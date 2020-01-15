Türk Telekom, 2019’da hisseleri en çok değerlenen operatör oldu!

Türk Telekom, geçtiğimiz sene içerisinde telekomünikasyon alanında en çok değerlenen operatör seçildi. Firmanın bu başarısının kaynağını, haberimizde derledik.

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Türk Telekom, 2019 yılının ilk 9 ayında başarılı operasyonel performansı, etkin bilanço yönetimi, girişimlere verdiği destek ve teknolojik yatırımlarıyla; istihdama ve ekonomiye fayda sağlamaya devam etti.

Yılın başında 500 milyon dolarlık tahvil ihracını başarıyla gerçekleştiren Türk Telekom, 2019 yılında telekom sektörü içerisinde hisseleri en çok değerlenen operatör oldu.

Türk Telekom, Amerikan Doları cinsinden %68 kâr etti!

Bu artış incelendiğinde, şirketin yatırımcılarına 2019 yılı içerisinde dolar cinsinden %68 getiri sağladı. Diğer yandan aynı dönem içerisinde yine dolar bazında BIST 100 %15 getiri sağlarken uluslararası endekslerle karşılaştırma yapıldığında, MSCI gelişmekte olan piyasalar Endeksi %21, Bloomberg World Telecom Endeksi ise sadece %14 getiri sağladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan “Türk Telekom olarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne son 14 yılda 16,2 milyar dolar yatırım yaptık; dijitalleşmenin ve 5G’nin olmazsa olmazı fiber altyapıyı ise son 10 yılda 10 kattan fazla artırdık.

Geleceğe bağlama vizyonuyla çalışıyoruz!

Türkiye’nin dijital dönüşümünü sağlamak üzere ülkemizin her karışında, büyük bir özveriyle, Türkiye’yi geleceğe bağlama vizyonuyla çalışıyoruz

Ayrıca etkin bilanço yönetimimiz ile net açık yabancı para pozisyonumuz 3Ç’18’de 1.767 milyon dolar seviyesinden 446 milyon dolar seviyesine geriledi. Bu sayede gelir tablosunun kur hareketlerine duyarlılığı azalmaya devam etti. Net kârımız geçen senenin ilk 9 ayına kıyasla dikkat çekici bir artış gösterdi ve son 7 seneki en yüksek seviyesine erişerek 1.862 milyon TL oldu.

Üçüncü çeyrekteki finansal ve operasyonel sonuçlarımız, stratejimizi başarılı şekilde yönettiğimizin bir göstergesi oldu.

Yılın ilk 9 ayında kaydedilen başarılı finansal sonuçların ardından 2019 FAVÖK öngörümüzü sene içinde ikinci kez yukarı yönlü revize ederek 11 milyar TL seviyesine yükselttik.” ifadelerini kullandı.

Tüm bu gelişmelerin dışında, Türk Telekom’un 2018’de 3,90 TL olan hisse değeri %89 artışla 7,37 TL’ye ulaştı. Aynı dönemde BIST 100’ün TL cinsinden getirisi ise %30 oldu.