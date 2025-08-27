Türk Telekom için uzun süredir gündemde olan fiyat güncellemesi izniyle ilgili karar açıklandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), şirketin toptan tarifelerde yılda iki kez fiyat güncellemesi yapabilmesine imkân tanıyan düzenlemeyi kamuoyu ile paylaştı. Bu izin, Türk Telekom’un Kasım 2023’te yaptığı başvurunun ardından 22 ay sonra onaylanmış oldu. Peki Türk Telekom fiyatları neye göre belirleyecek, güncellemeler hangi kriterlere göre yapılacak?

Türk Telekom BTK’dan yılda iki kez fiyat güncellemesi izni aldı, neye göre güncellenecek?

BTK’nın 31 Temmuz 2025 tarihli kurul kararına göre, Türk Telekom tarafından sunulan toptan seviyedeki hizmetlerin tek seferlik ve aylık ücretleri yılda iki kez güncellenebilecek. Bu güncellemeler her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak.

Ancak fiyat güncellemeleri için bazı şartlar bulunuyor. Şirket, güncelleme oranını belirlerken maliyetlerini BTK’ya sunmak zorunda olacak. Ayrıca yapılacak artışlar, TÜİK tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranını aşamayacak.

Uygulama, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Türk Telekom’un 1 Ocak 2026’da güncelleme yapma hakkı bulunmuyor. Burada, bu kararın sadece zam değil, indirim olarak da fiyatlara yansıyabileceğini belirtelim. Ancak tüm bu fiyat güncellemeleri için BTK tarafından belirlenen kriterlere uyulması gerekiyor.

Türk Telekom’un KAP açıklaması

Kararın açıklanmasının ardından Türk Telekom, Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a yaptığı bildiride şu ifadelere yer verdi:

“Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 31.07.2025 tarih ve 2025/DK-ETD/260 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde sektörde öngörülebilirliğin ve esnekliğin sağlanması, yeni yatırımların teşvik edilmesi amacıyla Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin toptan ücretlerinin güncellenmesine yönelik bir düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda; Şirketimiz tarafından toptan seviyede sunulan düzenlemeye tabi hizmetlerin tek seferlik ve aylık ücretlerinin maliyet esaslı olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak şekilde güncellenebilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizce gerçekleştirilecek tarife güncellemelerinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından en son yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE), 2025 yılı Nisan ayı Yurt İçi ÜFE’ne oranını geçmeyecek şekilde bir artış yapılabilecektir. Yapılacak tarife güncellemeleri yürürlük tarihinden en az bir ay önce kamuoyuna duyurulacaktır. Söz konusu karar 01.07.2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek güncellemelerde uygulanacaktır.”

Bu açıklama, Türk Telekom’un fiyat güncellemelerini belirli kurallar çerçevesinde ve BTK denetiminde gerçekleştireceğini gösteriyor. Düzenleme ile birlikte sektörde öngörülebilirliğin artırılması ve yatırımların teşvik edilmesi hedefleniyor.

İlginizi Çekebilir: Hasan Can Kaya platform değiştiriyor! İşte Konuşanlar yeni platformu!

Siz bu düzenleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Fiyat güncellemelerinin yılda iki kez yapılması sizce sektöre nasıl yansır? Görüşlerinizi paylaşmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.