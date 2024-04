Geçtiğimiz günlerde Amazon Prime Video platformu üzerinden seyircisiyle buluşan Fallout dizisi büyük ses getirmiş ve izleyenleri adeta kendine hayran bırakmıştı. Diziyi tek oturuşta bitirenler, Fallout dizisi 2. sezon için beklerken, Amazon’dan güzel haber geldi. Amazon, Fallout dizisinin ikinci sezonunun yolda olduğunu doğruladı, dizinin ilk gösteriminden sadece bir hafta sonra bu duyuru geldi.

Amazon, Fallout Dizisi İçin 2. Sezon Onayı Verdi: Fallout 2. Sezon Ne Zaman?

Dizinin Prime Video’da ne kadar başarılı olduğuna dair kesin rakamlar olmamakla birlikte, Amazon, dizinin “ilk dört gününde küresel izleyiciler arasında bir hit haline geldiğini” belirtiyor. Ayrıca, hizmetin şimdiye kadar en çok izlenen ilk üç oyunu arasında yer aldığını ve Güç Yüzükleri’nden bu yana küresel olarak en çok izlenen seri olduğunu vurguluyor. Bu, Yüzüklerin Efendisi dizisinin 2022’deki prömiyerinden sonra gelen bir başarı hikayesi.

Los Angeles’ta geçen Amazon’un Fallout’u, üç farklı bakış açısıyla anlatılıyor: Mahzen sakini Lucy (Ella Purnell), Brotherhood of Steel üyesi Maximus (Aaron Moten) ve The Ghoul (Walton Goggins). Dizinin, Bethesda’nın post-apokaliptik RPG’sinin doğrudan bir uyarlaması olmaması dikkat çekiyor. Bunun yerine, aynı evrende geçen yeni bir hikaye sunuluyor. Baş yapımcı Graham Wagner, verdiği demeçte, “Tıpkı bir video oyunu oyuncusu gibi, ilgimizi çeken yollardan geçiyoruz, ve bunların ortak ilgi alanları olmasını umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Fallout dizisi başarısı, diğer video oyunu uyarlamalarının yolunu açıyor. HBO’nun The Last of Us ve The Super Mario Bros. Movie gibi güçlü video oyunu uyarlamaları da bu trendi devam ettiriyor. Video oyunlarının popüler hikayelerinin televizyon ve sinema dünyasına taşınması, izleyiciler arasında büyük ilgi uyandırıyor.

Fallout dizisinin ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağı ve yeni sezonun hikayesinin nasıl şekilleneceği konusunda henüz net bilgiler bulunmuyor. Ancak, dizinin hayranları, bu post-apokaliptik evrende daha fazla macera ve heyecan dolu anlar için sabırsızlıkla bekliyor.

Fallout 2. sezon ne zaman diye soranlar için henüz kesin bir bilgi olmamakla birlikte, Amazon’un izleyiciyi çok soğutmadan yeni sezon için çalışmalara başlayacağını düşünüyoruz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Fallout oyunu dizisi nasıl olmuş?