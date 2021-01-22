Turkcell, e-Futbol Milli Takımı’nın ana sponsoru oldu

Turkcell, geçtiğimiz yılın Aralık ayında kurulan e-Futbol Milli Takımı’mızın ana sponsoru oldu. Uzun yıllardır Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın ana sponsoru olan telekomünikasyon devi, artık eMilli Takımlar’ın da ana sponsorluğunu üstlenecek.

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Turkcell, geçtiğimiz yılın sonunda kurulan Türkiye e-Futbol Milli Takımı ana sponsoru oldu. ‘A Milli Futbol Takımı’nın da ana sponsoru olan şirketin, sponsorluk anlaşmasını ‘Türkiye Futbol Federasyonu’ ile yaptığı ifade edildi.

Telekomünikasyon devi ayrıca eMilli Takımlar seçmelerine de ismini verdi. Hali hazırda devam eden seçmeler, artık Turkcell eMilli Takımlar Seçmeleri adıyla anılacak. Turkcell eMilli Takımlar Seçmeleri; 29 Ocak’taki PES ve 18-19 Şubat’taki FIFA Büyük Finalleri sonucunda belirlenecek.

Hem FIFA hem de PES oyunları için oluşturulacak milli takımlar, Mart ayında gerçekleştirilecek eEuro 2021 elemeleri ve eNations Cup Elemeleri’nde mücadele edecek.

Kuruldukları ilk günden bu yana TURKSPORU’nun gelişmesine büyük emek verdiklerinin altını çizen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: “Yaklaşık 20 yıldır omuz omuza, yürek yüreğe yürümekten büyük onur duyduğumuz Türkiye Futbol Federasyonu ile yeni bir aşamaya geçiyoruz. Hızla gelişen espor arenasında Türkiye’yi en iyi noktaya taşımak için eMilli Takımlarımızın ana sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi

.@TurkSporu’nun en büyük destekçisi olarak, artık @emillitakimlar'ın da ana sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz. #FIFA ve #PES için seçmelerle oluşturulacak @MilliTakimlar, mart ayındaki eEuro 2021 ve eNations Cup elemelerinde mücadele edecek. 🎮 https://t.co/IOK8bxnT2O pic.twitter.com/hI9bjKwKLi — TURKCELL (@Turkcell) January 22, 2021

Seçmelerin Turkcell’in adı ile düzenleneceğini vurgulayan Erkan, “Umuyoruz ki bu yıl Türk sporu yılı olacak. Önce A Milli Futbol Takımımızın, sonra da e-futbol Milli Takımlarımızın Avrupa Şampiyonası’nda tüm Türkiye’ye sevinç yaşatacaklarına inanıyoruz. Turkcell olarak, her alanda TURKSPORU’nun yanında olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

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