Yakında tanıtılması beklenen 12.9 inç iPad Air hakkında yepyeni haberler var. Apple, 10.9 inç ve 12.9 inç ekran boyutlarına sahip yeni bir iPad Air modeli üzerinde çalışıyor. 12.9 inçlik modelin, Mini LED ekran teknolojisiyle donatılacağı bildiriliyor. Yeni iPad Air harikalar yaratmaya geliyor.

Apple, Yeni 12.9 inç iPad Air Modeli İçin Mini LED Ekran Kullanmayı Planlıyor

Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları CEO’su Ross Young’a göre, Apple’ın yeni 12.9 inç iPad Air modelinde Mini LED ekran kullanacağı öne sürüldü. Bu, mevcut 10.9 inçlik iPad Air modelindeki IPS LCD paneline kıyasla önemli bir yükseltme olacak. Mini LED ekranlar, parlaklık ve güç tüketimi açısından LCD panellere göre geliştirilmiş görüntü kalitesi sunuyor.

Young’a göre, Apple, daha büyük iPad Air modellerinde kullanmak üzere önceki iPad Pro modellerinden arta kalan Mini LED panellerini kullanmayı planlıyor. Bu, iPad Air serisine büyük bir ekran yükseltmesi getirirken, Apple’ın hem maliyetleri düşürmesini hem de elde kalan parçaları kullanmasını sağlıyor.

Ancak, üretim gecikmeleri nedeniyle, Mayıs ayında piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPad modellerinin etkilenebileceği söyleniyor. Mini LED teknolojisi henüz yeni bir teknoloji ve çok fazla üreticisi yok. Bu nedenle Apple parça bulmakta zorlanabilir. Bunu zaman gösterecek.

Yeni iPad Air modellerinin, kullanıcıların yatay konumdayken görüntülü görüşme yapabilmelerine olanak tanıyan yatay odaklı bir kameraya sahip olacağı da belirtiliyor. Bu özellik, önceki modellere kıyasla kullanıcı deneyimini artıracak. Hatırlatmak gerekirse, diğer modellerde kamera dikeye konumlandırılmıştı ve bu yerleşim görüntülü görüşmelerde ilginç bir açı kullanılmasına neden oluyordu.

Apple, 12.9 inç iPad Air modeline getireceği yeni Mini LED ekran teknolojisiyle kullanıcılarına daha yüksek görüntü kalitesi sunmayı hedefliyor. Bu teknolojik yenilik, iPad Air’in rekabet gücünü artırırken, şirketin üretim sürecindeki gecikmeleri yönetmesi gerekebilir. Ancak, beklenen çıkış tarihi yaklaştıkça, Apple’ın bu yeni modellerle ilgili daha fazla ayrıntı paylaşması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni iPad Air nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!