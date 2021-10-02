Basın Bülteni
Türk Telekom’dan 5G ve AR Teknolojisi İle uzaktan Teknik Destek
Türk Telekom, bir ilki gerçekleştirerek Nokia iş birliği ile 5G üzerinden uzaktan bakım ve teknik destek hizmetlerini, AR (Artırılmış Gerçeklik) teknolojisini kullanarak test etti. Bu kapsamda sahadaki teknisyene, merkezdeki uzman tarafından VSight Remote uzaktan bakım ve teknik destek platformu üzerinden AR destekli, gerçek zamanlı, yüksek çözünürlüklü, düşük gecikmeli destek sağlandı.
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Türkiye’de 5G ve sonrasında gelecek yeni nesil teknolojileri destekleyecek altyapıyı inşa eden Türk Telekom, Türkiye’nin dijital dönüşümünü hızlandırıyor. Türk Telekom bu kapsamda yine bir ilki gerçekleştirerek, 5G üzerinden uzaktan bakım ve teknik destek hizmetlerini AR teknolojisiyle hayata geçirdi.
Türk Telekom, Nokia iş birliğinde Ankara’nın Aydınlıkevler semtinde kurduğu 5G test şebekesi üzerinde gerçekleştirdiği AR destekli uzaktan bakım ve teknik destek ile bir internet müşterisine başarıyla çözüm sağladı.
İçindekiler
HD kameralı ve 5G bağlantılı akıllı gözlükler ile gerçek zamanlı iş birliği
Denemede, gerçek zamanlı 5G ile AR teknolojileri bir araya getirildi. İnternet müşterisine servis veren erişim sistemlerinden evin içindeki modem bağlantısına kadar tüm kontroller ve müdahale işlemi akıllı gözlük ve AR destekli telefon kullanan saha teknisyeni tarafından gerçekleştirildi. Sahadaki teknisyene, merkezdeki uzman tarafından AR Platformu üzerinden yapılan gerçek zamanlı, yüksek çözünürlüklü, düşük gecikmeli video konferans ve üç boyutlu dosya paylaşımı ile uzaktan destek verildi. Böylece müşteriye sunulan teknik servisin kalitesi ve hızı arttırıldı.
“5G ve AR teknolojisi ile saha operasyonlarında verimliliği artırıyoruz”
5G ve AR teknolojilerinin bakım ve teknik destek alanlarında da kullanılması yönünde dijital ekosistemin gelişimine katkı sağladıklarını ifade eden Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Nokia ile gerçekleştirdiğimiz uzaktan teknik destek servisi denemesinde yerli bir firma olan VSight şirketi tarafından geliştirilen VSight Remote AR destekli uzaktan bakım ve teknik destek platformunu kullandık. Gerçekleştirdiğimiz 5G uygulamalarında yerli şirketlerimizle birlikte çalışmak bize ayrı bir heyecan veriyor. Bu deneme ile 5G ile endüstride verimlilik alanındaki çalışmalarımızı bir adım öteye
taşıyarak, saha operasyonlarımızın daha hızlı ve kolay yapıldığını aynı zamanda müşterilerimize yönelik hizmet ve destek süreçlerinin daha da iyileştirildiğini gösterdik. Türk Telekom olarak 5G’nin farklı kullanım alanlarında çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz” dedi.
Nokia Türkiye Genel Müdürü Özgür Erzincan söz konusu iş birliği hakkında “Nokia olarak Türkiye’de 5G kullanım senaryolarına yönelik uygulama geliştiren küçük büyük tüm yerli şirketlere Türk Telekom ile birlikte destek olmaya devam ediyoruz. Beklentimiz bu şirketlerin yeni müşteri ve pazarlara erişimine destek olarak, Türkiye 5G Ekosistemine katkıda bulunmak” şeklinde görüşlerini paylaştı.
Arıza ve müdahale süreçleri artık uzaktan yönetilecek
Yerli girişim VSight tarafından üretilen VSight Remote AR destekli uzaktan bakım ve teknik destek platformu ile Nokia Mesh WiFi Beacon cihazları kullanılarak gerçekleştirilen deneme, operasyonların daha hızlı, daha akıllı ve daha uygun maliyetlerle yönetilebileceğini ortaya koydu. 5G ve AR teknolojileri kullanılarak geliştirilen bu platformlar sayesinde kurumların organizasyonel yapısında ve gündelik hayatta fiziksel kısıtlamaları ortadan kaldırıp, gerçeklik olgusunu zenginleştirerek yeni iş alanlarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.
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