Türk Telekom, her geçen gün değişen siber atak türlerine karşı geleneksel güvenlik önlemlerinin fark edemediği tehditleri algılayan ve sistemdeki olağan dışı hareketleri analiz eden Paylaşımlı EDR+ servisi ile ‘Yeni Nesil Uç Nokta Güvenliği’ni hayata geçirdi. Türk Telekom, kurumlara ait sistemlerin giriş noktalarının güvenliğini sağlayan EDR (Uç nokta Tehdit Algılama ve Yanıt) ve MDR (Yönetilen Tespit ve Müdahale) teknolojilerini bir arada sunarak, uluslararası sertifikalara sahip alanında uzman mühendisleriyle 7/24 siber güvenlik koruma hizmetini uçtan uca sunuyor.

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Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezi’nde kurumsal ve kamu müşterilerine pek çok hizmeti birlikte sunan Türk Telekom, 360 derece güvenlik yaklaşımı ile yeni servisler geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Türk Telekom, siber güvenlik alanında en geniş ürün portföyüne sahip servis sağlayıcısı olarak bir ilki gerçekleştirerek, Paylaşımlı EDR+ servisini hayata geçirdi.

Türk Telekom Paylaşımlı EDR+ servisi, teknolojik gelişmelerle birlikte siber güvenlik ihtiyaçları artan kurumların her geçen gün gelişen atak türlerine karşı güvenliğini sağlıyor. Geleneksel güvenlik önlemlerinin fark edemediği tehditleri algılayarak sistemdeki olağan dışı hareketleri analiz eden Paylaşımlı EDR+ servisi altyapıdaki giriş noktalarının güvenliğini sağlıyor ve bilgisayar, sunucu, istemci gibi uç noktalara gelebilecek tehditleri en aza indirgiyor.

İçindekiler Türk Telekom uzman kadro desteği ile uçtan uca güvenlik çözümleri

Türk Telekom uzman kadro desteği ile uçtan uca güvenlik çözümleri

Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, “Türkiye’nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip telekom operatörü olarak, hayata geçirdiğimiz Paylaşımlı EDR+ servisimizle uç nokta olarak tanımladığımız bilgisayar, sunucu, istemci gibi cihazlardan verileri yönetmek için gerekli lisansları bulut altyapımız ile sağlıyoruz. EDR+ servisimizle müşterilerimizin altyapılarının daha verimli olması ve gerektiğinde sorunlara müdahale edebilmek için 7/24 izleme, yönetim ve müdahale hizmetlerini bir arada sunuyoruz” dedi.

Diğer yandan Türk Telekom, analiz ve müdahale imkânı sunan bir modeli de hayata geçirdi. Bu kapsamda; son kullanıcı cihazları üzerindeki olası güvenlik ihlallerini gerçek zamanlı tespit eden, engelleyen ve saldırılar hakkında analiz sunan EDR (Uç nokta Tehdit Algılama ve Yanıt) ile tehditlere karşı tespit, müdahale ve iyileştirme süreçlerini kapsayan MDR (Yönetilen Tespit ve Müdahale) servisleri bir araya getirilerek, kullanıcıların faydasına yönelik yeni bir servis oluşturuldu.