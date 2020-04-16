Haber
Türk Telekom, upload hızlarını artırdı!
Geçtiğimiz günlerde SuperOnline’ın, çoğu internet abonesi için karantina süreci kapsamında upload hızlarını 20 mb/s olarak belirlediğini görmüştük. Bunun üzerine, bugün itibariyle Türk Telekom’da sürece destek vererek upload hızlarını VDSL ve fiber kullanıcıları için iki katına çıkardı.
Müjdeli haberin devamında, Türk Telekom altyapısını kullanan Turknet ve Millenicom gibi sağlayıcıların aboneleri de bu artıştan yararlanabilecek. Diğer bir büyük sağlayıcı konumundaki Turksat Kablonet’te ise herhangi bir değişiklik şu an için görünmüyor.
Yükleme hızlarındaki artışın VDSL ve fiber aboneleri için olduğunu, ADSL kullanıcıların bu yenilikten yararlanamayacağını üzülerek ekleyelim. Ayrıca artış aşama aşama devam ederek SuperOnline sürecinde olduğu gibi bir hafta içerisinde tüm kullanıcılara yansıyacak gibi görünüyor. Eğer yükleme hızınızda halen bir artış göremediyseniz, belli aralıklarla modeminizi resetleyerek sürecin sizin için de işlemesini sağlayabilirsiniz.
Yükseltmenin coronavirus salgını sebebiyle evde kalan kullanıcılar için geçici olarak mı yoksa kalıcı olarak mı uygulandığı ise henüz kesin değil. Bu konuda firmadan henüz resmi bir açıklama gelmediğini ve çoğu kullanıcının upload yükseltmesini aldığını da belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Kirin 985, benchmarkta Kirin 820’den daha iyi skorlar aldı!
Geçtiğimiz gün Huawei‘nin alt markası olan Honor, Honor 30 serisini resmi olarak tanıttı. Honor 30, yeni çıkan Kirin 985 5G‘den gücünü alıyor. Bugün ise yapılan benchmark testleri ile birlikte Kirin 985‘in Kirin 820 ile kıyaslaması yapıldı.
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Kirin 985, benchmark testlerinde hangi sonuçları verdi?
Honor 30 Pro ve Plus sürümlerinde kullanılan Kirin 990 5G‘nin aksine taban Honor 30 modelde kullanılan Kirin 985 5G, 4 farklı işlemci ile kıyaslandı. Yapılan bu kıyaslamalara göre, işlemcinin Kirin 990 5G ile yakın sonuç vermesi bekleniyordu. Fakat beklenen olmadı ve beklenenin çok altında bir sonuç ortaya çıktı. Kirin 985‘in daha çok Kirin 980’e yakın olduğu görülüyor. Tam olarak konumlandırmak gerekirse, Kirin 980 ve Kirin 820 arasında bir yerde diyebiliriz. Diğer yonga setlerine göre en büyük artısı dahili bir 5G modem bulunduruyor olması.
Kirin 985 5G, benchmark testinden 386.045 puan alırken Kirin 820, 375.720 puan aldı. Kirin 980 ise 397.541 puan alarak Kirin 985’i geçti. Honor için bazı iyi haberler de var. Kirin 985‘in skoru, Qualcomm‘un Snapdragon 765G‘sini oldukça büyük bir fark ile geçmiş bulunuyor. Snapdragon 765G, benchmark testinde aldığı 322.826 puan ile Kirin 985‘in oldukça gerisinde kalıyor. Honor’un bu yeni işlemcisi genel olarak değerlendirildiğinde, amiral gemisi bir çip ile orta-üst segment bir çipin arasında kalmış gibi görünüyor.
Tabii ki, Honor 30‘un tam olarak değerlendirilmesi yapılmadan Kirin 985 5G hakkında net karara varamayız. Bunların sadece belirli şartlarda yapılan testler olduğunu unutmayalım.
Basın Bülteni
Razer, Koronavirüs’le mücadelede 50 milyon dolarlık yardım hazırladı!
Razer, iş ortaklarını güçlendirmek ve COVID-19’un getirdiği olumsuz etkilerin üstesinden gelmelerine yardımcı olacak. Firma süreçte, Razer Gold, Razer Fintech ve zVentures’tan yararlanacak.
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Şirket, bugün Coronavirus Hastalığı 2019’un (COVID-19) getirdiği ekonomik gerilemeye karşı hem mevcut hem de gelecekteki iş ortaklarını desteklemeye söz veriyor.
Firma, ekosistemdeki üç ana destek kolu olan Razer Gold, Fintech ve zVentures aracılığıyla 2020’de 50 milyon dolara kadar çıkacak bir fon hazırlamaya başladı. Fon; mali katkılar, nakit akışı desteği ve yatırımlar olma üzere üç sütuna bölünecek.
Bu girişim aynı zamanda işletmelere dünya çapında 80 milyondan fazla kayıtlı kullanıcılı Razer’ın donanım, yazılım ve hizmet ekosistemine erişim sağlayarak ittifak ve ortaklıklar yoluyla olumlu iş etkisi yaratacaktır.
Şirketin Kurucu Ortağı ve CEO’su Min-Liang Tan, “COVID-19’un küresel ekonomi üzerinde giderek artan birçok etkisi var ve bu yaşamın her kesiminden herkesi etkiliyor” diyor. “Bizim üzerimize düşeni yapmanın en iyi yolunun ekosistemimizden başlayarak iş ortaklarımıza destek olmak.”
Arttırılmış Gerçeklik
Rokid, Covid-19 vakalarını tespit edebilen gözlüğü ABD’ye sunacak
Bugüne kadar Çin’de, Covid-19 salgınını kontrol altına altına almak için pek çok teknolojinin yardımına başvuruldu. Bu işte en başarılı cihazlardan biri de termal görüş kameraları idi. Çin’in Hangzhou kenti merkezli Rokid firması, T1 isimli termal kameralı gözlüklerini, Covid-19 salgınından dolayı sıkıntı yaşayan ABD’ye satmak için girişimlere başladı.
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Kim bu Rokid ve sattığı termal gözlükler, Covid 19 salgını karşısında ne işe yarıyor?
Rokid firması, esasen bir start-up girişimi olarak kurulmuş bir şirket. Rokid, özellikle Covid-19 salgını sonrası, salgın ile baş edebilmek için teknolojik cihazlar üretebilmeye odaklanmış durumda. Rokid’in T1 isimli termal gözlükleri de, kızılötesi sensörleri ile, 3 metreye kadar olan uzaklıklardan, 200 kadar kişinin vücut sıcaklığını 2 dakika içinde ölçerek; kullanıcısına, Covid-19 şüphelisi şahısları tespit etmekte yardımcı oluyor. Cihazda, işlemci olarak ise Qualcomm’a ait bir işlemci bulunuyor. 12 megapiksel kameraya sahip olan T1, arttırılmış gerçeklik, ses ile kontrol edilebilme, video kaydı ve fotoğraf çekimi gibi özellikler de barındırıyor.
Birçok alanda başarılı işler çıkarabilen T1, hastanele personelleri, güvenlik görevlileri vb. için kullanışlı bir cihaz olabilir. Rokid bu cihazlarla beraber, yüz tanıma sistemleri ve data yönetim sistemleri gibi yazılım destekleri de sunuyor. İlk hedef aldığı pazar A.B.D. sağlık sektörü ve yerel yönetimleri olan Rokid, sonrasında başka ülkelere de giriş yapabilir diye düşünüyoruz. Aslına bakarsanız, T1 hava alanları için de kullanışlı bir cihaz olabilir. Sabit termal kameralar yerine; portatif ve her yerde bulunabilen termal kameralar, hava meydanları işletmelerine, pandemi güvenliği açısından yarar sağlayabilir.
Siz Rokid’in T1 isimli pandemi gözlüğü ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizde de kullanılmalı mı? Düşüncelerinizi yorum olarak bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!