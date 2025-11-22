Türkiye’de teknoloji meraklıları şimdiden “Acaba iPhone 18 Pro nasıl bir tasarımla gelecek?” diye sormaya başladı. Yeni dönemin trendlerini belirleyen Apple, bu modelle birlikte hangi çizgiyi benimseyecek? Yoksa yıllardır tartışılan Dynamic Island tamamen ortadan mı kalkacak?

iPhone 18 Pro tasarımında iki büyük yenilik!

iPhone 18 Pro için sızdırılan tedarik zinciri raporları, cihazın hem ön yüzünde hem de arka bölümünde önemli yenilikler olacağını gösteriyor. İlk olarak, Apple’ın yıllardır geliştirdiği Dynamic Island alanında yeniden düzenlemeye gittiği belirtiliyor. Daha önce tamamen kaldırılarak hole-punch tarzı bir kameraya geçileceği iddia edilse de, son raporlar daha küçük ve daha az dikkat çeken bir Dynamic Island tasarımını işaret ediyor. Bu hamle, Apple’ın radikal değişimi kontrollü şekilde yönetmek istediğini düşündürüyor.

Arka tasarımda ise iPhone 18 Pro için çok daha bütüncül bir görünüm hedefleniyor. Çin kaynakları, Apple’ın arka cam ile alüminyum çerçeve arasındaki renk farkını neredeyse yok eden yeni bir üretim süreci geliştirdiğini bildiriyor. Bu sayede cihazın arka yüzeyi tek parça gibi duracak, renk geçişleri daha pürüzsüz olacak. Özellikle Türkiye’de şık tasarıma önem veren kullanıcılar, bu bütünleşik yapı sayesinde yeni modeli çok daha premium bir seviyede deneyimleyecek gibi görünüyor.

Ayrıca Apple’ın bu seriye yine yeni renk seçenekleri eklemesi bekleniyor. Bu yıl oldukça popüler olan iddialı renk trendlerinin, iPhone 18 Pro için de devam edeceği ifade ediliyor. Ek olarak Pro Max modelinin daha büyük bir batarya için kalınlaşacağı konuşulurken, benzer bir tasarım yaklaşımının iPhone 18 Pro modeline de yansıyabileceği belirtiliyor.

Peki sizce bu yenilikler Türkiye pazarında iPhone 18 Pro modelini daha cazip hâle getirir mi? Yeni tasarım çizgisi Apple’ın standartlarını yeniden belirleyebilir mi? Yeni Apple modem ve kablosuz erişim noktası cihazlarının Apple ekosistemindeki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!