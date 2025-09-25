Türkiye’de dijital müzik ekosisteminin en popüler platformlarından biri olan Spotify, şimdi resmi bir inceleme sürecine tabi tutuluyor. Peki Spotify algoritmalarında ve abonelik politikalarında adil mi davranıyor? Rekabet Kurulu’nun soruşturması kullanıcı deneyimini ve Türkiye müzik piyasasını nasıl etkileyebilir? Şirket Türkiye’deki konumunu korumak için hangi önlemleri alacak?

Rekabet Kurulu Spotify hakkında soruşturma başlattı!

Spotify, Rekabet Kurulu tarafından iki temel başlıkta inceleniyor: ayrımcılık ve yıkıcı fiyatlama. İlk iddia, platformun çalma listelerinde ve öneri algoritmalarında bazı şarkı veya sanatçılara ayrıcalık tanıyıp tanımadığı ile ilgili. Eğer belirli içerik sahipleri öne çıkarılıyorsa, bu durum piyasa rekabetini bozabilir ve sektörde adaletsiz bir avantaj yaratabilir.

İkinci odak noktası, Spotify Türkiye’deki abonelik ücretleri. Kurul, fiyatlandırmanın rakiplerin pazardaki faaliyetlerini olumsuz etkileyip etkilemediğini araştırıyor. Düşük fiyat politikası, uzun vadede sektörde rekabeti zayıflatabilir ve diğer platformların büyümesini engelleyebilir. Bu bağlamda şirket stratejilerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a uygunluğu mercek altına alınıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Spotify Music Forward konferansında yaptığı açıklamada, editoryal listelerde ve algoritmalarda şeffaflığın önemine vurgu yaptı. Bakan, platformların Türkiye’de resmi temsilciliklerinin bulunmasının ve sanatçı haklarının korunmasının sektörü güçlendireceğini belirtti.

Bu açıklama, dijital müzik platformlarının hem şeffaf hem de sürdürülebilir bir yapı içinde hareket etmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise yetkililerle yapılan görüşmeleri aktardı. Mumcu, Türkiye’nin müzik endüstrisinin uluslararası arenada daha güçlü hale gelmesi ve sanatçılarımızın eserlerinin daha geniş kitlelere ulaşması için platform ile verimli bir işbirliği yürütüldüğünü belirtti.

Şirket, kullanıcıların milyonlarca şarkıya erişmesini sağlayan bir platform olarak Türkiye’de dijital müzik deneyimini şekillendirmeye devam ediyor. Ancak bu süreçte, algoritmaların adil olması ve fiyatlandırmanın sektöre zarar vermemesi büyük önem taşıyor. Rekabet Kurulu’nun incelemesi, müzik endüstrisinin geleceğini doğrudan etkileyecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Spotify Türkiye'deki bu inceleme süreciyle kullanıcılar ve sanatçılar için adil bir dijital müzik deneyimi sağlayabilir mi?