Google Chrome bu hafta 106. sürümüne ulaştı ve artık bilgisayarınızda güncellenebilir. Kararlılık iyileştirmeleri ve tipik hata ve güvenlik açığı düzeltmelerinin yanı sıra yeni Chrome, bilinmesi ilginç olan bazı deneysel özellikler de getiriyor.

Ayrıca bkz: Google Lens Nedir? Nasıl Kullanılır?

Chrome 106’nın ilk öne çıkan özelliği, doğrudan adres çubuğunuzda daha çeşitli arama yapılmasıdır. Güncellemeden sonra geçmişinizi, yer imlerinizi veya açık sekmelerinizi aramak için doğrudan adres çubuğuna @history, @bookmarks veya @tabs yazabilirsiniz.

Dikkat çeken bir diğer yeni özellik ise kısmi çeviridir. Güncellenen Chrome ile artık belirli bir metin parçasını anlamak için tüm sayfayı çevirmek zorunda değilsiniz. Sadece çevirmek istediğinizi seçebilir ve bunu sağ tıklayarak yapabilirsiniz.

Chrome 106 ayrıca, bir gün Google’ın geçmişte emekliye ayırdığı nostaljik RSS okuyucunun yerine geçebilecek bir yan panel de getiriyor. Özellik etkinleştirildiğinde, siteleri “takip etmek” için işaretleyebilirsiniz.

Bu yeni özellikleri denemek için Chrome’un adres çubuğundaki chrome://flags adresine gidin ve listedeki seçenekleri etkinleştirin.