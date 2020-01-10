Basın Bülteni
Türk Telekom’dan, İstanbul Havalimanı’na gidenlere ücretsiz WiFi!
Türk Telekom, İstanbul Havalimanı’nı ziyaret eden herkese ücretsiz WiFi vereceğini açıkladı. Hizmet, İGA’yı koşulsuz şartsız ziyaret eden herkes için geçerli olacak.
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Türk Telekom, günlük 200 binden fazla yolcuya ev sahipliği yapan, dünyanın sıfırdan yapılan tek çatı altındaki en büyük yolcu terminali olan İstanbul Havalimanı’na dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerin, burada çalışanların ve tüm ziyaretçilerin yararlanması için, İstanbul Havalimanı’na konumladığı 5 bine yakın erişim noktası ile, Türkiye’nin kapalı alandaki en büyük Wi-Fi şebekesini kurdu.
Türk Telekom, abonesi olsun ya da olmasın herkesin yararlanabileceği WiFi hizmetini İstanbul Havalimanı’nın her köşesinde 1 saat ücretsiz olarak sunuyor.
Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, yaptığı açıklamalarda, “Kullanıcıların internete istediği yerde, istediği zamanda ve istediği cihazdan erişmesini sağlıyoruz.”
Günlük 200 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı’ndaki yolcuların ve tüm misafirlerin de WiFi internet hizmetinden faydalanmalarını amaçladık.
Teknik destek ekibi ve çağrı merkezi 7/24 hizmet veriyor!
Güçlü altyapısı üzerinden verdiği hizmetler sayesinde uçtan uca çözümler sunan Türk Telekom bu hizmetlerinin en verimli şekilde kullanılması için İstanbul Havalimanı’nda 7/24 teknik destek veren gezici bir de ekip oluşturdu. İstanbul Havalimanı içerisinde Wi-Fi tişörtleriyle dolaşan destek ekip hem kiosk kullanımında hem de internet bağlantısında kullanıcılara destek sağlıyor.
ASUS
ASUS,14 inçlik ROG Zephyrus laptop’unu CES 2020’de tanıttı!
ASUS, 14 inçlik yeni Zephyrus serisi laptopunu CES 2020’de oyuncuların beğenisine sundu. Güçlü işlemcisi ve yüksek performans vadeden yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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CES fuarında bu sene teknoloji markaları tarafından bir çok yenilik tanıtılıyor. Her marka en iddialı olduğu ürünlerini CES fuarında son kullanıcının beğenisine sunuyor.
Bu markalardan biri de olan ASUS oyuncu bilgisayarı teknolojilerini geliştirdiği markası Republic of Gamers serisinde 14 inç bir model tasarlayarak yüksek performanslı cihaz kategorisinde yeni bir pencere açtığını duyurdu.
ASUS Zephyrus G14 (GA401): Daha kompakt kasa ve daha güçlü donanım
İlk kez yüksek performanslı 14 inç bir cihaz piyasaya sürdüklerinin altını çizen marka tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Ultra ince oyun kategorisini, yeniden tanımlamadığımız bir süreçteyiz.”
En son örnek ise, güçlü işlemcileri ve yüksek performansı daha geniş kullanıcı kitlesi ile her yere taşınabilecek kadar kompakt olan yeni Zephyrus G14 modeli oldu.
15 inçlik alternatiflere göre çok daha küçük ROG Zephyrus G14’ün , geleneksel dizüstü bilgisayar çantalarına ve sırt çantalarına kolayca sığdığı belirtildi. Zephyrus G14’ün 17,9 mm inceliğinde ve 1,6 kg ağırlığında olduğu edinilen diğer bilgiler arasında.
Kolay şarj olabilir yapı ve uzun pil ömrü!
Bugüne kadar üretilen cihazlarda yüksek performansın sınırlı pil ömrünü getirdiği vurgulanırken bu durumun yeni G14’de böyle olmadığı aktarıldı. Maksimum seviyede hareket özgürlüğü sağlamak için büyük adaptör taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırdıklarını aktaran ASUS, günlük kullanımda 10 saatten fazla pil ömrünün ve 65W Type- C uyumlu şarj etme yeteneğinin, G14’ü ekstra taşınabilir hale getirdiği belirtti.
Hem iş hem eğlence için üst düzey performans!
Yeni Zephyrus G14(GA401) ’ün donanım detayları ile ilgili marka tarafından yapılan açıklamanın bazı satır başları şu şekilde; “uyarlanabilir senkronizasyon teknolojisi yıllardır var olmakla birlikte, dünyanın ilk x86 8 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı gelişmiş güç verimliliğine sahip en yeni AMD Ryzen 4000 Serisi mobil işlemci bu cihazın ana gücünü oluşturuyor.
NVIDIA RTX grafikleri ile uyum içinde çalışan bu donanımı çift kanallarda 32 GB’a kadar çıkartılabilen DDR4-3200 RAM destekliyor ve cihazda 1 TB’a kadar kapasiteye sahip bir NVMe SSD ile depolama sorunu da en hızlı ve geniş bir şekilde çözülüyor. Donanım ile ilgili marka yetkilileri hem ağır yüklü işlerde hem de güncel tüm oyunlarda en yüksek performans talebine karşılık verebileceği de ekledi.
Basın Bülteni
AMD, yüksek performanslı masaüstü ve dizüstü işlemcileri duyurdu!
AMD, Ryzen™ 4000 Serisi işlemci ailesinin ve Athlon 3000 serisinin yeni üyelerini CES’te yaptıkları görkemli lansmanla duyurdular.
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AMD, “Zen 2” çekirdek mimarisi ve yenilikçi 7nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ve bir SOC tasarımı içinde iyileştirildi. AMD Ryzen 4000 Serisi’nin bir parçası olan, dünyanın ilk x86 8 çekirdekli ultra ince dizüstü işlemcilerini duyurdu.
AMD ayrıca “Zen” mimarisi ile güçlendirilen ve modern kullanım deneyimlerini gerçek performansla daha fazla dizüstü kullanıcısına sunan AMD Athlon™ 3000 Serisi Mobil İşlemci ailesini de duyurdu.
Kullanıcılar ilk Ryzen 4000 Serisi ve Athlon 3000 Serisi ile güçlendirilen dizüstüleri, 2020’nin ilk çeyreğinde büyük üreticilere dağıtmayı planlıyor. Daha fazla sistemin ise 2020 yılı boyunca diğer iş ortaklarından piyasaya çıkması bekleniyor.
Buna ek olarak AMD, beklenen 64 çekirdek 128 thread’li AMD Ryzen Threadripper 3990X’in, 7 Şubat 2020 günü satışa sunulacağını duyurdu. 3D, görsel efektler ve video profesyonelleri için performansı yüksek 3990X, Ryzen Threadripper 3970X işlemcisinden %51’e kadar daha yüksek render performansı sağlıyor.
Radeon Grafikli Ryzen 4000 Serisi Mobil İşlemciler
En fazla 8 çekirdek ve 16 thread barındıran Ryzen 4000 U-Serisi Mobil İşlemciler, muhteşem hız ve taşınabilirlik sunarken, ayarlanabilir 15W TDP değeri ile ultra ince dizüstüler için sıra dışı performans sağlıyor.
Yeni Ryzen 7 4800U:
- Rakibe göre %4’e kadar daha yüksek tek işlem performansı ve %90’a kadar daha hızlı çoklu işlem performansı
- Rakibe göre %18’e kadar daha hızlı grafik performansı
Yeni Ryzen 7 4800H:
- Rakibe göre %5’e kadar daha yüksek tek işlem performansı ve %46’ya kadar daha yüksek çoklu işlem performansı
- Adobe Premiere’de 4K video şifreleme de rakibe göre %25’e kadar daha hızlı
- Rakibine göre %39’a kadar daha iyi oyun fizik simülasyon performansı
- MAXON Cinema4D Renderer ile 3D Ray Tracing özelinde Ryzen Threadripper 3970X ile %51’e kadar daha iyi performans
- Tek işlemcide 25399 Cinebench R20.06 skoru
Ryzen işlemci ve Radeon grafik arasındaki gücü dinamik olarak kaydıran SmartShift teknolojisi, %10’a kadar daha iyi oyun performansı ve %12’ye kadar daha fazla içerik üretim performansı sağlıyor.
3. Nesil AMD Ryzen Threadripper 3990X İşlemci
AMD tüm bunlarla birlikte beklenen, dünyanın ilk 64 çekirdekli masaüstü işlemcisi Ryzen Threadripper 3990X’i de duyurdu. Dünyanın dört bir yanındaki içerik üreticiler, bu endüstri lideri işlemciyi, 7 Şubat 2020 tarihinde satın alabilecekler.
Bir masaüstü platformunda olan en üst seviye tek soket işlem performansını sunan Ryzen Threadripper 3990X, 3D animasyon, ışın izlemeli VFX ve 8K video kodekleri ile çalışan dijital içerik üretim profesyonelleri için en iyi çözüm olacak:
Radeon Grafikli Athlon 3000 Serisi Mobil İşlemciler
Kullanıcılara daha fazla seçenek sunan yeni Athlon 3000 Serisi Mobil İşlemci ailesi, güçlü “Zen” mimarisini, ana akım laptoplara getiriyor. Athlon 3000 Serisi, Windows Hello ve Cortana gibi modern kullanım deneyimlerini sunarken, günlük üretkenlik için gerçek performans ve Full HD video yayını sunuyor. Rakibe göre %86’ya kadar daha hızlı grafik ve %51’e kadar daha iyi üretkenlik performansı sunan bu sistemler, 2020’nin başlarında kullanıcılara sunulacak.
ASUS
ASUS ROG, CES’te yeni oyuncu kulaklığı ve mouse’unu tanıttı!
Asus ROG, CES 2020’de yeni oyuncu kulaklığı ROG Strix Go 2.4 ve ROG Pugio II oyuncu mouse’unu tanıttı. Markanın yeni oyuncu sınıfı ürünler büyüleyici özellikler taşıyor.
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ASUS ROG, oyun deneyimini bir üst düzeye taşıyan ROG Strix Go 2.4 kablosuz oyuncu kulaklığını tanıttı. Ayrıca iki elle de kullanılabilen ROG Pugio II kablosuz mouse’unu da duyurmuş oldu.
Yapay zeka destekli gürültü önleme teknolojisine sahip ve 2,4 GHz bağlantıyla oyunlarda hızlı geri bildirim sunan ROG Strix Go 2.4 kablosuz kulaklık, saatler boyunca oyun oynamanıza olanak sağlıyor.
PC oyuncularının ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen ve her iki elle de kullanılabilen ROG Pugio II kablosuz mouse’un ayarlanabilir yan düğmeleri, özelleştirilebilen sembolü, RGB aydınlatması ve ana düğme anahtarları ile kullanıcılar oyunları kendi istedikleri gibi kişiselleştirebiliyorlar.
ROG Strix Go 2.4 ile tepkime süresi oldukça düşük ses deneyimi!
ROG Strix Go 2.4 kablosuz kulaklık kullanıcıların uzun süre rekabetçi düzeyde oyun oynayabilmesi için tasarlandı. USB-C üzerinden şarj edildiğinde 25 saate kadar pil ömrü sunan kulaklık, oyunlarda mümkün olan en hızlı işitsel geri bildirimi sağlamak için düşük gecikme süreli 2,4 GHz bağlantıdan yararlanıyor.
Strix Go 2.4, USB-C uyumlu L biçiminde bir bağlantı aygıtıyla birlikte geliyor. Bu aygıt sayesinde kulaklığı USB-C girişine sahip bilgisayarlara, oyun konsollarına ve telefonlara bağlamak mümkün oluyor. Ayrıca yine birlikte verilen USB 2.0 ve 3,5 mm adaptörler de Strix Go 2.4’ü neredeyse tüm oyun cihazlarıyla uyumlu hale getiriyor. Katlanarak daha da kolay taşınabilir duruma gelen ROG Strix Go 2.4 çantalara kolaylıkla sığabiliyor.
Hava geçirmez bölüm içindeki 40 mm ASUS Essence sürücüleri ROG Strix Go 2.4’ün yüksek kaliteli sesler oluşturmasını sağlıyor. Kulaklıklar hem rahatlık hem de düzgün ses izolasyonu için hava geçirmez yalıtım parçalarına sahip. Strix Go 2.4, 3,5 mm ses jakı üzerinden bağlandığında 10 Hz ile 40 kHz arasında uzanan frekans tepkisiyle yüksek kaliteli sesler sunuyor.
Çift yönlü mikrofon, yapay zeka destekli gürültü önleme teknolojisinden yararlanıyor. Çok çeşitli ortam seslerinden oluşan dev bir veri tabanıyla eğitilen bu yapay zeka sayesinde Strix Go 2.4 çevresel gürültüleri tespit edip önlüyor. Kulak bölümünde gizli olan ikinci bir mikrofon da yapay zeka destekli gürültü önleme teknolojisi yardımıyla çevresel gürültüleri filtreden geçiriyor.
ASUS ROG Pugio II: Mekân tanımayan kablosuz oyuncu mouse’u!
Yeni ROG Pugio II, çok sayıda kullanışlı özellikle donatılan ve her iki elle de kullanılabilen bir kablosuz mouse. Saniyede 400 inçe kadar hareket hızlarında bile odağını kaybetmeyen 16.000 DPI sensöre, benzersiz DPI On-The-Scroll özelliği sayesinde kolaylıkla ince ayar yapmak da mümkün. Özel bir dizi özellik ile sensörün potansiyel performansından zahmetsizce yararlanılabiliyor.
ROG Pugio II, kablosuz bağlantı seçenekleri, ayarlanabilir yan düğmeler, kişiselleştirilebilen semboller, anahtar yuvaları ve RGB ışık bölgeleri gibi birçok özellikle donatıldı.
Pugio II farklı oyun tarzları için hem kablosuz hem de kablolu bağlantı olanağı sunuyor. 1000 Hz sorgu oranıyla profesyonel yarışmalardaki tepki hızlarından faydalanmak için ROG Pugio II, 2,4 GHz RF bağlantı aygıtıyla birlikte kullanabiliyor ya da Bluetooth moduna geçip aygıta ihtiyaç duymadan oyun oynatıyor.
ROG Pugio II, kablosuz bağlantı seçenekleri, ayarlanabilir yan düğmeler, kişiselleştirilebilen semboller, anahtar yuvaları ve RGB ışık bölgeleri gibi birçok özellikle donatıldı.
1000 Hz sorgu oranıyla profesyonel yarışmalardaki tepki hızlarından faydalanmak için ROG Pugio II, 2,4 GHz RF bağlantı aygıtıyla birlikte kullanabiliyor ya da Bluetooth moduna geçip aygıta ihtiyaç duymadan oyun oynanılabiliyor. Pugio II’de bulunan Smart Hop kablosuz teknolojisi 2,4 GHz bandını çevreleyen trafiği ve parazitleri gerçek zamanlı olarak belirleyip bunlardan kaçınıyor.
USB üzerinden bağlanan bu kablo ile iki saatten az bir sürede tamamen şarj oluyor. Pugio II 2,4 GHz üzerinden bağlandığında 69 saate*, Bluetooth L üzerinden bağlandığında ise 100 saate kadar pil ömrü sunuyor.
Pugio II’nin avuç içi desteğinde arka aydınlatmalı bir ROG sembolü yer alıyor. Kullanıcılar isterse, birlikte verilen boş parçayı üzerine kendi sembollerini veya logolarını kolayca yerleştirip kullanabiliyor.
Pugio II’nin çalıştırma gücünü ve verdiği hissi kendisine daha da uygun hale getirmek veya aşınmış bir anahtarı değiştirmek isteyen kullanıcılar özel anahtar yuvasında Omron D2F veya D2FC serisi anahtarlardan kullanabiliyor.