Xiaomi 17 Pro Max Çin’de düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Serinin en büyük modeli olan cihaz, 6,9 inçlik dev ekranı, güçlü bataryası ve kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki Xiaomi 17 Pro Max özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Xiaomi 17 Pro Max özellikleri neler?

Xiaomi 17 Pro Max, 6,9 inç büyüklüğünde LTPO AMOLED panelle geliyor. 1-120 Hz adaptif yenileme hızı, 12 bit renk desteği ve 3.500 nit tepe parlaklık değerine sahip olan ekran, DC karartma özelliğiyle uzun süreli kullanımlarda göz konforunu artırıyor. Arka tarafta ise 2,9 inç boyutunda AMOLED ikinci ekran yer alıyor. 976 x 596 piksel çözünürlüğe sahip bu panel, bildirimler, saat ve kamera vizörü gibi işlevler sunuyor.

Kamera tarafında Leica iş birliği devam ediyor. 50 MP Light Fusion 950L ana sensör, OIS destekli 50 MP 5x telefoto ve 50 MP ultra geniş açı lens ile güçlü bir üçlü kurulum sunuluyor. Ön tarafta ise 50 MP çözünürlüklü selfie kamerası yer alıyor. Pro Max modelinde telefoto kamera yeniden tasarlanarak daha büyük bir 1/2 inç ISOCELL GN8 sensör ve f/2.6 diyafram açıklığı kazandırılmış. Bu sayede özellikle düşük ışık performansında iyileştirmeler sağlanıyor.

Cihaz gücünü Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5’ten alıyor. 12 GB veya 16 GB LPDDR5X RAM ile gelen telefon, 512 GB’tan başlayan depolama seçenekleriyle 1 TB’a kadar çıkabiliyor. Bu cihaz ayn zamanda Xiaomi 17 serisinin kalanıyla beraber bu işlemciyi kullanan ilk cihaz olma özelliğine sahip.

Batarya tarafında ise 7.500 mAh kapasite dikkat çekiyor. 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteği ve 22,5W ters şarj özellikleriyle cihaz adeta bir güç bankası gibi kullanılabiliyor. Ayrıca IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılık sağlanıyor; cihaz 6 metreye kadar tatlı suda dayanabiliyor.

Teknik Özellikler

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Ekran: 6,9 inç LTPO AMOLED, 1-120 Hz, 12 bit, 3.500 nit

İkinci Ekran: 2,9 inç AMOLED, 976×596 piksel

Arka Kamera: 50 MP Light Fusion 950L + 50 MP 5x telefoto (ISOCELL GN8, OIS) + 50 MP ultra geniş

Ön Kamera: 50 MP

RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5X

Depolama: 512 GB / 1 TB UFS 4.1

Batarya: 7.500 mAh, 100W kablolu, 50W kablosuz, 22.5W ters şarj

Dayanıklılık: IP68 sertifikası (6 metreye kadar)

Xiaomi 17 Pro Max fiyatı ne kadar?

12GB + 512GB: 6.000 yuan (~840 dolar)

16GB + 512GB: 6.300 yuan (~885 dolar)

16GB + 1TB: 7.000 yuan (~980 dolar)

Xiaomi 17 Pro Max, Çin’de 27 Eylül’de satışa çıkacak. Küresel lansmanın ise 2026’nın başlarında yapılması bekleniyor.

Xiaomi 17 Pro Max ne zaman Türkiye’de?

Cihazın ön siparişleri Çin’de başlamış durumda ve satışlar 27 Eylül’de yerel saatle 10:00’da başlayacak. Global lansman tarihi henüz açıklanmadı, ancak Xiaomi 17 serisinin 2026’nın başlarında diğer pazarlara açılması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Fiyat performans canavarı Xiaomi 15T tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri!

İlginizi Çekebilir: iPhone 17 katili Xiaomi 17 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi 17 Pro Max, büyük ekranı ve güçlü bataryasıyla kullanıcıların tercih edeceği bir amiral gemisi olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.