Fortnite oyuncuları yakında haritada futbol oynayabilecek!

Fortnite oyuncularına futbol modu müjdesi. Epic Games, oyunun içine futbol modu ekleyerek oyuncuların dörde dört maç yapmasını sağlayacak.

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Fortnite futbol modunun başrolünde Pele var!

Oyun dünyasının son dönemlerde yaptığı atılımlarla önemli markalarından biri olan Fortnite, oyuncularına farklılıklar sunmaya devam ediyor. Epic Games yapımı çok oyunculu yapım, şimdi de futbol modu ile hayranlarını karşılamaya hazırlanıyor. 23 Ocak tarihinde yayınlanacak güncelleme ile oyuncular dörde dört futbol oynama imkanına sahip olacaklar. Yapı itibariyle gol atmanın ana hedef olduğu mod içerisinde FIFA ve PES serilerinden aşina olduğumuz mekanikler yer almayacak. Bunun yerine oyuncular oyun içi animasyonlar ile rakiplerini geride bırakmaya çalışacaklar.

Başrolünde efsanevi futbolcu Pele‘nin yer aldığı modun birde The Pele Cup isimli bir etkinliği de olacak. Oyunculara çeşitli ödüllerin verileceği etkinlikte, maç kazanma sayınız yer alacağınız lige doğrudan etki yapacak. Tüm bunların dışında 23 adet dünya çapından futbol takımı ile anlaşan Epic Games, anlaştığı kulüplerin formalarını da mağazasından oyunculara satacak. Kozmetik ürün olarak forma satın alabilecek olan oyuncuların, aynı zamanda Pele‘nin ünlü gol sevincinin bir animasyonunu da kataloglarına ekleyebilecekleri öğrenildi. Çeşit çeşit modlar ile Fortnite için daha fazla kullanıcıya ulaşmayı planlayan Epic Games bakalım hedefine ulaşmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.

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