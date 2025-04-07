Türkiye, uydu ve uzay teknolojilerinde yeni bir döneme giriş yapıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2030 vizyonu kapsamında, hem savunma hem de sivil amaçlı AR-GE faaliyetlerini ticarileştirecek ve global pazarda Türkiye’yi söz sahibi yapacak bir milli uydu şirketi kurulması planlanıyor.

Yerli ve Milli Uydu Şirketi Geliyor! Uzaya Teknokent Kurulacak!

Yeni kurulacak milli uydu şirketi ile mevcut üretim altyapısı daha etkin kullanılacak, kamuya ait kuruluşları tek bir yapı altında toplanarak sinerji sağlanacak. Böylece hem kaynak israfı önlenecek hem de insan kaynağı daha verimli değerlendirilecek. ,

Türkiye, geçmişte elde ettiği BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK ve son olarak İMECE projeleriyle kendi yer gözlem uydusu ve istasyonunu üretebilen sayılı ülkeler arasında yer aldı. Şimdi ise hedef, bu başarıları kurumsallaştırmak.

AR-GE kabiliyetlerinin ticarileştirilmesiyle, sadece ulusal güvenliğe katkı sunulmakla kalmayacak, aynı zamanda uluslararası pazarda da rekabetçi bir oyuncu haline gelinmesi amaçlanıyor. TÜRKSAT 6A‘nın yerlilik oranı bu yönde atılmış büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu kapsamda Ankara’da kurulacak uzay teknoparkı ile uzay teknolojilerinin kalbi Türkiye’de atacak. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) koordinasyonunda hayata geçirilecek teknoparkta, yenilikçi projelere alan açılacak. Yeni nesil haberleşme sistemleri, akıllı cihazlar ve düşük yörünge uydu çözümleri burada geliştirilecek.

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Destek politikaları da bu dönüşümü destekleyecek şekilde şekillendiriliyor. 200 kilogram altı uydu projelerine tasarımdan fırlatmaya kadar geniş çaplı destek sağlanacak. Ayrıca, HIT-30 Yüksek Teknoloji Destek Programı kapsamında haberleşme ve uzay sektörü öncelikli alan ilan edildi. Böylece özel sektör yatırımlarının önü açılacak.

Son olarak, TUA’nın lazer HB11 füzyon altyapısıyla enerji dönüşümü projelerine start vermesi, Türkiye’nin aynı zamanda ileri seviye uzay araştırmalarında da aktif olacağının bir göstergesi. Tüm bu gelişmeler, Türkiye’nin uzaydaki stratejik hamlelerinin sadece bir başlangıcı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye, uzay sanayisi adına attığı adımlarda başarılı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz! Daha fazlası için takipte kalın!