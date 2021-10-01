Covid-19 Aşılarının Çip İçermesi Neden Mümkün Değil?

Korona virüs pandemisi hakkında dolaşan komplo teorileri arasında bir iddia, Covid-19 aşılarının hükümetin veya Bill Gates gibi küresel seçkinlerin vatandaşları izlemek için kullanacağı mikroçipler içerdiğidir. Aşılardaki bir yonganın insanların kollarını manyetik hale getirdiğini iddia eden viral videolara rağmen, komplo yanlış.

Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde pediatrik bulaşıcı hastalık uzmanı ve aynı zamanda Moderna ve Novavax Covid-19 aşılarının denemelerinde üçüncü aşamada yardımcı araştırmacı olarak görev yapan Dr. Matt Laurens, “Bu, mikroçip için gerekli olan boyuta göre mümkün değil” dedi. “İkincisi, bu mikroçipin ilişkili bir güç kaynağına sahip olması gerekir. Buna ek olarak, bu güç kaynağının en az bir inçlik kas, yağ ve deri yoluyla uzak bir cihaza bir sinyal iletmesi gerekir ki bu yine mantıklı değil.”

Yine de teoriyle ilgili videolar TikTok’ta milyonlarca kez görüntülendi. Temmuz ayında 1.500 Amerikalı yetişkine “ABD hükümetinin nüfusu mikroçiplerle izlemek için Covid-19 aşısını kullanıp kullanmadığı” sorulduğunda, %5’i bunun “kesinlikle doğru” olduğunu söylerken, diğer %15’i ise “muhtemelen doğru” olduğunu söyledi. İlgili komplolar ABD dışına da hızla yayıldı. Kablosuz endüstri grubu Mobile UK’e göre, geçen yıl Birleşik Krallık’ta 5G’yi Covid’e bağlayan asılsız iddialar, telekomünikasyon ekipmanlarına yönelik 133 kundaklama saldırısına ve 300 personelin fiziksel veya sözlü tacize uğramasına neden oldu.

“Komplo Teorileri: Amerikan Kültüründe Gizlilik ve Güç” kitabının yazarı Mark Fenster, “Hükümetin bizi telefonlarımız, kredi kartlarımız ve diğer şeyler aracılığıyla takip etmek için kullanabileceği pek çok şey var” dedi. “Aşı, endişelerinizin en küçüğüdür.”

Covid-19 aşıları, iç çapları yaklaşık 0,26 ile 0,41 milimetre arasında olan 25 ila 22’lik iğnelerle uygulanmaktadır. Bu arada, 5G işlevselliğine sahip bir yonga, bir kuruştan biraz daha küçüktür. En küçük radyo frekansı tanımlaması veya RFID yongası, gerçekten de 0.125 milimetrede yeterince küçüktür. Ancak bunlar yalnızca, aşıları enjekte etmek için kullanılandan yaklaşık 13 kat daha büyük bir şırınga gerektiren tek yongalı sistemi bir pirinç tanesi boyutunda yapan bir bobin antene bağlandıklarında işlev görürler.

Giyilebilir biyometrik izleme cihazları yapan Cipher Skin’in baş bilim sorumlusu James Heathers, “Çok, çok küçük yongalardaki bireysel alt bileşenler yeterince küçüktür. Ancak onları çalıştıran, onları bir cihaza dönüştüren ve yalnızca rastgele yüzen bir RFID etiketi değil, bir cihaz haline getiren her şeye eklenmeleri gerekir” dedi.

Enjekte edilebilir çipler

İsveçli çaylak şirket Biohax International, deri altına enjekte edilebilen RFID yonga sistemleri geliştirdi. Kurucu Jowan Osterlund’un kendi derisinin altında dört tane var ve dünya çapında insanlara yaklaşık 6.000 cihaz enjekte etti. Aşılar için kullanılandan çok daha büyük bir iğne gerektiriyor. Hala bir güç kaynağı veya izleme yetenekleri içeremeyecek kadar küçük.

“İkiye 12 milimetre.” Osterlund, lüks bir pirinç tanesinin boyutunda olduğunu söyledi.

RFID yongaları, 1970’lerden beri ticari olarak mevcuttur. Yakın alan iletişimi veya NFC teknolojisi ile etkinleştirilen yakındaki diğer cihazlar tarafından okunabilen küçük miktarda veri depolarlar. RFID ve NFC, kredi kartı kullanmadan ödeme yapma ve binalara ve toplu taşıma araçlarına anahtarsız erişim gibi şeylere olanak tanır. Biohax yongaları da bu şekilde kullanılır.

Osterlund, “Temelde cüzdanınızdan ve anahtar zincirinizden kurtulmak ve bu mikroçipin, ceplerinizi karıştıran kartları ve anahtarları temsil etmesine izin vermek” dedi.

Biohax yongalarının değeri, her birinin benzersiz olmasıdır. Ancak Covid-19 aşıları çok dozlu ilaç şişeleriyle uygulandığından, her kolda spesifik olmayan bir çipin bile bitmesini sağlamak imkansızdır.

Laurens, “Bu çok dozlu ilaç şişeleri birden fazla kişiye yöneliktir” dedi. “Dolayısıyla, bir birey için bir aşı için gereken tam hacmi tam olarak yukarı çekebileceğiniz ve rastgele bir şekilde, o şişeyle belli bir doz alınması amaçlanan her bir kişi için çok küçük bir mikroçip alacağınızı umabileceğiniz düşüncesi basitçe mümkün değil.”

Boyut ve uygulama sorunlarının yanı sıra, Covid-19 aşıları, derinin hemen altına giren Biohax yongalarından çok daha derine, yoğun kas içine en az bir inç enjekte edilir.

Osterlund, “Bu yüzden yukarı itip görebilirsiniz” dedi. “Demek istediğim, bu biraz daha derin olsaydı, bunu bir telefonla, hatta kapıya monte edilmiş bir okuyucuyla bile iletemezdiniz.”

‘İnsanların kollarına mikroçip koymamıza gerek yok’

Bill Gates, vakfının aşı araştırmalarını desteklemek için verdiği yüz milyonlarca dolar nedeniyle kısmen komplo teorisine bağlandı. Gates, geçen haziran ayında gazetecilerle yaptığı bir telefon görüşmesinde komployu ele aldı. Gates, “Bu şeyle herhangi bir bağlantısı olan hiçbir yonga veya benzeri bir şey yok” dedi. “Demek istediğim, bu şeyleri inkâr etmek neredeyse zor çünkü o kadar aptalca ya da garip ki tekrar etmesi bile neredeyse ona inanılırlık kazandırıyor.”

Şirketler verilerinizi takip edip satarak milyarlar kazanırken, bunu yapmak için aşı kullanmıyorlar.

Washington Üniversitesi’nde çevrimiçi bir komplo araştırmacısı Rachel Moran, “Cep telefonunuzu cebinizde bulundurarak veya bugünlerde sadece mağazaya gidip bir kahve satın alarak sizden çok şey öğrenebiliriz” dedi. “Dolayısıyla insanları ve verilerini izlemek için birçok farklı teknolojimiz var. Ve umarım daha sağlam bir hukuk sistemimiz olur. Böylece bu sistemleri daha iyi tanırız. Ancak kesinlikle insanların kollarına bir mikroçip koymamıza gerek yok.”