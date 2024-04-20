Oppo bir süredir uygun fiyatlı modeli olacak olan Oppo A3 Pro üzerinde çalışıyordu. Akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duymuştuk. Geldiğimiz noktada bugün ise akıllı telefon Çin pazarında satışa sunuldu. Detaylara bakalım.

Oppo A3 Pro neler sunuyor?

Oppo A3 Pro, 2400×1080 çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 6.7 inç büyüklüğündeki ekranda AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor. Akıllı telefon IP69 sertifikasına sahip. Yani su geçirmiyor.

Oppo A3 Pro, kaputun altında MediaTek Dimensity 7050 yonga seti ile birlikte geliyor. Akıllı telefon üç farklı varyasyon ile birlikte geliyor:

8 GB RAM + 128 GB dahili depolama

12 GB RAM + 256 GB dahili depolama

12 GB RAM + 512 GB dahili depolama

Batarya tarafında ise akıllı telefon 67W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya ile birlikte geliyor.

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Kamera özelliklerine gelecek olursak akıllı telefon 64 MP ana kamera ve bu ana kameraya eşlik eden 2 MP çözünürlüğünde bokeh kamerası ile birlikte geliyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor.