Apple, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerini fırçalanmış metal görünümlü mat titanyum çerçevelerle piyasaya sürmüştü. Ancak şimdi, yeni bir söylenti iPhone 16 Pro serisinin titanyum gövdeyi koruyacağını, ancak daha parlak bir çerçeveye geçeceğini öne sürüyor. Yeni iPhone modeli parlak titanyum ile geçmiş iPhone Pro modellerine benzeyecek.

iPhone 16 Pro Titanyum Gövde ile Geliyor: Ufak Bir Fark Olacak

Kore’nin sosyal medya platformu Naver’de yeux1122 kullanıcı adlı bir sızıntı kaynağı, bu değişikliğin geliştirilmiş malzeme işleme ve renk işleme yoluyla gerçekleştirileceğini belirtti. Kaynaık, söz konusu çerçevenin çizilmeye karşı tamamen dayanıklı bir malzemeden yapılmayacağını belirtti. Bu durum, bazı kullanıcılar için hayal kırıklığı yaratabilir. Yeni modellerin beyaz ve griye ek olarak Uzay Siyahı ve Gül renkleriyle gelebileceği öngörülüyor.

Apple cephesinin daha parlak telefonlar getirmesi beklense de, işlevsel değişiklikler de söz konusu olabilir. Bir kaynağa göre, çerçeveler daha ince olacak ve kameralar, daha büyük piller için iç mimariyi optimize etmek üzere yeniden düzenlenecek. Yani cihazların gövde tasarımında ufak tefek farklar görmemiz de olası.

Önceki iPhone Pro sahipleri parlak metal çerçevenin çizilmesinden şikayetçiydi. Birkaç yıllık kullanımın ardından kılıf içerisinde bile cihazların çizildiği gözlemlenebiliyor. Apple cephesinin radikal bir karar alarak yeniden parlak çerçeveye dönmesi ilginç olabilir.

Tüm bu özellikler henüz söylenti aşamasında ve daha resmi bilgilerin çevrimiçi olarak görünmeye başlaması için birkaç ay daha beklememiz gerekebilir. Apple’ın iPhone 16 Pro serisiyle ilgili resmi duyurular yapması ve yeni özellikleri tanıtmasıyla birlikte, bu söylentilerin ne kadarının doğru olduğunu göreceğiz. Bu değişikliklerin, Apple’ın kullanıcılar arasında heyecan yaratması ve yeni nesil iPhone modellerinin talebini artırması bekleniyor.,

Bizler de yeni Apple iPhone 16 Pro modellerini heyecanla bekliyoruz. Android amiral gemilerine soğuk terler döktürecek olan bu yeni amiral gemileri neler getirecek hep beraber göreceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın yeni canavarları neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!