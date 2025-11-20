Katar’ın Türkiye’den Çelik Kubbe sistemi alma ihtimali bölgedeki askeri hesapları nasıl etkiler? Bu yeni adım, mevcut savunma yapısını güçlendirmek için yeterli olacak mı? Henüz netleşmeyen pek çok konu var, ancak Çelik Kubbe etrafındaki gelişmeler şimdiden dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Katar, Türkiye’den Çelik Kubbe sistemi satın alabilir!

Çelik Kubbe, Katar’ın askeri planlamasında potansiyel olarak çok kritik bir boşluğu doldurabilir. Army Recognition’ın aktardığı bilgilere göre ülke, Türkiye’nin ASELSAN tarafından geliştirilen bu entegre hava ve füze savunma sistemini ciddi şekilde incelemeye almış durumda.

Bu süreç, Şeyh Saoud bin Abdulrahman Al Thani’nin 28 Ekim 2025’te Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından hız kazandı ve sistemin mevcut Patriot ile NASAMS altyapısına tamamlayıcı bir koruma katmanı ekleyebileceği belirtiliyor. Sistemin mimarisinde radarlar, elektro-optik birimler, elektronik harp unsurları ve HERIKKS komuta-kontrol platformu birlikte çalışarak ortak bir hava resmi oluşturuyor.

Bu yapı sayesinde Çelik Kubbe, tehditleri eşzamanlı olarak analiz edip özellikle dronlar, düşük radar izli mühimmatlar, seyir füzeleri ve bazı balistik unsurlar karşısında reaksiyon süresini oldukça kısaltabiliyor. Bölgedeki sık görülen küçük İHA tehditleri düşünüldüğünde bu dinamik yapı, Doha için hayli cazip bir seçenek hâline geliyor.

Army Recognition’ın değerlendirmelerine göre Katar’ın mevcut savunma altyapısı yüksek irtifada oldukça güçlü olsa da alçak irtifada belirgin açıklar bulunuyor. Bu boşluk, yakın menzilli tehditlerin tek başına üst seviye savunma sistemleriyle durdurulmasını zorlaştırıyor. İşte tam bu noktada Çelik Kubbe devreye giriyor ve esnek, katmanlı, maliyet açısından da dengeli bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin son dönemde üretim kapasitesini artırması, hatta Oğulbey teknoloji üssü üzerinde 2026’dan itibaren kapasiteyi ikiye katlama hedefi de sistemin sürdürülebilirliğini güçlendiren detaylar arasında. Türkiye, Ağustos 2025’te ilk entegre teslimatını 47 araçla gerçekleştirerek programın olgunluk seviyesine dair önemli bir güven vermişti.

Bu da Katar’ın karar sürecinde göz ardı edilemeyecek bir faktör olarak öne çıkıyor. Türkiye açısından bakıldığında ise böyle bir anlaşma hem savunma sanayii ihracatında yeni bir dönüm noktası olabilir hem de bölgesel iş birliğini güçlendirebilir. Katar’ın alternatif sistemlere yönelme isteği, kendi egemen hava savunma kapasitesini çeşitlendirme hedefinin de bir parçası olarak yorumlanıyor.

