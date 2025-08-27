Türk Telekom için uzun süredir gündemde olan imtiyaz süreci sonuçlandı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, sabit altyapı imtiyazının 28 Şubat 2050 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Böylece, Türkiye telekom sektöründe son dönemin en kritik konularından biri netleşmiş oldu. Peki Türk Telekom imtiyaz yenilendi haberi ne anlama geliyor?

Türk Telekom imtiyazı uzatıldı! Ne anlama geliyor?

Türk Telekom, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, “Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi tadil edilerek 28 Şubat 2050 tarihine kadar geçerli olacak şekilde uzatılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Sözleşmeye göre, Türk Telekom 2026 yılından başlayarak 10 yıla yayılan bir süre içinde BTK’ya 2,5 milyar ABD doları + KDV (KDV dahil 3 milyar ABD doları) tutarında imtiyaz bedeli ödeyecek.

İmtiyaz sürecinde kritik tarih: 1 Eylül 2025

Türk Telekom ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında imzalanan imtiyaz sözleşmesine göre, sözleşmenin yenilenip yenilenmeyeceğine dair kararın en geç 1 Eylül 2025 tarihine kadar alınması gerekiyordu. Zira mevcut imtiyaz, 28 Şubat 2026 tarihinde sona erecekti. Eğer karar bu tarihe kadar verilmeseydi, sürecin ciddi hukuki tartışmalara yol açabileceği konuşuluyordu.

İmtiyaz sözleşmesi, Türk Telekom’a Türkiye’nin sabit telekom altyapısını işletme hakkını tanıyor. Bu kapsamda fiber ağlardan bakır hatlara, santrallerden ankesörlü telefonlara kadar milyonlarca hane ve işletmeyi ilgilendiren kritik bir yetkiyi kapsıyor. Halihazırda Türk Telekom’un 482 bin kilometrelik fiber altyapısı 33 milyondan fazla haneye ulaşmış durumda.

Türk Telekom’un KAP açıklaması

BTK ile varılan mutabakat sonrası Türk Telekom’un KAP’a yaptığı açıklama ise şöyle oldu:

“Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında imzalanmış ve mevcutta yürürlükte olan telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin imtiyaz sözleşmesi 28 Şubat 2026’da sona erecektir.

Konuya ilişkin olarak BTK ile Şirketimiz arasında yapılan görüşmeler neticesinde mutabakata varılmış olup Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi tadil edilerek 28 Şubat 2050 tarihine kadar geçerli olacak şekilde uzatılmıştır.

İmtiyaz Sözleşmesi, Türkiye’de sabit elektronik haberleşme altyapısının sağlanmasını, işletilmesi ve geliştirilmesini, bu altyapılar ve şebeke üzerinden her türlü toptan ve/veya perakende telekom hizmetlerinin sunulması ve pazarlanmasını ve bunlara ilave olarak, siber güvenlik hizmetleri ile dijital ürünlerin geliştirilmesi ve sunulması, teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni altyapıların kurulması ve bunlara ilişkin telekom hizmetlerinin sağlanması ve benzeri faaliyetleri kapsamaktadır.

Sözleşmeye göre, Türk Telekom 2026 yılından başlayarak 10 yıla yayılan bir süre içinde BTK’ya 2,5 milyar ABD doları + KDV (KDV dahil 3 milyar ABD doları) tutarında imtiyaz bedeli ödeyecektir. İmtiyaz bedeline ilişkin ödeme takvimi aşağıdaki gibidir: 2026 ve 2027 yıllarında 500’er milyon ABD doları, 2028-2034 dönemi boyunca her yıl 200 milyon ABD doları, 2035 yılında ise 100 milyon ABD doları. Tüm ödemeler ilgili yılın son iş gününde yapılacaktır.

Buna ek olarak, Şirketimiz İmtiyaz Sözleşmesi kapsamında 2050 yılına kadar uzun vadeli stratejik hedefleriyle uyumlu olacak ve finansal istikrarını koruyacak şekilde 17 milyar ABD doları tutarında yatırım planını hayata geçirmeyi taahhüt etmektedir. Söz konusu yatırım planı sabit hizmetler yatırımlarının yanı sıra yüksek büyüme potansiyeli barındıran yenilikçi teknoloji yatırımlarını da kapsamaktadır.

İmtiyaz Sözleşmesinin Türkiye’de sabit altyapı yatırımları ve sabit telekom hizmetlerindeki liderliğimizi güçlendireceğine ve uzun vadeli değer yaratma potansiyelimize önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

Bu imtiyaz sürecinde vaatler ne?

Bu açıklamayla birlikte Türk Telekom’un imtiyaz süresi 25 yıl daha uzatılmış oldu. Şirket, 2050 yılına kadar yalnızca mevcut altyapıyı işletmekle kalmayacak, aynı zamanda yeni nesil teknolojiler ve dijital hizmetler için de ciddi yatırım taahhütlerinde bulundu. Planlanan 17 milyar dolarlık yatırım, hem sabit internet hizmetlerinin kalitesini artırmayı hem de siber güvenlik, dijital ürünler ve yeni altyapılarla ülkenin dijital dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyor.

BTK ile yapılan mutabakat, sektör için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Türkiye’nin dijital geleceğini yakından ilgilendiren bu karar, önümüzdeki yıllarda internet ve iletişim hizmetlerinin gelişiminde belirleyici bir rol oynayacak.

Peki siz bu imtiyaz uzatma kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce Türk Telekom'un yeni yatırım planları Türkiye'nin dijital geleceği için yeterli olacak mı?