Xiaomi Pad Mini, kompakt yapısı ve güçlü donanımıyla global lansmanda tanıtıldı. Hafifliği, taşınabilirliği ve yapay zekâ destekli özellikleriyle öne çıkan cihaz, özellikle hareket halindeyken üretkenlik ve eğlence arayan kullanıcıları hedefliyor. Peki Xiaomi Pad Mini hangi özelliklerle geliyor? Türkiye fiyatı ne kadar?

Xiaomi Pad Mini özellikleri neler?

Xiaomi Pad Mini, 8,8 inçlik 3K çözünürlüklü (3008×1880 piksel) ekranıyla dikkat çekiyor. 403 ppi piksel yoğunluğu sayesinde keskin detaylar sunuyor. 165 Hz’ye kadar ayarlanabilir yenileme hızıyla oyunlardan film izlemeye kadar her senaryoda akıcı bir deneyim sağlıyor.

700 nit tepe parlaklık, parlak ortamlarda netlik sağlarken Dolby Vision desteği renkleri daha canlı hale getiriyor. DC karartma ve TÜV Rheinland sertifikaları uzun süreli kullanımlarda göz sağlığını koruyor.

Cihaz, 3 nm üretim sürecine sahip MediaTek Dimensity 9400+ işlemciden güç alıyor. Immortalis-G925 GPU ile birleşen bu yapı, oyunlarda ve çoklu görevlerde üst seviye performans sağlıyor. LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama teknolojileriyle gelen cihaz, 8GB+256GB ve 12GB+512GB varyantlarıyla sunuluyor.

Xiaomi Pad Mini’de 13 MP arka kamera bulunuyor. PDAF destekli bu kamera 4K video kaydı yapabiliyor. Ön tarafta ise 8 MP çözünürlüklü bir kamera yer alıyor, bu da görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için yeterli bir kalite sunuyor.

Çift stereo hoparlörle gelen cihaz, Dolby Atmos, Hi-Res ve Hi-Res Wireless sertifikalarına sahip. Bu özellikler, kompakt bir cihazda yüksek kalitede ses deneyimi sunmayı mümkün kılıyor.

7.500 mAh bataryayla donatılan Xiaomi Pad Mini, 67W HyperCharge hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca 18W ters şarj özelliği sayesinde diğer cihazları da şarj edebiliyor. Çift USB-C portu ve USB 3.2 Gen 1 desteği, bağlantı ve veri aktarımında ek esneklik sağlıyor.

Cihaz, Xiaomi HyperAI ile destekleniyor. AI Writing, AI Speech Recognition, AI Interpreter, AI Art ve AI Calculator gibi işlevlerle üretkenlik artırılıyor. Google Gemini entegrasyonu ve Circle to Search with Google desteği de cihazın akıllı deneyimlerini zenginleştiriyor.

Sadece 326 gram ağırlığında ve 6,46 mm inceliğinde olan Xiaomi Pad Mini, metal yekpare gövdesiyle hem şık hem de dayanıklı. Cihaz ufak yapısı ve hafifliğiye tek elle kullanım için dengeli bir yapı sunuyor. Aksesuar tarafında Xiaomi Focus Pen ve Xiaomi Pad Mini Cover seçenekleri yer alıyor. Mor ve Gri renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

Xiaomi Pad Mini fiyatı

Xiaomi Pad Mini, 12GB+512GB sürümüyle 19.999 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarla buluşacak.

