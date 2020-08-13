Türk Telekom, 2020 yılında kendi gelir rekorunu kırdı

2020 yılının ilk 6 aylık sürecinde 13.3 milyar Türk Lirası gelir elde eden Türk Telekom; şirket tarihindeki ilk 6 aylık dönemler içindeki en yüksek büyüme rekorunu kırmış oldu. Halka arz edildiği günden bu yana, en yüksek 6 aylık net karını elde eden Türk Telekom’un net karı ise 1.6 milyar Türk Lirası’nı buldu. Türk Telekom’un ulaştığı toplam abone sayısı ise 48.7 milyon oldu.

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Türk Telekom, şirket tarihinde yeni bir gelir rekoruna imza attı

2020 yılının ilk yarısı için başarılı bir dönem geçiren Türk Telekom, %19 büyüme oranı elde etmeyi başardı. Bu büyüme ile beraber elde edilen gelir ise 13.3 milyar Türk Lirası oldu. Hatırlarsanız, şirket 2008 yılında halka arz edilmişti. O günden bugüne geçen 12 yıllık süreçte, en iyi büyüme performansını gösteren telekom devi; şirket tarihinde de yeni bir rekora imza atmış oldu. Aynı zamanda da 1.6 milyar Türk Lirası kar etmeyi başaran şirket, yatırım harcamalarını da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %36 artırarak; 2.1 milyar Türk Lirası’na yükseltti.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Tüm dünyanın kriz yönetimine geçtiği bir dönemi güçlü altyapımız, çevik yönetimimiz, etkin karar alma mekanizmalarımız, 34 bin çalışanımızla yönettiğimiz uzaktan çalışma modelimiz ve yetkin saha ekibimiz sayesinde, başarıyla atlattık. Sabit genişbanttan mobile, TV’den dijital ürünlere kadar zengin ürün portföyümüz ile tüm Türkiye’nin talebini karşılayarak hayatı eve sığdırdık” dedi. Ayrıca Önal, “Son altı çeyrektir aralıksız düşmeye devam eden Net Borç/FAVÖK oranımız, güçlü kârlılığımızı ve artan nakit akışı sağlama kapasitemizi yansıtarak; ikinci çeyrekte 1,31x seviyesine geriledi. Haziran ayı itibarıyla, Çinli firmalar ile gerçekleştirdiğimiz ticari işlemlerde Çin Yuanı kullanarak, yerel para ile ticarette ilk adımı attık. Bu adım, gelir tablomuzun kur hareketlerine karşı hassasiyetinin ve üçüncü para birimlerine olan bağımlılığın azaltılması yönünde önem arz ediyor” şeklinde konuştu. Önal’ın diğer bir ifadesine göre ise; evde kalma sürelerinin yoğun olduğu dönemde Türk Telekom sabit geniş bantta abone başına aylık ortalama data kullanımı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 20 arttı. 2020’nin ilk 6 ayında abone başına aylık ortalama sabit data kullanımı ise 178 GB ile geçen yılın aynı dönemine göre %42 yükseldi.

Türk Telekom, 2020 yılının 2. çeyreğinde, 2019 yılının tamamından daha fazla abone kazandı

Ümit Onal’ın en dikkat çeken açıklaması; “Bu yılın ikinci çeyreğinde, 2019 yılının tamamında kazandığımızdan daha fazla sabit genişbant abonesi kazandık.” oldu. Pandemi döneminde eve kapanan insanların, büyük oranlarda Türk Telekom’u tercih ettiğini belirten Önal; sürecin şirket adına başarılı bir döneme dönüşmesinden ise gayet memnun olduğunu ifade etti.

Açıklamalarına devam eden Önal, “Ülkenin dört bir yanında 314 bin kilometreye ulaşan güçlü fiber ağımızla bu süreçte, kesintisiz iletişimi sağlamaya odaklandık. Başlangıç hız seviyemizi 8 Mbps’den 12 Mbps’e çıkardık. ‘Sadece merkeze değil herkese’ hizmet anlayışıyla; Türkiye’nin her bölgesine yaptığımız yatırımların karşılığını aldığımız bir dönemden geçiyoruz. Bu durum, yatırım stratejimizin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi” dedi.

Şirket tarafından açıklanan verilere göre Türk Telekom, 2020 yılının ilk 6 ayında 878.000 net abone kazanarak; toplam abone sayısını 48,7 milyona ulaştırdı. Fiber internet abone sayısı ise, yılın ilk 6 ayında, %26 artış ile 4,8 milyona ulaştı. Türk Telekom’un mobil abone sayısı ise 22,8 milyon kullanıcıya ulaştı.