Türk Telekom
Türk Telekom, Tivibu abonelerine sinema hediye ediyor!
Türk Telekom, dijital televizyon platformu Tivibu’da sinema kanalları tüm abonelerin kullanımına açıldı. Birbirinden farklı yapımlarla dolu Tivibu sinema kanalları, 15 Mayıs’a kadar ücretsiz seyredilebilecek.
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Türk Telekom, Covid-19 salgını tedbirleri doğrultusunda herkesin evde kalmasının önem taşıdığı bu dönemde, Tivibu Uydu ve IPTV platformlarındaki sinema kanallarını ücretsiz sunuyor. Tüm Tivibu aboneleri, paketlerinden bağımsız olarak hem Tivibu hem de Tivibu Go uygulaması üzerinden mobil, web ve Smart TV ekranlarından tüm sinema kanallarına 15 Mayıs’a kadar ücretsiz erişebilecek.
Farklı türlerdeki yapımlarla izleyicilerine zengin bir sinema arşivi sunan Tivibu, HD yayın yapan Sinema TV, Sinema Yerli, Sinema Aksiyon, Sinema Komedi ve Sinema 1001 kanallarında yer alan yapımları, kaçıranlar için, aynı isimli ikinci kanallarda (HD 2) iki saat gecikmeli yayınla sunuyor.
Türk Telekom Tivibu sinema kanallarının tam listesi!
Sinema 1001
Yağmur Adam, 17 Nisan 19.30: Başrollerinde Tom Cruise ve Dustin Hoffman’ın yer aldığı dört Oscar’lı efsane yapımda otizm. Birbirine zıt karakterde iki kardeşin hikâyesi üzerinden anlatılıyor.
Sinema TV
Kong: Kafatası Adası, 18 Nisan 21.30: Dev goril King Kong’un yaşadığı orman için verdiği büyük mücadele sunuluyor.
Oyun Gecesi, 25 Nisan 21.30: Hikâye, rekabet bağımlısı bir çiftin katıldığı oyuna uluslararası bir suç örgütünün karışmasıyla her şeyin kontrolden çıkması üzerine kurgulanıyor.
Sinema Aksiyon
Bas Gaza, 17 Nisan 20.15: İki soyguncu kardeşin Güney Fransa’da yeni fırsatlar yakalamak için arabayla yolculuk yapıyorlar. Bir suç örgütünün patronuyla tanışması ve akabinde başlayan sıra dışı olaylar ele alınıyor.
Chappie, 24 Nisan 22.00: Yakın gelecekte geçen filmde, Chappie adındaki bir polis robotunun zekâsının gelişmesiyle tehdit hâline gelmesi anlatılıyor.
Sinema Yerli
Ölümlü Dünya, 22 Nisan 21.45: Uluslararası bir suç örgütü için çalışan Mermer ailesinin, günün birinde örgütle ters düşmesiyle başlayan hayatta kalma mücadelesine yer veriliyor.
Nadide Hayat, 23 Nisan 20.00: Yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı filmde, 30 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Nadide Hanım’ın, yarım bıraktığı üniversiteye yeniden kayıt olması ve bunu takiben yaşadıklarına odaklanılıyor.
Türk Telekom
Türk Telekom dijital sağlığa destek oluyor!
Türk Telekom firmasının kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures, dijital patoloji alanında yenilikçi teknolojiler üreten yerli yapay zeka firması Virasoft’la güç birliği yaptı.
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Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, geliştirdiği son teknoloji ürünleriyle kanser teşhisinde doğruluk oranını yüzde 60’lardan yüzde 96’lara çıkaran Virasoft’la yaptıkları iş birliğinin sektörde öncü niteliğinde olduğunu belirtti.
Türk Telekom, TT Ventures ile dijital sağlık hizmetleri alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. TT Ventures, sağlık sektörüne yönelik yenilikçi çözümleriyle başarılı projelere imza atan yerli yazılım firması Virasoft’un yüzde 12,2’sine ortak oldu. Bu güç birliğiyle TT Ventures, Virasoft’un dijital patoloji alanındaki ürünlerinin geliştirilmesinde önemli rol üstlenecek.
Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu; “2018 başında kurduğumuz, sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile büyüme aşamasındaki yenilikçi teknoloji girişimlerine yatırım yapıyor. Ülke ekonomisine katma değer oluşturmayı hedefliyoruz.
Dijital sağlık hizmetleri, öncelikli yatırım alanlarımızdan biri. Bu kapsamda, özellikle dijital patoloji alanında geliştirdiği ürünlerle fark yaratan yerli yapay zeka şirketi Virasoft’a ortak olduk.
Sağlığın ve bu alana yapılan yatırımların ne kadar önemli ve stratejik olduğunu yeniden hatırladığımız bu günlerde, sağlık sektöründe fark yaratacak proje ve girişimlerimiz devam edecek” dedi.
TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan ise iş birliği hakkında: “Sağlık, enerji ve eğitim alanlarında parlak fikirlere ve başarılı girişimlere verdiğimiz destekler doğrultusunda bugün dijital patoloji alanında hem yurtiçinde hem de yurtdışında önemli başarılara imza atacağına inandığımız Virasoft’a yatırım yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Yerli girişimleri desteklemek ve onları global pazara hazırlamak adına üzerimize düşen görevi yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.
Basın Bülteni
Mount & Blade II: Bannerlord Playstore’da satışa çıktı!
Mount & Blade II: Bannerlord, Türk Telekom’un oyun mağazası PlayStore’da satışa çıktı. Yaklaşık 8 senedir beklenen ve Türk yapımcı ekip TaleWorlds tarafından ülkemizden dünyaya açılan güzide oyunlardan biri olarak biliniyor.
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Geçtiğimiz hafta Steam’da satış rekorları satan oyun bugün itibarıyla Türk Telekom’un oyun mağazası PlayStore’da erken erişime açıldı. Tamamı Türkçe hazırlanan oyun, Türkiye’de oyuncuların en sevdiği aksiyon yapımlarının başında geliyor.
Strateji temelli “Rol Yapma Oyunu” türündeki Mount & Blade II: Bannerlord ile Orta Çağ döneminde Kalradya kıtasında oyunculara gerçekçi savaş deneyimi yaşatıyor. Birliklerini aktif olarak kontrol eden oyuncular, eş zamanlı olarak savaşlara girebiliyorlar. Görevleri yerine getirerek beceriler kazanıyorlar. Bununla birlikte yeteneklerini de geliştirebiliyorlar.
Dünya çapında ivme yakalayan markalaşmış aksiyon oyunu!
İlk kez 2008 yılında yayınlanan oyunun devamı niteliğinde olan “Mount & Blade II: Bannerlord”, Türk oyun firması TaleWorlds tarafından geliştirildi. Tamamen Türkçe olarak geliştirilen bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Erken erişime açılan oyun, geliştirilen grafikleriyle, detaylı karakter oluşturma ekranıyla dikkat çekiyor.
Türk Telekom’un geniş yelpazaye sahip marketinde erken erişime açılan oyun, 129 TL’lik satış fiyatıyla yayınlanmış oldu. Firmanın evde internet müşterileri dilerseler internet faturasına ek 12 ay taksit seçenekleriyle yeni nesil RPG oyununa sahip olabilecekler. Ek olarak, kredi kartı ve mobil ödeme seçenekleriyle de oyunu edinebiliyorlar.
Mount & Blade II: Bannerlord’u PlayStore üzerinden satın almak isteyenler buradaki linke tıklayarak oyuna erişim sağlayabilecekler.
Türk Telekom
Türk Telekom, 65 yaş üstü müşterilerine 500 dakika hediye ediyor!
Türk Telekom, 65 yaş üstü kullanıcılarına 1 ay boyunca geçerli olmak üzere her yöne ücretsiz 500 dakika hediye ediyor.
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Şirket, herkes için erişebilir iletişim sağlamak amacıyla müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çözümler sunuyor. Halk sağlığı için evde kalmanın önemli olduğu şu dönemlerde Türk Telekom, kesintisiz iletişim ihtiyacını karşılamak amacıyla 65 yaş üstü ev ve GSM kullanıcılarına 1 ay boyunca geçerli olmak üzere her yöne 500 dakika hediye ediyor.
Firmanın ev müşterileri için ayrıca akşam 7 ile sabah 7 arasında, şehir içi ve şehirlerarası görüşmelerde geçerli aylık 3.000 dakikaya varan görüşme imkanı sağlanıyor.
Türk Telekom’a yaratmış oldukları hizmet anlayışı ve sosyal sorumluluk bilincinden dolayı teşekkür ediyoruz. Firma bu süreçte tüm kullanıcıları için çözümler üretiyor ve iletişimin kopmaması adına 7/24 saat çalışmalara devam ediyor.