolojiye direkt olarak geçmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!