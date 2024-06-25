Türkiye merkezli oyun geliştirme stüdyosu Tekden Studio, Orta Çağ’da bir Türk savaşçısının hikayesini anlatan açık dünya RPG oyunu Ulukayın Ertuğrul için merakla beklenen ilk fragmanı yayınladı. Hem Türkiye’de hem de dünya genelinde hızla büyüyen oyun sektörü, yerli stüdyoların dikkat çekici projeleriyle daha da zenginleşiyor. İstanbul’da bulunan Tekden Studio’nun geliştirdiği Ulukayın: Ertuğrul da bu projelerden biri olarak öne çıkıyor. Ulukayın Ertuğrul ile harika bir macera sizi bekliyor.

Tekden Studio Tarafından Geliştirilen Ulukayın Ertuğrul Fragmanı Yayınlandı

Türk oyuncuların büyük ilgi gösterdiği Ulukayın: Ertuğrul, Unreal Engine motoru kullanılarak geliştirilen, açık dünya, RPG ve aksiyon unsurlarını bir araya getiren bir oyun. Bu yapımda, Orta Çağ döneminde bir Türk savaşçısının hayatına tanıklık ediyoruz.

Geliştirici, oyunu “Ulukayın: Ertuğrul, Orta Çağ’ın karmaşasında, hayatta kalma mücadelesi verin ve gizemli bir maceraya atılarak masumların kahramanı olun. Bu açık dünya aksiyon oyununda gerçek bir Türk savaşçısının yaşamını deneyimleyin.” ifadeleriyle tanımlamış. Ulukayın Ertuğrul açık dünya RPG sevenlerin gözdesi olmaya aday.

Ulukayın Ertuğrul Sistem Gereksinimleri

Minimum Gereksinimler

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Core i7-6700 veya Ryzen 5 1600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 6GB veya Radeon RX 580 8GB veya Arc A380

Depolama: 20 GB boş alan

Önerilen Gereksinimler

İşletim Sistemi: Windows 11 64-bit

İşlemci: Core i7-12700 veya Ryzen 7 7800X3D

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce RTX 3060 veya Radeon RX 6700 XT veya Arc A770

Depolama: 20 GB boş alan

Ulukayın Ertuğrul Çıkış Tarihi ve Erken Erişim

Epic Games ve Steam platformlarında istek listesine eklenebilen Ulukayın: Ertuğrul‘un kesin çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Oyunun 2025’in ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyor, ancak stüdyo bu konuda kesin bir bilgi vermiyor. Bu oyun, Türk oyunseverler arasında büyük bir heyecan yaratmakla kalmayıp, uluslararası arenada da dikkat çekiyor. Oyunda biraz The Witcher havası aldığımızı da söyleyelim.

Sonuç olarak, Ulukayın: Ertuğrul, ilgi çekici konusu ve oynanışı ile büyük bir merakla bekleniyor. Tekden Studio’nun bu iddialı yapımı, Türk oyun sektörünün potansiyelini ve yeteneklerini gözler önüne seriyor. Orta Çağ’da bir Türk savaşçısının macerasını yaşamak isteyenler için bu oyun önemli bir fırsat sunacak.

Haberimizin sonunda Ulukayın Ertuğrul fragmanını da bulabilirsiniz. Bu oyun Türk oyun severlere gerçekten harika bir deneyim yaşatacak.

İlginizi Çekebilir: Apple Intelligence bu ülkede kullanılamayacak, Apple çözüm arıyor!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Türk stüdyo tarafından geliştirilen yeni oyun nasıl görünüyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!