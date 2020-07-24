Türk Telekom Sil Süpür’den, kullanıcılara bayram hediyesi!

Türk Telekom’un girişim hızlandırma programı PILOT aracılığı ile ikinci sefer düzenlediği ‘Yeni Nesil Girişim Sohbetleri’ panelinde; Figopara, Tarvenn ve Collective Spark’ın yöneticileri ile, normalleşme sürecindeki yatırım fırsatları irdelendi.

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Türk Telekom ve PILOT tarafından, yeni dönemde girişimcilik üzerine panel

Türk Telekom, Covid-19 salgını sonrası normalleşme döneminin girişimciliğe etkilerini değerlendirmek üzere, ‘Yeni Nesil Girişim Sohbetleri’ temasıyla 21 Temmuz tarihinde düzenlediği PILOT Infoday’de, girişimcilik ekosistemini bir araya getirdi. Panelde konuşan Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan, “Dünya ekonomisine, küçük oluşumlarla başlayan çevik teknoloji girişimlerinin yön verdiğini görüyoruz. Türkiye bu anlamda çok büyük potansiyele sahip. Normalleşmenin getirdiği fırsatları önceden gören ve gerekli çözümleri doğru zamanda üreten girişimler oyuna bir adım önde başlayacak” ifadesi ile; yeni dönemde girişimlerin daha bilinçli şekilde gerçekleşmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bu vizyondan dolayı olsa gerek ki Türk Telekom bu etkinlik ile, elini taşın altına koyarak yeni girişimcilere rehberlik etti.

PILOT ile yerli ve millî teknoloji girişimlerini desteklediklerini belirten Özhan, “2013 yılından bu yana PİLOT’tan mezun olan 65 girişime toplamda 4 milyon TL’nin üzerinde nakit desteği sağladık. Mezun olan bu girişimlerden 24 tanesi yatırım alarak inovatif iş fikirlerini daha da büyütme fırsatı yakaladılar. PİLOT mezunu bu girişimler, 2019’da 350 kişiye istihdam sağladı ve 41 milyon TL ciro elde etti. 2020 yılında PILOT’a katılmaya hak kazanan girişimler de titiz bir değerlendirme sonucunda belirlendi. PİLOT kapsamında programa kabul edilen her ekibe 150’şer bin TL nakit desteği sağlayacağız” dedi. Özhan ayrıca, büyüme aşamasındaki girişimleri desteklemek amacıyla kurmuş oldukları sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile başta sağlık, eğitim ve enerji sektörleri olmak üzere çeşitli alanlara yatırım yaptıklarını belirtti.

Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Gültekin Bahar, Tarvenn Ventures CEO’su ve TechOne Fonu Yönetici Ortağı Mustafa Kopuk, Collective Spark Kurucu Ortağı Atıl Erken ve Teknoloji yazarı Timur Sırt moderatörlüğünde gerçekleşen PILOT Infoday etkinliği, www.youtube.com/TurkTelekom linki üzerinden canlı olarak yayınlandı.