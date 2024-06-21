Türk Telekom, “herkes için erişilebilir yüksek hızda internet” mottosuyla Türkiye’nin dört bir yanına yayılan Türk Telekom Wi-Fi noktalarında yüksek hızda erişim imkanı sunuyor. Bu kapsamda, kullanıcıların hayatını kolaylaştıran çözümler ve yenilikçi dijital servisler geliştirmeye devam ediyor.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak, ülkemizin 81 ilinde binlerce noktada güçlü altyapımız ve WiFi alanındaki tecrübemiz ile hayatı kolaylaştırıyoruz. Yenilikçi dijital servislerimiz ve yerli teknoloji girişimlerine yönelik adımlarımızla Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. Yolcular dünyanın en yoğun havalimanında WiFi hizmetlerimizden yararlanırken, uçuş esnasında da bu imkânı sürdürüyorlar. Yurt dışında sağladığımız uçak içi WiFi hizmetini yakın zamanda yurt içi uçuşlarda da hayata geçirdik. İş ve yaşam tarzı için vazgeçilmez bir araç haline gelen WiFi hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Teknolojiyi insana yardım ve faydaya dönüştürürken yatırımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 81 ili uçtan uca fiber internet ile donatıyor, kullanıcılarımızı WiFi hizmetlerimizle buluşturuyoruz” diye konuştu.

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Türk Telekom, İstanbul Havalimanı ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) gibi önemli merkezlerde ziyaretçilere yüksek hızda internet erişimi sunarak keyifli anlar ve ayrıcalıklar yaşatmayı hedefliyor. Ziyaretçiler, bu noktalarda Türk Telekom’un WiFi hizmetleriyle hızlı ve kesintisiz internetin tadını çıkarabiliyor. Özellikle dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı’nda sunulan WiFi hizmeti, yolcuların internet erişim ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılıyor.

Türk Telekom’un sunduğu WiFi hizmetleri sadece havalimanlarıyla sınırlı kalmıyor. Stadyumlardan restoranlara, marinalardan uçak içlerine, otobüs ve feribot gibi toplu taşıma araçlarına kadar birçok alanda WiFi internet deneyimi sunuluyor. Bu geniş hizmet ağı sayesinde, kullanıcılar her yerde yüksek hızda internete erişim sağlayabiliyor.

Türkiye’yi uçtan uca dijitalleştiren Türk Telekom, Hitit Kültür ve Turizm Projesi kapsamında kütüphane, müze ve ören yerlerinde de WiFi deneyimi sunuyor. Böylece, kültürel mirasın korunması ve tanıtılması amacıyla ziyaretçilere yüksek hızda internet erişimi sağlanarak, bilgiye kolay ve hızlı ulaşım imkanı tanınıyor.

Türk Telekom, dijital dönüşümün lideri olarak geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Fiber internet altyapısını genişleterek, Türkiye’nin dört bir yanındaki kullanıcılarına yüksek hızda internet hizmeti sunuyor. Bu yatırımlar, hem bireysel kullanıcıların hem de işletmelerin dijitalleşme süreçlerini hızlandırıyor.

Türk Telekom, müşteri deneyimi ve memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla, kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiriyor. WiFi hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kalitesinin artırılması, müşterilerin günlük yaşamlarında ve iş süreçlerinde önemli kolaylıklar sağlıyor.

Sonuç olarak, Türk Telekom’un “herkes için erişilebilir yüksek hızda internet” vizyonuyla yürüttüğü çalışmalar, Türkiye’nin dijital dönüşümüne büyük katkı sağlıyor. Geniş hizmet ağı, güçlü altyapı ve yenilikçi çözümlerle kullanıcıların hayatını kolaylaştıran Türk Telekom, dijital geleceğe emin adımlarla ilerliyor.