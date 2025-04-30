Uzun süredir teknoloji ve inovasyonla atılım yapan Türk savunma sanayisi, şimdi de Ad Astra Venture ile daha geniş bir yatırım ve işbirliği zeminine kavuşuyor. 20 yılı aşkın sektör tecrübesiyle yola çıkan bu girişim, yapay zeka, robotik, metaverse ve dijital ikiz gibi alanlarda çalışan KOBİ’leri hedef alarak, onları finansman ve rehberlikle buluşturuyor.

Türk savunma sanayisi Ad Astra Venture ile büyüyor!

Türk savunma sanayi dünyasında küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler), her geçen gün daha fazla stratejik önem kazanıyor. Ancak bu işletmelerin çoğu, yüksek AR-GE maliyetleri, sertifikasyon engelleri ve uluslararası bağlantı eksiklikleri nedeniyle büyük projelere dahil olmakta zorlanıyor. Tam da bu noktada devreye giren Ad Astra Venture, KOBİ’lerin hem yatırımcılarla tanışmasını hem de sektöre adım atmalarını kolaylaştıran bir köprü görevi görüyor.

Yapay zeka ve robotik gibi geleceği şekillendiren teknolojilere odaklanan platform, aynı zamanda metaverse alanında da yenilikçi projelere yatırım çekmeye hazırlanıyor. Türkiye’nin savunma teknolojileri alanında dünyayla rekabet edebilmesi için bu tür girişimlerin önemi her geçen gün artarken, Ad Astra‘nın sunduğu danışmanlık hizmetleri, teknik ve finansal desteklerle KOBİ’lerin eli güçleniyor.

Platform, yatırımcıları da özel profillere göre sınıflandırarak, ilgilendikleri alanlara uygun girişimlerle eşleştiriyor. Bu sayede hem yatırımın riskleri minimize ediliyor hem de uzun vadeli işbirlikleri doğuyor. Özellikle savunma sanayi gibi uzun AR-GE süreçlerine sahip bir alanda bu model, ciddi bir fark yaratıyor.

İlk başarılar da çok geçmeden geldi. Eklem bacaklı robotlar üzerine çalışan Quadrobotics gibi yenilikçi firmalar, Ad Astra Venture sayesinde yatırımcılarla buluştu. Bir başka örnek olan EDA Tasarım ise sektörde deneyimli bir firmanın çatısı altına girmeyi başarıp yeniden yapılanma sürecini platformun yönlendirmesiyle tamamladı. Bu gelişmeler, gelecekte daha fazla birleşme ve stratejik ortaklığın habercisi olarak yorumlanıyor.

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Özellikle ihracatçı KOBİ hedefiyle yola çıkan Ad Astra, Orta Doğu, Asya ve Kuzey Afrika gibi stratejik pazarlara açılmak isteyen firmalara rehberlik ediyor. Bu bölgelerle savunma teknolojileri alanında kurulacak bağlar, sadece ekonomik değil, aynı zamanda diplomatik anlamda da Türkiye’ye güç katabilir.

Platformun kurucusu Uğur Coşkun, daha önce kurduğu BİTES şirketiyle edindiği tecrübeleri şimdi KOBİ’lere aktarıyor. Coşkun, “Ülkemizin girişimcilik ruhunu teknolojik güce dönüştürmek istiyoruz. Yapay zeka ve robotik gibi yenilikçi alanlarda çalışan KOBİ’lere sadece yatırım değil, yol arkadaşlığı da sunuyoruz,” diyerek platformun vizyonunu özetliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu gelişmeler ülkemize ne gibi faydalar sağlayacak? Düşüncelerinizi yorumlara bekliyoruz! Daha fazlası için takipte kalın!