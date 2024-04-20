Google, Ekim ayında düzenleyeceği yıllık tanıtım etkinliğinde en az üç yeni akıllı telefon tanıtacak. Bu telefonlar arasında Google Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL‘in yer alması bekleniyor. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Pixel Fold 2’nin adının Pixel 9 Pro Fold olarak değiştirildiği duyurulmuştu. Pixel 9 serisinin en güçlü modellerinden olan Google Pixel 9 Pro kanlı canlı karşımıza çıktı.

İçindekiler Google Pixel 9 Serisinin Canavarı Google Pixel 9 Pro Karşımızda

Google Pixel 9 Serisinin Canavarı Google Pixel 9 Pro Karşımızda

Google’ın yeni akıllı telefonu Pixel 9 Pro, sızdırılan görsellerle ilk kez görüntülendi. Bu sızıntılar, telefonun Apple iPhone 15 Pro Max ile birlikte canlı görüntülerde yer aldığını gösteriyor. Pixel 9 Pro’nun boyutlarıyla ilgili karışıklık yaşayanlar için, Pixel 9 Pro XL’in Pixel 8 Pro’nun halefi olduğu ve daha büyük bir boyuta sahip olduğu belirtilirken, Pixel 9 Pro’nun standart Pixel 9 ile benzer boyutlara sahip olacağı ifade ediliyor.

Ancak, Pixel 9 Pro’da periskop telefoto arka kamera gibi Pro özelliklerinin eklendiği vurgulanıyor. Yani Pixel 9 XL, bir bakıma büyük ekranlı Pixel 9 Pro olabilir. Doğal olarak Google bu modeli hem fiyat hem de segment olarak en tepede konumlandırmak istediği için bazı donanımsal yükseltmeler bu cihaza özel olabilir. Henüz bu konuda kesin bir bilgi yok.

Pixel 9 Pro, gücünü Tensor G4 yonga setinden alacak ve Micron tarafından üretilen 16GB RAM‘e sahip olacak. Bu, önceki model olan Pixel 8 Pro’dan 4GB daha fazla RAM anlamına geliyor. Depolama alanı olarak ise Pixel 9 Pro’da Samsung’un ürettiği UFS 4.0 depolama birimi kullanılacak. Ayrıca, Pixel 9 serisinin Samsung’un uydu bağlantısı desteği sunan Exynos 5400 modemine sahip olması bekleniyor.

Google Pixel 9 Pro tasarımında bazı yenilikler dikkat çekiyor. Yeniden tasarlanmış bir kamera çıkıntısıyla gelecek olan telefon, artık kenarlara kadar uzanmayan oval bir şekle sahip olacak. Bu çıkıntıda LED flaşın bulunduğu metal kısım daha büyük bir yapıya sahip olacak. Ayrıca, Pixel 9 Pro’nun düz ve cilalı bir metal çerçeveye sahip olması bekleniyor.

Google’ın yeni akıllı telefonları olan Pixel 9 serisi, teknik özellikleri ve yenilikçi tasarımıyla dikkat çekiyor. Ekim ayındaki tanıtım etkinliğinde, bu telefonların tüm detayları ve fiyatları açıklanacak. Google Pixel 9 Pro görselleri, serinin umut vadeden değişikliklerle geleceğinin habercisi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google’ın yeni canavarları nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!