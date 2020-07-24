Türk Telekom
Türk Telekom Sil Süpür’den, kullanıcılara bayram hediyesi!
Türk Telekom, bayram günlerinde artışa geçen internet ihtiyacını karşılamak amacıyla, kampanyalarına bir yenisini daha ekliyor. Bayram haftasında, Online İşlemler uygulaması üzerinden ‘Sil Süpür’e katılan tüm Türk Telekomlular, hediye GB kazanıyor.
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Bayram sürecinde Sil Süpür’e katılan Türk Telekom kullanıcıları, hediyeleri kazanmaya devam edecek
Türk Telekom’dan, bu yıl bayramların kontrollü sosyal hayat kurallarına uygun olarak kutlanmasıyla; müşterilerinin artan internet ihtiyaçlarını karşılayacak destek hamlesi geliyor. Bu doğrultuda; 29 ve 31 Temmuz günlerinden itibaren bir haftalık bir periyot boyunca tüm müşterilerine Sil Süpür’den hediye GB sunuyor. Ayrıca, Sil Süpür’e katılan tüm Türk Telekomlular, çeşit çeşit mobil internet hediyeleri kazanma fırsatı da yakalıyor.
Sil Süpür’de hediyeler her hafta çarşamba ve cuma günleri güncelleniyor. Bireysel Faturalı müşteriler, hatlarına özel belirlenen şanslı günden itibaren bir hafta boyunca, Sil Süpür’e katılarak hediyelerine kavuşuyor. Siz de hediye internet fırsatlarından yararlanabilmek için Sil Süpür’e dahil olmayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Türk Telekom’dan Eskiyi Getir, Oppo A5s’i Götür Kampanyası!
Türk Telekom, kullandığı cep telefonu modelini değiştirmek veya Oppo markasını tecrübe etmek isteyen kullanıcılar için yeni bir kampanya başlattı. Çalışır durumdaki eski telefonunu getiren müşteriler; 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahip yepyeni Oppo A5s akıllı telefonu, 564 TL indirimle satın alabiliyor.
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Türk Telekom ile kullanıcılar, eski akıllı telefonlarını, yepyeni bir Oppo A5s ile değiştirme şansı yakalıyor
Cep telefonunu yenilemek isteyenler için büyük avantaj sunan kampanya kapsamında, geniş ekran alanı ve uzun pil ömrü sunan Oppo A5s, dileyen kullanıcılar için faturaya ek olarak da taksitlendirilebiliyor. Türk Telekom’a abone olan kullanıcılar, 12 ay boyunca ayda 229 TL ödeyerek, Oppo A5s akıllı telefon sahibi olabiliyor.
Oppo A5s modeline geçmeyi düşünen kullanıcılar için cihazın bazı teknik özellikleri:
- Ön (Selfie) Kamera 8,0 MP
- Dahili Hafıza 32 GB
- RAM Kapasitesi 3 GB
- Pil Kapasitesi 4230 mAh
- Ekran Boyutu 6,2 inç IPS LCD panel
- Arka Kamera 13 MP + 2 MP
- İşlemci Kapasitesi 2,3 GHz Quad Core + 1,8 GHz Quad Core
Konu dışı
PILOT, “normalleşme sürecinde girişimcilik” konulu bir panel düzenledi
Türk Telekom’un girişim hızlandırma programı PILOT aracılığı ile ikinci sefer düzenlediği ‘Yeni Nesil Girişim Sohbetleri’ panelinde; Figopara, Tarvenn ve Collective Spark’ın yöneticileri ile, normalleşme sürecindeki yatırım fırsatları irdelendi.
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Türk Telekom ve PILOT tarafından, yeni dönemde girişimcilik üzerine panel
Türk Telekom, Covid-19 salgını sonrası normalleşme döneminin girişimciliğe etkilerini değerlendirmek üzere, ‘Yeni Nesil Girişim Sohbetleri’ temasıyla 21 Temmuz tarihinde düzenlediği PILOT Infoday’de, girişimcilik ekosistemini bir araya getirdi. Panelde konuşan Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan, “Dünya ekonomisine, küçük oluşumlarla başlayan çevik teknoloji girişimlerinin yön verdiğini görüyoruz. Türkiye bu anlamda çok büyük potansiyele sahip. Normalleşmenin getirdiği fırsatları önceden gören ve gerekli çözümleri doğru zamanda üreten girişimler oyuna bir adım önde başlayacak” ifadesi ile; yeni dönemde girişimlerin daha bilinçli şekilde gerçekleşmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bu vizyondan dolayı olsa gerek ki Türk Telekom bu etkinlik ile, elini taşın altına koyarak yeni girişimcilere rehberlik etti.
PILOT ile yerli ve millî teknoloji girişimlerini desteklediklerini belirten Özhan, “2013 yılından bu yana PİLOT’tan mezun olan 65 girişime toplamda 4 milyon TL’nin üzerinde nakit desteği sağladık. Mezun olan bu girişimlerden 24 tanesi yatırım alarak inovatif iş fikirlerini daha da büyütme fırsatı yakaladılar. PİLOT mezunu bu girişimler, 2019’da 350 kişiye istihdam sağladı ve 41 milyon TL ciro elde etti. 2020 yılında PILOT’a katılmaya hak kazanan girişimler de titiz bir değerlendirme sonucunda belirlendi. PİLOT kapsamında programa kabul edilen her ekibe 150’şer bin TL nakit desteği sağlayacağız” dedi. Özhan ayrıca, büyüme aşamasındaki girişimleri desteklemek amacıyla kurmuş oldukları sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile başta sağlık, eğitim ve enerji sektörleri olmak üzere çeşitli alanlara yatırım yaptıklarını belirtti.
Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Gültekin Bahar, Tarvenn Ventures CEO’su ve TechOne Fonu Yönetici Ortağı Mustafa Kopuk, Collective Spark Kurucu Ortağı Atıl Erken ve Teknoloji yazarı Timur Sırt moderatörlüğünde gerçekleşen PILOT Infoday etkinliği, www.youtube.com/TurkTelekom linki üzerinden canlı olarak yayınlandı.
Türk Telekom
Türkiye’de kişi başı aylık internet kullanımı, %42 artarak 178 GB’a yükseldi
Covid-19 salgınının hayatımızdaki majör etkileri yüzünden evlere kapanmamız ile birlikte, internet kullanımına olan talep ve ihtiyaç da arttı. Birçok kişinin uzaktan eğitime ve evden çalışmaya başlamasıyla da beraber; internet kullanımına ait veriler de ciddi bir artış gösterdi. Türk Telekom tarafından yayınlanan verilere göre, 2020 yılının ilk yarısında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, internet kullanımı %42 artarak, abone başı aylık 178 GB’a kadar yükseldi.
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Türk Telekom, artan data talebini sorunsuzca karşılayabilmek için hummalı bir çalışma yürütüyor
Türk Telekom abonelerinin Ocak-Haziran 2020 arasındaki abone başı aylık ortalama data kullanımı, 2019 yılının aynı dönemine oranla yüzde 42 artarak; 178 GB’a ulaştı. Bu değer, salgının etkisini henüz göstermediği Ocak-Mart 2020 dönemi için, %30 artışla, 159 GB olarak belirlendi. Salgının etkilerinin ciddi anlamda hissedilmeye başlandığı Nisan-Haziran 2020 döneminde ise, geçen yılın aynı dönemine kıyasla internet kullanımında %53’lük bir artış yaşanarak; abone başına 195 GB’a yükseldi. Abone başına en çok data kullanım artışının yaşandığı şehirler ise, Muğla, Malatya, Antalya, Mersin ve Sinop olarak belirlendi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türk Telekom olarak 180 yıllık köklü bir geçmişe sahibiz. Öncü rolümüzden aldığımız güçle değer üretiyor, ‘Değerli’ hissettiriyoruz. 2020’nin ilk altı ayında da özellikle salgının etkisiyle abonelerimizden gelen yoğun data talebini karşılayarak onların yanında olduk. Mobilden ziyade sabit hatlara talebin arttığı bir tablo ortaya çıktı. İnternet trafiği, tüm güne yayıldı. İlk altı ay içerisinde, Türk Telekom sabit internet abonelerinin aylık ortalama data kullanımı geçen yıla kıyasla yüzde 42 oranında arttı. Önceliğimiz; bu toprakların bir değeri olarak, vatandaşımızın iyi günde de kötü günde de yanında olmanın sorumluluğu ile her koşulda ülkemizin 81 ilinde kesintisiz iletişim sağlamak. Gururla söyleyebilirim ki hedefimize başarıyla ulaştık” dedi.
Abone başı ortalama datanın en çok artış gösterdiği iller:
1. Muğla (%52 artış)
2. Malatya ve Antalya (%49 artış)
3. Mersin ve Sinop (%46 artış)
Türk Telekom, salgın süresince abonelerine stabil bir internet bağlantısı sunabilmek için gerekli adımları atarak; sürecin sorunsuzca aşılabilmesi için zemin hazırladı. Dileriz Covid-19 salgını dünya genelinde bir son bulur. Ve yeniden hatırlatmadan geçmeyelim; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!