Türk Telekom, Tivibu abonelerine sinema hediye ediyor!

Türk Telekom, dijital televizyon platformu Tivibu’da sinema kanalları tüm abonelerin kullanımına açıldı. Birbirinden farklı yapımlarla dolu Tivibu sinema kanalları, 15 Mayıs’a kadar ücretsiz seyredilebilecek.

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Türk Telekom, Covid-19 salgını tedbirleri doğrultusunda herkesin evde kalmasının önem taşıdığı bu dönemde, Tivibu Uydu ve IPTV platformlarındaki sinema kanallarını ücretsiz sunuyor. Tüm Tivibu aboneleri, paketlerinden bağımsız olarak hem Tivibu hem de Tivibu Go uygulaması üzerinden mobil, web ve Smart TV ekranlarından tüm sinema kanallarına 15 Mayıs’a kadar ücretsiz erişebilecek.

Farklı türlerdeki yapımlarla izleyicilerine zengin bir sinema arşivi sunan Tivibu, HD yayın yapan Sinema TV, Sinema Yerli, Sinema Aksiyon, Sinema Komedi ve Sinema 1001 kanallarında yer alan yapımları, kaçıranlar için, aynı isimli ikinci kanallarda (HD 2) iki saat gecikmeli yayınla sunuyor.

Türk Telekom Tivibu sinema kanallarının tam listesi!

Sinema 1001

Yağmur Adam, 17 Nisan 19.30: Başrollerinde Tom Cruise ve Dustin Hoffman’ın yer aldığı dört Oscar’lı efsane yapımda otizm. Birbirine zıt karakterde iki kardeşin hikâyesi üzerinden anlatılıyor.

Sinema TV

Kong: Kafatası Adası, 18 Nisan 21.30: Dev goril King Kong’un yaşadığı orman için verdiği büyük mücadele sunuluyor.

Oyun Gecesi, 25 Nisan 21.30: Hikâye, rekabet bağımlısı bir çiftin katıldığı oyuna uluslararası bir suç örgütünün karışmasıyla her şeyin kontrolden çıkması üzerine kurgulanıyor.

Sinema Aksiyon

Bas Gaza, 17 Nisan 20.15: İki soyguncu kardeşin Güney Fransa’da yeni fırsatlar yakalamak için arabayla yolculuk yapıyorlar. Bir suç örgütünün patronuyla tanışması ve akabinde başlayan sıra dışı olaylar ele alınıyor.

Chappie, 24 Nisan 22.00: Yakın gelecekte geçen filmde, Chappie adındaki bir polis robotunun zekâsının gelişmesiyle tehdit hâline gelmesi anlatılıyor.

Sinema Yerli

Ölümlü Dünya, 22 Nisan 21.45: Uluslararası bir suç örgütü için çalışan Mermer ailesinin, günün birinde örgütle ters düşmesiyle başlayan hayatta kalma mücadelesine yer veriliyor.

Nadide Hayat, 23 Nisan 20.00: Yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı filmde, 30 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Nadide Hanım’ın, yarım bıraktığı üniversiteye yeniden kayıt olması ve bunu takiben yaşadıklarına odaklanılıyor.