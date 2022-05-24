Huawei, Çin’de ikişer adet 16 inç ve 14 inç’lik laptop modelleri piyasaya sürdü. 16 inç’lik modeller (MateBook 16s ve MateBook D16) 5.699 yuan’dan (855 $) başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Cihazlar Core i5-12500H, Core İ7-12700H ve Core i9-12900H 12. nesil Intel Core H serisi işlemcilerden gücünü alıyor.

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Huawei MateBook 16s

Huawei MateBook 16s, Core i5-12500H, Core İ7-12700H ve Core i9-12900H 12. Nesil Intel işlemci seçenekleri ve Intel Iris Xe grafik işlemci ile geliyor. Laptop, 16 GB RAM ve 512 GB/1 TB NVMe SSD dahili depolama sunuyor ve 84Wh kapasiteli pili, 135W hızda şarj oluyor. MateBook 16s’in ekranı 2520 x 1680 piksel ekran çözünürlüğüne, 3:2 en boy oranına, 300 nit parlaklığa ve 1500:1 kontrast’a sahip. %100 sRGB desteği sunan ekran ayrıca 16 inç boyutunda, dokunmatik IPS LCD.

Satış fiyatları

Core i5 model: 6.999 yuan (~ 1.050 $)

Core i7 model: 7.999 yuan (~ 1.200 $)

Core i9 model: 9.999 yuan (~ 1.500 $)

Huawei MateBook D16

Huawei MateBook D16 modeli Intel Iris Xe GPU ve Intel Core i5-12500H/Core i7-12700H işlemciler tarafından destekleniyor ve 16 GB LPDDR4x RAM, 512 GB NVMe PCIe SSD depolama sunuyor. Cihazın pili 60Wh kapasiteli ve 65W şarj cihazı ile doluyor. 16 inç ekrana sahip MateBook D16, 1920 x 1200 piksel ekran çözünürlüğü, 300 nit maksimum parlaklık, %100 sRGB kapsamı ve 1200:1 kontrast oranı sunuyor.

Satış fiyatları

Core i5 modeli: 5.699 (~ 855 $)

Core i7 modeli: 6.699 yuan (~ 1.005 $)