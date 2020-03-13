Konu dışı
Türk geliştirici, afet durumları için mobil uygulama tasarladı!
Türk yazılım mühendisi Hüseyin Eren Güler tarafından geliştirilen mobil uygulama, afet halinde baz hatlarının çökmesi durumunda kullanılmak için tasarlandı. Acil Durum Mobil olarak ismi belirlenen uygulamayı Android üzerindeki Play Store’dan ve iOS App Store’dan indirebiliyorsunuz.
İlginize çıkabilir: BTK’dan Turkcell, Vodofone ve Türk Telekom’a deprem cezası!
Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda İstanbul’da 5,8 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Her ne kadar yıkıcı bir etkisi olmasa da insanlar telaşlandı ve baz hatlarını yoğun olarak kullanmaya başladılar. İstatistiklere göre kaos ortamında, Turkcell’e 1 saat 15 dakika, Vodafone’a yaklaşık 1 saat 45 dakika ve TT Mobil’e ise yaklaşık 27 saat boyunca ulaşım sağlanamadı.
İlerleyen süreçte, ulaşım sorunundan dolayı BTK, operatörlere yüklü ceza kesmişti. Depremin şiddeti çok daha fazla olsaydı, ciddi yaralanmalar öğrenilemeyecekti. Kazazedelerin durumuna erişim sağlanmasında gecikmeler yaşanacaktı. Türk yazılım mühendisi Hüseyin Eren Güler’de yaşanacak yeni bir deprem halinde kullanıcıların baz hatlarını meşgul etmemesi adına bir uygulama geliştirdi.
Türk geliştirici, Acil Durum Mobil ile afetzedelere can suyu olacak!
Acil Durum Mobil ismindeki uygulama, giriş yaptığınız esnada sizden kişisel bilgilerinizi talep ediyor. Daha sonrasında da güvende olup olmadığınızı belirten bir ekran sizi karşılıyor. Durumunuz iyiyse iyi durumdayım kısmını işaretleyip, çevrenize haber gönderiyorsunuz. Eğer, afet durumunda enkaz altında yaralıysanız da kötü durumdayım butonuna basarak anlık durum bildirimi gerçekleştiriyorsunuz. Böylece, acil durum halinde, iletişim kesintilerinin yaşanması engellenmiş oluyor. Ayrıca uygulama bilgilerinizi aldığı için, arkadaşlar sekmesi üzerinden diğer arkadaşlarınızın durumunu da öğrenebiliyorsunuz.
Ayrıca uygulamaya konum bildirdiğiniz için, harita üzerinden kendi konumunuzu çevrenize duyurabilir, ailenizin ve arkadaşlarınızın nerede olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Yine de küçük bir hatırlatmada fayda var. Deprem halinde, baz hatları komple de çökebilir. Uygulama internet üzerinden verilerinizi alıyor ve o şekilde gösterebiliyor. İnternet servislerinin çalışmaması halinde, radyo frekanslarından iletişim kurulması gerekiyor. Bu tip bir senaryo halinde, yakın çevrenizde amatör telsiz ehliyetine sahip birine gidip durumunuzu iletmesini isteyebilirsiniz. Türkiye üzerinde, radyo amatörlerinin kurduğu birçok istasyon bulunuyor. Bununla birlikte, tüm Türkiye ve dünya ile iletişim sağlanıyor.
Böylesine, yararlı bir uygulamayı vatandaşların hizmetine sunduğu için Hüseyin Bey’e teşekkür ediyoruz. Uygulamayı, Android Play Store ve iOS App Store üzerinden indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.
Apple
Apple, İtalya’daki mağazalarını bir süreliğine kapatıyor
İtalya’da artan Covid-19 salgını ve uygulamaya konulan karantina önlemleri ile beraber Apple; İtalya’daki mağazalarını bir süre için kapatma kararı aldı. Mağazaların ne kadar süre kapalı kalacağını kestirmek şimdilik zor gözüküyor.
İlginizi çekebilir: Apple mağazaları Corona virüs sebebiyle kıtlık yaşıyor!
Apple neden İtalya’daki mağazalarını kapatıyor
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp, bütün dünyaya yayılan; bu günlerde İtalya’da da hızlı bir yayılım gösteren Covid-19 salgını; sadece İtalya’yı değil, bütün ülkeleri endişelendiriyor. İtalya, bu yazıyı yazdığımız an itibariyle Çin’den sonra, Sars-Cov-2 ismini taşıyan ve Covid-19 hastalığına neden olan virüsün; en çok yayılım gösterdiği ikinci ülke konumunda.
İtalya, Apple için ise 60 milyonluk nüfusa sahip büyük bir pazar. Buna rağmen, en başta çalışanlarının sağlığını gözetmek adına; artan salgına karşılık olarak Apple, İtalya’daki mağazalarını bir süre için kapatacak. Bu Apple’ın tarihinde bu kararı ikinci kez alışı olacak. Daha önce ise geçtiğimiz aylarda Apple, Covid-19 salgını dolayısıyla Çin’deki mağazalarını kapatmıştı. Şu günlerde Çin’de hayat biraz daha normale dönmeye başladı. Umarız Apple’ın şu anda Çin’de salgının yavaşlaması ile mağazalarını tekrar açmaya başladığı gibi; İtalya’da da salgın yavaşlar. Ayrıca dileriz ki salgın bir an önce durur; ve hayat, hem Çin, hem İtalya hem de salgınla yüzleşmekte olan bütün dünya ülkeleri için normale döner. Siz Apple’ın aldığı bu karar ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
Konu dışı
Çin akıllı telefon pazarı Covid-19 yüzünden %45’lik düşüş yaşadı
Apple, Huawei ve Xiaomi başta olmak üzere birçok firma; 2020 yılı Şubat ayı satışlarında büyük düşüşler yaşadı. Çin akıllı telefon pazarı için yaşanan problemin en büyük kaynağı ise 2019 Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan Covid-19 salgını oldu.
İlginizi çekebilir: Foxconn: Üretim faaliyetleri, nisan itibariyle normale dönecek!
Covid-19 salgınının akıllı telefon üreten firmalar için bedeli ne oldu
Apple cihazlarının üretimi büyük bir sekteye uğrarken; Apple, Çin’den sadece 494.000 cihazı dünyaya dağıtabildi. Çinli üreticiler ise 2019 yılı Şubat ayında 12,72 milyon adet cihaz dış pazara sunabilirken; buna karşılık 2020 yılı Şubat ayında sadece 5,85 milyon cihazı dış pazarlara sunabildiler. Bu düşüş verileri ise, Çin Bilgi ve Komünikasyon Teknolojileri Akademisi tarafından; belirli bir süreyle kapatılan fabrikalar da hesaba katılarak belirlendi.
IDC ve Canalys gibi büyük araştırma şirketleri ise 2020 yılının ilk çeyreği için dış pazara sunulabilecek ürün sayısında %40’lık bir azalış bekliyor. Çin akıllı telefon pazarı için Covid-19 salgını sadece üreticileri ve tedarikçileri değil; son kullanıcıdan gelen satın alma talebini de düşürerek akıllı telefon sektörüne büyük zarar verdi. Hatta hatırladığınız üzere 2020 yılı Şubat ayının ilk haftasında Apple, Çin’deki bütün mağazalarını kapatmıştı. Kapanan mağazalar ise yavaş yavaş yeniden açılmış olsa da hala tam kapasite ile çalışmıyorlar. Global bir resesyonun kapıya dayandığı şu günlerde umarız Covid-19 salgınına en kısa zamanda çözüm üretilebilir ve bu krizi de bir an önce geride bırakırız.
İnternet
Türkiye internet fiyatları konusunda gerçekte nerede?
İngiltere merkezli Cable adlı site dünyada geniş bant internet fiyatları durumunu ülkeler bazında kıyaslayan bir çalışma yayınladı. İlgili çalışmada ülkeler paketlerin minimum, maksimum ve ortalama fiyatlarına göre sıralandı. Türkiye‘nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden pek çok internet paketi (Türkiye için 34 farklı paket) fiyatının derlenmesiyle oluşturulan listede ortalama fiyat kategorisinde Türkiye kendine 16. sırada yer buldu.
İlginizi çekebilir: 10 soruda Türkiye interneti (VİDEO)
Türkiye’de internet fiyatları
Türkiye ortalama 80 liralık ortalama geniş bant internet fiyatıyla 208 ülkeyi kapsayan çalışmada internete en az ücret ödeyen 16. ülke olarak görünüyor. Peki bu ne derece doğru? İstatistiklerin sayıların doğruluğuyla oynamadan dahi yanlış fikirler verebilecek hale sokulabileceğini bilenler için biraz daha derine bakmaya ihtiyaç var.
İşin gerçek yüzüne ulaşabilmek için farklı yollar mevcut. İnternetin reel olarak pahalılığının yada ucuzluğunun tespiti için ne yapabiliriz?Ben değerlendirmemize ülkelerin asgari ücretlerini ekleyerek istatistiklere tekrar bakmayı öneriyorum. Şöyle ki ülkelerin vatandaşlarının asgari ücretlerinin ne kadarını vererek internete ulaşabildiğini tespit edersek daha gerçekçi verilere ulaşabiliriz.
Yukarıda hazırladığım tablodan da görebileceğiniz gibi bu halde sıralamalar epey değişiyor. Örneğin listede 52. sıradaki Almanya‘da çalışan asgari ücretliler kazançlarının yüzde 1,6’sıyle, 93. sırada yer alan Hollanda‘da çalışan asgari ücretliler kazançlarının yüzde 2’siyle bu hizmeti alabiliyorken ülkemiz asgari ücretlileri kazançlarının yüzde 2,8’ini bu hizmete ayırmak zorunda kalıyor. (Ayrıca asgari ücretlerin brüt değerlerinin kullanıldığını ve net değerlere dökülürse yüzde 2,8’lik oranın daha da yukarılara çıkacağını belirtmek gerekiyor. Ek olarak Türkiye’de asgari ücretle çalışanların sayısı tüm çalışanların üçte birini aşarken, bu oran AB ülkelerinin çoğunluğunda çift hanelere ulaşmıyor.)
İnternet için birçok ülkeden daha fazla oranda kazancımızı veriyoruz.Uzun lafın kısası bu ve benzeri listelerde -özellikle son yıllarda yaşanan kur yükselişleriyle- üstlerde yer almak her zaman bize gerçeği göstermiyor.