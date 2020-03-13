Türk geliştirici, afet durumları için mobil uygulama tasarladı!

Türk yazılım mühendisi Hüseyin Eren Güler tarafından geliştirilen mobil uygulama, afet halinde baz hatlarının çökmesi durumunda kullanılmak için tasarlandı. Acil Durum Mobil olarak ismi belirlenen uygulamayı Android üzerindeki Play Store’dan ve iOS App Store’dan indirebiliyorsunuz.

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Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda İstanbul’da 5,8 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Her ne kadar yıkıcı bir etkisi olmasa da insanlar telaşlandı ve baz hatlarını yoğun olarak kullanmaya başladılar. İstatistiklere göre kaos ortamında, Turkcell’e 1 saat 15 dakika, Vodafone’a yaklaşık 1 saat 45 dakika ve TT Mobil’e ise yaklaşık 27 saat boyunca ulaşım sağlanamadı.

İlerleyen süreçte, ulaşım sorunundan dolayı BTK, operatörlere yüklü ceza kesmişti. Depremin şiddeti çok daha fazla olsaydı, ciddi yaralanmalar öğrenilemeyecekti. Kazazedelerin durumuna erişim sağlanmasında gecikmeler yaşanacaktı. Türk yazılım mühendisi Hüseyin Eren Güler’de yaşanacak yeni bir deprem halinde kullanıcıların baz hatlarını meşgul etmemesi adına bir uygulama geliştirdi.

Türk geliştirici, Acil Durum Mobil ile afetzedelere can suyu olacak!

Acil Durum Mobil ismindeki uygulama, giriş yaptığınız esnada sizden kişisel bilgilerinizi talep ediyor. Daha sonrasında da güvende olup olmadığınızı belirten bir ekran sizi karşılıyor. Durumunuz iyiyse iyi durumdayım kısmını işaretleyip, çevrenize haber gönderiyorsunuz. Eğer, afet durumunda enkaz altında yaralıysanız da kötü durumdayım butonuna basarak anlık durum bildirimi gerçekleştiriyorsunuz. Böylece, acil durum halinde, iletişim kesintilerinin yaşanması engellenmiş oluyor. Ayrıca uygulama bilgilerinizi aldığı için, arkadaşlar sekmesi üzerinden diğer arkadaşlarınızın durumunu da öğrenebiliyorsunuz.

Ayrıca uygulamaya konum bildirdiğiniz için, harita üzerinden kendi konumunuzu çevrenize duyurabilir, ailenizin ve arkadaşlarınızın nerede olduğunu kontrol edebilirsiniz.

Yine de küçük bir hatırlatmada fayda var. Deprem halinde, baz hatları komple de çökebilir. Uygulama internet üzerinden verilerinizi alıyor ve o şekilde gösterebiliyor. İnternet servislerinin çalışmaması halinde, radyo frekanslarından iletişim kurulması gerekiyor. Bu tip bir senaryo halinde, yakın çevrenizde amatör telsiz ehliyetine sahip birine gidip durumunuzu iletmesini isteyebilirsiniz. Türkiye üzerinde, radyo amatörlerinin kurduğu birçok istasyon bulunuyor. Bununla birlikte, tüm Türkiye ve dünya ile iletişim sağlanıyor.

Böylesine, yararlı bir uygulamayı vatandaşların hizmetine sunduğu için Hüseyin Bey’e teşekkür ediyoruz. Uygulamayı, Android Play Store ve iOS App Store üzerinden indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.