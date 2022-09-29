Kültür ve sanatın kalbi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin destekçisi Türk Telekom ile konser ve film maratonu başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1-23 Ekim tarihleri arasında ikincisi düzenlenen ‘Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne, Türk Telekom, bu yıl da ev sahipliği yapıyor.

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Festival süresince; Atatürk Kültür Merkezi’nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi, birbirinden ünlü 11 ismi müzikseverlerle buluşturacak. Ayrıca festival boyunca ‘Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması’nda, son dönemin en beğenilen filmleri izlenebilecek.

Türk Telekom, ana destekçisi olduğu kültür ve sanatın merkezi Atatürk Kültür Merkezi’nde teknolojiyle sanatı harmanlamayı sürdürüyor. AKM içerisinde ve Beyoğlu Kültür Yolu üzerindeki birçok yeniliğe teknolojideki tecrübesini aktaran Türk Telekom, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin de ev sahipleri arasında yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’ye marka değeri kazandırmak için başlatılan Kültür Yolu projesi kapsamındaki Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, bu yıl ikinci kez 1-23 Ekim tarihleri arasında düzenleniyor. Operadan sergiye, tiyatrodan konsere birçok kültür sanat etkinliğinin olacağı festivalde, Atatürk Kültür Merkezi’nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi; Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri toplamda 11 konseri müzikseverlerle buluşturuyor.

AKM’de açık havada doyasıya konser coşkusu

Festival boyunca Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde; Ümit Besen & Pamela’dan Göksel’e, Ceza’dan Fatma Turgut’a, Derya Uluğ’dan Bilal Sonses’e birbirinden ünlü müzisyenler ve müzik grupları sevilen şarkılarını seslendirecek.

Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması ile film maratonu

Ayrıca, festival boyunca haftada 5 gün Türk Telekom’un ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Türk Telekom Prime’ın Açık Hava Sineması etkinlikleri seyirciyle buluşuyor. Sinemaseverler, son dönemin en sevilen filmleri ile Türk sinemasının klasikleşen yapımlarını Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Pazar günleri açık havada izleyebiliyor.

Sultan’dan imza töreni

Festivalde “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminden önce Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Türkay Şoray’ın katılacağı bir imza töreni düzenlenecek. Festival süresince, Türk Telekom Opera Salonu da operadan baleye çok sayıda kültür sanat programına ev sahipliği yapacak.

Festival kapsamında sahne alacak sanatçılar ve gruplar:

⦁ 1 Ekim 2022, Cumartesi- 20:00 Göksel

⦁ 2 Ekim 2022, Pazar- 20:00 Kolpa

⦁ 7 Ekim 2022, Cuma- 20:00 Şimdi 90’lar (Eda Metin Özülkü ve Konukları)

⦁ 8 Ekim 2022, Cumartesi- 20:00 Motive

⦁ 9 Ekim 2022, Pazar- 20:00 Ekin Uzunlar

⦁ 14 Ekim 2022, Cuma- 20:00 Derya Uluğ

⦁ 15 Ekim 2022, Cumartesi- 20:00 Fatih Erkoç (Pop Orkestra)

⦁ 16 Ekim 2022, Pazar-20:00 Bilal Sonses

⦁ 21 Ekim 2022, Cuma- 20:00 Ceza

⦁ 22 Ekim 2022, Cumartesi- 20:00 Ümit Besen & Pamela

⦁ 23 Ekim 2022, Pazar-20:00 Fatma Turgut

Festival kapsamında gösterilecek filmler:

⦁ 3 Ekim 2022, Pazartesi- 19:30 Batman

⦁ 4 Ekim 2022, Salı-19:30 Bergen

⦁ 5 Ekim 2022, Çarşamba-19:30 Neşeli Günler

⦁ 6 Ekim 2022, Perşembe- 19:30 Star Wars Sky Walker’ın Yükselişi

⦁ 9 Ekim 2022, Pazar- 14:00 Soul

⦁ 10 Ekim 2022, Pazartesi 19:30 Hayalet Avcıları

⦁ 11 Ekim 2022, Salı- 19:30 Avengers: Infinity War

⦁ 12 Ekim 2022, Çarşamba- 19:30 Fantastik Canavarlar:Dumbledore’un Sırları

⦁ 13 Ekim 2022, Perşembe- 19:30 Titanic

⦁ 16 Ekim 2022, Pazar- 12:00 Raya ve Son Ejderha

⦁ -14:00 Selvi Boylum Al Yazmalım

⦁ 17 Ekim 2022, Pazartesi-19:30 The Great Gatsby

⦁ 18 Ekim 2022, Salı –19:30 Cep Herkülü, Naim Süleymanoğlu

⦁ 19 Ekim 2022, Çarşamba-19:30 Tosun Paşa

⦁ 20 Ekim 2022, Perşembe-19:30 Aile Arasında

⦁ 23 Ekim 2022, Pazar-14:00 Aslan Kral