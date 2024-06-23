Apple, Haziran 2024’te düzenlenen WWDC etkinliğinde yeni Apple Intelligence yapay zeka teknolojisini tanıttığında, bu yeniliğin ilk olarak sadece ABD İngilizcesinde kullanılacağını, ardından küresel pazar için çalışmaların başlayacağını duyurdu. Ancak öyle bir ülke var ki, Apple Intelligence eğer gerekli altyapı sağlanmazsa bu ülkede kullanılamayacak!

İçindekiler Apple Intelligence Çin Pazarında Büyük Engellerle Karşılaşıyor

Apple Intelligence Çin Pazarında Büyük Engellerle Karşılaşıyor

Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı olan Çin’de Apple Intelligence desteğine yer vermek için Apple’ın yerel sağlayıcılarla anlaşma yapması gerekiyor. Apple’ın Apple Intelligence teknolojisini diğer dillere uyarlamak ve bölgesel yasal gerekliliklere uymak zorunda kalması, bu yapay zekanın dünya geneline gelmesini2025’in başlarına kadar erteleyebilir. Özellikle Çin, benzersiz düzenleyici engeller sunuyor.

Çin’de yapay zeka teknolojilerine yönelik kısıtlamalar ve Çin verilerinin yerel sunucularda barındırılması zorunluluğu, Apple’ın işini daha da zorlaştırıyor. Bu bir güvenlik sorunu gibi lanse edilse de, aslında ABD’nin Huawei’ye uyguladığı yaptırımlar gibi, Çin de Apple’ın önüne taş koyma derdinde.

The Wall Street Journal’a göre Apple, Çin’deki düzenlemeleri kolaylaştırmak için Çin merkezli ortaklar arayışında. Şirketin şu anda arama motoru devi Baidu ve e-ticaret devi Alibaba Group ile potansiyel ortaklıklar üzerinde görüştüğü belirtiliyor. Ancak, bu görüşmelerden henüz somut bir sonuç alınamadı.

Apple’ın, Siri, ChatGPT ve Apple Intelligence tarafından kullanılan kendi Büyük Dil Modeli (LLM) ve OpenAI ortaklığının onayını almak istediği, ancak Çinli yetkililerin Apple’ın bunun yerine Çinli şirketlerin onaylanmış LLM’lerinden, yani büyük dil modellerinden birini kullanmasını istediği bildirildi.

Söylentilere göre, Apple ile Baidu arasında bir anlaşmaya varıldığı iddia edilmişti, ancak bu bilgi daha sonra yalanlandı ve görüşmelerin hala devam ettiği anlaşıldı. Apple, Çinli akıllı telefon üreticilerine yönelik devlet onaylı avantajlar nedeniyle Çin pazarında da rekabet etmekte zorlanıyor.

Huawei ve Xiaomi, mevcut akıllı telefonlarına yapay zeka özelliklerini entegre ederek pazarda güçlü bir konum elde etti. Bu durum, Apple’ın iPhone pazar payının yüzde 18’den yüzde 16’ya düşmesine neden oldu ve Apple’ı Çin’de üçüncü sıraya yerleştirdi.

Apple, sonbaharda piyasaya çıkması beklenen yeni iPhone 16 ile yerel ortaklıklar kurmayı ve Apple Intelligence özelliklerinin en azından bir kısmını yeni modele entegre etmeyi umuyor. Yerel rekabet karşısında zorlansa da iPhone, hala Çin’de mevcut olan en popüler yabancı marka akıllı telefon olarak öne çıkıyor.

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