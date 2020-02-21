BTK’dan Turkcell, Vodofone ve Türk Telekom’a deprem cezası!

BTK’dan Turkcell, Vodofone ve Türk Telekom’a ceza geldi. Bildiğiniz gibi Türkiye’de telekomünikasyon hizmeti veren şirketler. İletişim hizmeti veren şirketlere, deprem veya herhangi doğal afet durumunda daha çok ihtiyaç oluyor. Ama ne yazık ki yaşadığımız depremlerde, üç şirket de geçer not alamadı.

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İstanbul’da 26 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşen ve 5,8 büyüklüğünde etkisini gösteren depremde iletişim sıkıntıları oluşmuştu. BTK’dan yaşanan kriz anında pasif kalan şirketlere yaptırım uygulama kararı geldi.

Habertürk’den Necdet Çalışkan’ın haberine göre; BTK, Turkcell 2 milyon 90 bin 364 TL, Vodofone’a 2 milyon 459 bin 57 TL ve TT Mobil’e (Türk Telekom) 15 milyon 64 bin 874 TL idari para cezası verdi.

14 Ocak 2020’de verilen ve 20 Şubat 2020’de yayımlanan kararda, söz konusu deprem sonrasında trafik artışına bağlı olarak Turkcell’in yaklaşık 1 saat 15 dakika, Vodafone’un yaklaşık 1 saat 45 dakika ve TT Mobil’in yaklaşık 27 saat boyunca haberleşmeyi kesintisiz sunamadığı ifade edildi.

Bu demek oluyor ki, gerçekten başımıza gelen depremin şiddeti daha yüksek olsa şu an birçok yaralı ve enkaz altında kalan şahısla iletişim kurulması zorlaşacaktı. Yaşanan olayların ardından, üç operatör şirketin de güçlerini birleştirerek “ortak deprem baz istasyonu” kurma kararı almışlardı. Umarız ki bu kararın ardından, böyle bir sorunun tekrardan yaşanmamasını diliyoruz. Tüm dünyada olan büyük depremlere üretilen çözümlerin üretilmesi, uygulanması ve daha tedbirli yaklaşılmasını umut ediyoruz.