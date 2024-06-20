Starlink Türkiye’ye ne zaman gelecek sorusu çok sık soruluyor. Uydu internet hizmeti Starlink’in Türkiye’ye geliş tarihi çok merak ediliyordu. Sonunda SpaceX cephesinden bu konuda bir güncelleme geldi. Starlink Türkiye’ye ne zaman gelecek diye soranlar için kötü haber geldi. Türkiye uydu internet hizmetine geç kavuşacak.

Starlink Türkiye’ye Ne Zaman Gelecek? Starlink Türkiye Geliş Tarihi Ertelendi

Starlink Türkiye’ye ne zaman gelecek sorusunun cevabı belli oldu. İnternet sitesindeki resmi hizmet haritasını güncelleyen Starlink, Türkiye’ye geliş tarihini yine erteledi. Haritaya göre hizmet, ülkemizde en erken 2025’te kullanılabilir olacak.

Dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, geçtiğimiz yılın Eylül ayında yapmış olduğu bir açıklamada SpaceX Türkiye planları hakkında konuşmuştu. Sayan, SpaceX‘in, Starlink‘in Türkiye’de hizmet vermeye başlaması için başvuruda bulunulduğunu ve gerekli izinlerle ilgili çalışmalara başlandığını açıklamıştı.

Starlink’in güncellenen hizmet haritası, Türkiye’deki kullanıcıların biraz daha beklemesi gerektiğini ortaya koydu. SpaceX’in resmi web sitesine göre, Starlink Türkiye’ye ne zaman gelecek diye soranların en erken 2025 yılına kadar beklemesi gerekecek. Bu haber, yüksek hızlı uydu interneti bekleyen kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı.

Kısa süre önce yapılan açıklamaya göre Starlink, an itibarıyla 100’e yakın ülkede kullanılabilir durumda ve kullanıcı sayısı 3 milyona ulaştı. Starlink, özellikle internet alt yapısının yetersiz olduğu ülkelerde uydu bağlantısı üzerinden internet hizmeti vermesiyle biliniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Starlink Türkiye konusunda neler planlıyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!