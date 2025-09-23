Hardware Plus’ta DXOMARK serisi iPhone 17 Pro ile devam ediyor. Apple’ın tepe modeli olan iPhone 17 Pro kamera özellikleri ve performansı noktasındaki en yeni telefonu nihayet DXOMARK tarafından test edildi.

Üçlü kamera sistemi devam ederken Apple, yeni iPhone 17 Pro’da telefoto kamerasında da artık 48MP çözünürlüğünü kullanıyor. Ayrıca bu kamera 4x optik, 8x hibrit zoom yapabiliyor.

Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.

iPhone 17 Pro’nun DXOMARK testine göz atmak için; https://www.dxomark.com/apple-iphone-17-pro-camera-test/

