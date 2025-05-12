Veri aktarımlarını aktardığımız seride bu sefer de iPhone’dan Android telefona tüm verilerinizi nasıl aktarabileceğinizi bu videoda anlatıyoruz.

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Kanalda yıllar öncesinde anlattığımız video ardından en güncel ve ücretsiz yöntem ile kısa süre içerisinde hem kablolu hem de kablosuz olarak bu veri aktarımını Android Switch uygulaması ile yapabilirsiniz.

Eski iPhone’dan Samsung’a Nasıl Geçilir?: https://youtu.be/m8jQiLIekHQ

Eski iPhone’dan Yeni iPhone’a Veri Aktarımı: https://youtu.be/GfP8T-_cw5w

Eski Android’en Yeni Android’e Veri Aktarımı: https://youtu.be/WE0TvL5ML9Y

Eski iPhone’dan Yeni Android’e WhatsApp Transferi: https://youtu.be/1eHw108tuBs