Türk Telekom, upload hızlarını artırdı!

Geçtiğimiz günlerde SuperOnline’ın, çoğu internet abonesi için karantina süreci kapsamında upload hızlarını 20 mb/s olarak belirlediğini görmüştük. Bunun üzerine, bugün itibariyle Türk Telekom’da sürece destek vererek upload hızlarını VDSL ve fiber kullanıcıları için iki katına çıkardı.

Müjdeli haberin devamında, Türk Telekom altyapısını kullanan Turknet ve Millenicom gibi sağlayıcıların aboneleri de bu artıştan yararlanabilecek. Diğer bir büyük sağlayıcı konumundaki Turksat Kablonet’te ise herhangi bir değişiklik şu an için görünmüyor.

Yükleme hızlarındaki artışın VDSL ve fiber aboneleri için olduğunu, ADSL kullanıcıların bu yenilikten yararlanamayacağını üzülerek ekleyelim. Ayrıca artış aşama aşama devam ederek SuperOnline sürecinde olduğu gibi bir hafta içerisinde tüm kullanıcılara yansıyacak gibi görünüyor. Eğer yükleme hızınızda halen bir artış göremediyseniz, belli aralıklarla modeminizi resetleyerek sürecin sizin için de işlemesini sağlayabilirsiniz.

Yükseltmenin coronavirus salgını sebebiyle evde kalan kullanıcılar için geçici olarak mı yoksa kalıcı olarak mı uygulandığı ise henüz kesin değil. Bu konuda firmadan henüz resmi bir açıklama gelmediğini ve çoğu kullanıcının upload yükseltmesini aldığını da belirtelim.