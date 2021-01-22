Genel
Turkcell, e-Futbol Milli Takımı’nın ana sponsoru oldu
Turkcell, geçtiğimiz yılın Aralık ayında kurulan e-Futbol Milli Takımı’mızın ana sponsoru oldu. Uzun yıllardır Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın ana sponsoru olan telekomünikasyon devi, artık eMilli Takımlar’ın da ana sponsorluğunu üstlenecek.
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Turkcell, geçtiğimiz yılın sonunda kurulan Türkiye e-Futbol Milli Takımı ana sponsoru oldu. ‘A Milli Futbol Takımı’nın da ana sponsoru olan şirketin, sponsorluk anlaşmasını ‘Türkiye Futbol Federasyonu’ ile yaptığı ifade edildi.
Telekomünikasyon devi ayrıca eMilli Takımlar seçmelerine de ismini verdi. Hali hazırda devam eden seçmeler, artık Turkcell eMilli Takımlar Seçmeleri adıyla anılacak. Turkcell eMilli Takımlar Seçmeleri; 29 Ocak’taki PES ve 18-19 Şubat’taki FIFA Büyük Finalleri sonucunda belirlenecek.
Hem FIFA hem de PES oyunları için oluşturulacak milli takımlar, Mart ayında gerçekleştirilecek eEuro 2021 elemeleri ve eNations Cup Elemeleri’nde mücadele edecek.
Kuruldukları ilk günden bu yana TURKSPORU’nun gelişmesine büyük emek verdiklerinin altını çizen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: “Yaklaşık 20 yıldır omuz omuza, yürek yüreğe yürümekten büyük onur duyduğumuz Türkiye Futbol Federasyonu ile yeni bir aşamaya geçiyoruz. Hızla gelişen espor arenasında Türkiye’yi en iyi noktaya taşımak için eMilli Takımlarımızın ana sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi
.@TurkSporu’nun en büyük destekçisi olarak, artık @emillitakimlar'ın da ana sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz. #FIFA ve #PES için seçmelerle oluşturulacak @MilliTakimlar, mart ayındaki eEuro 2021 ve eNations Cup elemelerinde mücadele edecek. 🎮 https://t.co/IOK8bxnT2O pic.twitter.com/hI9bjKwKLi
— TURKCELL (@Turkcell) January 22, 2021
Seçmelerin Turkcell’in adı ile düzenleneceğini vurgulayan Erkan, “Umuyoruz ki bu yıl Türk sporu yılı olacak. Önce A Milli Futbol Takımımızın, sonra da e-futbol Milli Takımlarımızın Avrupa Şampiyonası’nda tüm Türkiye’ye sevinç yaşatacaklarına inanıyoruz. Turkcell olarak, her alanda TURKSPORU’nun yanında olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.
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Genel
Yeni MacBook Pro, SD kart okuyucu özelliğine sahip olabilir
Yeni MacBook Pro, SD kart okuyuculu modern bir konsepte sahip olabilir. Bu yılın ilerleyen zamanlarında, yeni 14 inç ve 16 inç modelleri için dizüstü bilgisayarlarda, yerleşik daha fazla bağlantı noktasının tekrar getirilmesi beklentiler arasında yer alıyor.
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Yeni MacBook Pro eski tasarımına geri mi dönüyor?
Geçtiğimiz hafta, saygın analist Ming-Chi Kuo, MagSafe şarj konektörünün iadesi, Touch Bar’ın kaldırılması, yeni düz kenarlı tasarım da dahil olmak üzere bu yılın ilerleyen zamanlarında yeni 14 inç ve 16 inç modeller için beklentilerini özetledi. Bunun üzerine, dizüstü bilgisayarlarda daha fazla bağlantı noktasının dönüşünü beklediğini söyledi.
Belirttiği beklentiler arasına, hangi bağlantıların geri dönüş yağabileceğini eklemedi. Bununla birlikte başka bir analist bugün, sonraki MacBook Pro modelleri için, dijital kamera ve diğer dosyaların aktarılmasında kolaylık sağlayacak bir SD kart okuyucuya sahip olacağını belirtti. Bununla birlikte açıklamasında, Apple’ın, sadık Mac kullanıcılarına yeniden odaklandığını ve bu konuda büyük çalışmalar yaptığının bir örneği olduğunu da ekledi. Şirket, kullanıcıların dijital kameralardan bellek kartları takabilmeleri için bir sonraki MacBook Profesyonelleri için bir SD kart yuvası getirmeyi planlıyor.
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Bilindiği üzere 2016 yılında Apple, SD kart okuyucusunu kaldırmıştı. Apple’ın pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Philip Schiller, SD kartları hantal ve elverişsiz bir yuva olarak değerlendirmişti. Schiller, kartın bir bölümünün dışarıda kalmasının ise rahatsız edici olduğunu dile getirdi. Üstelik yeni kameralarda kablosuz aktarım yapılabildiğine dikkat çeken yönetici, bu değişikliğin ileriye dönük bir karar olduğunu da söylemişti. Fakat bu durum değişecek gibi duruyor.
Tanıtılan ve satışa sunulan en yeni MacBook Pro modellerinde, yalnızca Thunderbolt bağlantı noktaları var ve bu durum fotoğrafçıları, bir SD kart okuyucuya erişmek için bir adaptör veya yuva kullanmaya zorluyor. Kuo, geçen hafta yaptığı araştırma notunda, “çoğu kullanıcının bir sonraki MacBook Pro için ek dongle satın almasına gerek olmayabileceğini” belirtti. Bu nedenle geri dönen tek bağlantı noktasının SD kart okuyucusu olmayacağını da söyledi.
MacBook Pro modellerinin Temmuz’dan Eylül’e kadar uzanan üçüncü çeyrekte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Sunulacak olan bu cihaz, Mayıs 2020 ve Kasım 2019‘da piyasaya sürülen üst düzey 13 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin yerini alacak gibi duruyor.
Aksesuar
Realme Buds Q2 tasarım detayları belli oldu!
Realme Buds Q2 yeni detaylar ile karşımıza gelmeye devam ediyor. Yeni nesil gerçek kablosuz kulaklık FCC üzerinde görüntülendi.
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Realme Buds Q2 canlı görüntülendi!
Gerçek kablosuz kulaklık piyasası genişlemeye devam ediyor. Son dönemlerde artan ilginç rekabetin ardından firmalar yavaş yavaş ürünlerini seriye bağlamış durumdalar. Çoğu akıllı telefon üreticisinin artık birden fazla ürünle kullanıcılarını karşıladığı pazarda, Realme de yeni gerçek kablosuz kulaklığı ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Buds Q2 modelini piyasaya sürecek olan akıllı telefon üreticisi, cihazı ile FCC‘ye uğradı. Tasarım detayları ve pil değerleri öğrenilen gerçek kablosuz kulaklık, silikonlu kulak içi yapısıyla kullanıcılarını karşılayacak.
Tüm bunların yanı sıra piyasadaki diğer rakiplerinden çok farklı özelliklere sahip olması beklenmeyen Realme Buds Q2, tasarım anlamında da, var olan sınırların dışına pek çıkmış gibi gözükmüyor. Pil değerleri de listelenen gerçek kablosuz kulaklık, kutu içerisinde 400 mAh değerinde bir batarya ile kullanıcılarını karşılayacak. Her bir kulaklığın 40 mAh‘lik bataryasının olduğu öğrenilirken, cihazın günlük ve haftalık performansta yapabilecekleri ise merak konusu. Siyah ve fıstık yeşili renk seçenekleri ile şimdilik dikkatleri üzerine çeken gerçek kablosuz kulaklığın bu yılın ilk çeyreğinde piyasaya çıkması tahmin ediliyor.
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Genel
Dolandırıcılar “Aşı sıranız geldi” mesajlarıyla kandırıyor
Krizi bir fırsat haline getiren dolandırıcılar şimdide insanları korona aşısı ile kandırmaya başladılar. Siber suçlular, vatandaşları kandırmak için “Aşı Sıranız Geldi” SMS’leri gibi bir dizi dolandırıcılık yöntemi uyguluyorlar.
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Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısı CoronaVac‘ın yaygın uygulamasına 14 Ocak‘ta başladı. İlk olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanan aşı, 19 Ocak itibarıyla 1 milyona yakın kişiye yapıldı. Aşı, belirlenen öncelik sırasına göre yapılıyor ancak siber suçlular, vatandaşları kandırmak için “Aşı Sıranız Geldi” SMS’leri gibi bir dizi dolandırıcılık yöntemi uygulamaya başladı.
Siber dolandırıcılar, kötü amaçlı yazılımları yaymak, aşı sırası bekleyenlerin hassas bilgilerini ele geçirmek veya devlete ait web sitelerini manipüle ederek kimlik hırsızlığı yapmak için SMS, sosyal medya reklamları, sahte internet siteleri ve e-postaları kullandığını belirten siber güvenlik uzmanı Alev Akkoyunlu, aşı sırası bekleyen vatandaşları siber dolandırıcılıklara karşı uyarıyor.
Dolandırıcılar, gönderdikleri SMS’te “Aşı sıranız geldi. Kaydınızı tamamlamak ve randevu oluşturmak için xxxxxx bağlantısına tıklayabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz! Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı B001” ifadelerine yer veriliyor. Randevu oluşturmak için SMS’te yer alan linke tıklayan vatandaşlar, kişisel bilgilerini girdikleri anda tüm bilgiler dolandırıcıların eline geçiyor.
Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu konuyla ilgili olarak; “Bazı basit kurallara uyarak ve sevdiklerinizi bilgilendirerek bu tür dolandırıcılar tarafından kurban olmaktan kurtulabilirsiniz” dedi.
Ayrıca Akkoyunlu, kişisel kimlik bilgilerinizi kimseye vermeyin ve her zaman www.turkiye.gov.tr, www.covid19asi.saglik.gov.tr ve enabiz.gov.tr gibi resmi bağlantılardan bilgi alarak işlem yaptığınızdan emin olun uyarısında da bulundu.
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