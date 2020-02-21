Konu dışı
BTK’dan Turkcell, Vodofone ve Türk Telekom’a deprem cezası!
BTK’dan Turkcell, Vodofone ve Türk Telekom’a ceza geldi. Bildiğiniz gibi Türkiye’de telekomünikasyon hizmeti veren şirketler. İletişim hizmeti veren şirketlere, deprem veya herhangi doğal afet durumunda daha çok ihtiyaç oluyor. Ama ne yazık ki yaşadığımız depremlerde, üç şirket de geçer not alamadı.
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İstanbul’da 26 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşen ve 5,8 büyüklüğünde etkisini gösteren depremde iletişim sıkıntıları oluşmuştu. BTK’dan yaşanan kriz anında pasif kalan şirketlere yaptırım uygulama kararı geldi.
Habertürk’den Necdet Çalışkan’ın haberine göre; BTK, Turkcell 2 milyon 90 bin 364 TL, Vodofone’a 2 milyon 459 bin 57 TL ve TT Mobil’e (Türk Telekom) 15 milyon 64 bin 874 TL idari para cezası verdi.
14 Ocak 2020’de verilen ve 20 Şubat 2020’de yayımlanan kararda, söz konusu deprem sonrasında trafik artışına bağlı olarak Turkcell’in yaklaşık 1 saat 15 dakika, Vodafone’un yaklaşık 1 saat 45 dakika ve TT Mobil’in yaklaşık 27 saat boyunca haberleşmeyi kesintisiz sunamadığı ifade edildi.
Bu demek oluyor ki, gerçekten başımıza gelen depremin şiddeti daha yüksek olsa şu an birçok yaralı ve enkaz altında kalan şahısla iletişim kurulması zorlaşacaktı. Yaşanan olayların ardından, üç operatör şirketin de güçlerini birleştirerek “ortak deprem baz istasyonu” kurma kararı almışlardı. Umarız ki bu kararın ardından, böyle bir sorunun tekrardan yaşanmamasını diliyoruz. Tüm dünyada olan büyük depremlere üretilen çözümlerin üretilmesi, uygulanması ve daha tedbirli yaklaşılmasını umut ediyoruz.
Konu dışı
Mobil Dünya Kongresi 2020’nin iptali, büyük bir finansal yük getirdi!
Mobil Dünya Kongresi 2020 (MWC 2020) , geçtiğimiz hafta iptaliyle birlikte Barcelona’da gerçekleşecek etkinlik için büyük bir finansal yük oluştu. Aynı zamanda dünya çapında gerçekleşecek olan diğer Mobil Dünya Kongreleri için de tartışmaların önünü açmış oldu.
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Kongrenin iptal kararıyla birlikte Koronavirüs’ün Çin ve dünya çapında ölü sayısı 1.669 kişiye ulaştı. Bununla birlikte aslında, yeni tip Koronavirüs’ün, ne kadar büyük bir salgın olduğu ortaya çıkmış oldu. Organizasyonu gerçekleştiren GSMA’ın halihazırda gerçekleştireceği iki etkinlik daha bulunuyor. Bunlardan biri Mobil Dünya Kongresi Şangay, bir diğeri ise Mobil Dünya Kongresi Los Angeles. İkisi de uzun süredir gerçekleşen teknoloji etkinlikleri olarak biliniyor.
Bunlarla birlikte önümüzdeki sene gerçekleşecek 2021 etkinliğinin ise tarihi şimdiden verildi bile. Yeni etkinlik 1 Mart ve 4 Mart arasında gerçekleşecek. Bu sene 24 ile 27 arasında gerçekleştirilecek olan etkinliğin tarihleri var olan iptal kararıyla geri çekilmiş oldu.
GSMA: Mobil Dünya Kongresi iptali, büyük bir finansal kriz yarattı!
GSMA’in genel yöneticisi Mats Granryd, yaptığı açıklamalarda, mobil endüstri birlik olursa, GSMA’ın üzerindeki kırmızı leke tamamen temizlenebilir. Her şirketin kendi ücretini ödemesini ve dayanışma içinde olmasını bekliyoruz. Granryd, ayrıca Cuma günü yaptığı açıklalamada şu ifadeleri kullanmıştı:
Biz, hükumet destekli bir organizasyon değiliz. Bu süreçten hiç kâr etmiyoruz. Dev bir yatırım da almıyoruz. Bizim tüm yatırımlarımız, endüstri içerisindeki firmalar tarafından karşılanıyor. GSMA’e temel giriş bileti 872 dolar’a tekabül ediyor.
Şirketler, bu etkinlikte büyük şovlar gerçekleştirmek için yüksek meblağlar harcıyorlar. Kazandığımız tüm para, Mobil Dünya Kongresi’nin işleyişine gidiyor.
GSMA sürecin iptali için İspanya hükümetiyle ilgili tartışmaya girmiş. İspanya hükumeti getirdiği turistik akım vesilesiyle iptal kararına sıcak bakmamıştı. GSMA’den gelen ardı ardına diretmelerle birlikte “biz bu işi para için yapmıyoruz” ifadeleriyle iptal kararı kesinleşmişti. Aynı durum, dünya çapındaki diğer Mobil Dünya Kongresi etkinliklerinde de olacak mı? Henüz belli değil. Ama şahsi fikrime göre, yazın gelmesiyle birlikte virüs daha da hafifleyecektir. Biraz olsun karantina duruma azalacaktır ve etkinlikler virüse rağmen tedbirli şekilde gerçekleşecektir.
Diğer
Jeff Bezos, rekor fiyata malikane satın aldı!
The Wall Street’in haberine göre Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Los Angeles şehrinin en pahalı mülkünü başka bir milyarder olan David Geffen’den rekor fiyata satın aldı.
Jeff Bezos’un 2019 yılı içinde Newyork’ta bulunan 5 ayrı dairesi için 80 milyon dolar harcadığı biliniyor. Bunların üstüne 165 milyon dolara aldığı Warner Malikanesini de ekleyen Jeff Bezos’un burada yaşayıp yaşamayacağı bilinmiyor.
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Haberimize konu olan Beverly Hills içinde 36 bin metrekare alana kurulu Warner Malikanesi, oldukça derin bir tarihe sahip. Malikane 1930’larda Warner Bros.’un eski başkanı Jack Warner için tasarlandı. İnşa süreci 10 yıl süren yapı, iki ayrı konuk evini, bir golf sahasını, tenis kortunu ve yüzme havuzunu içinde barındırıyor. Bunlara ek olarak kendi tamirhanesi olan ve benzin dolum istasyonları bulunan bir araba garajı da yapı içinde yer alıyor.
Yapılan bu alışveriş ne kadar devasa gözüksede konu Jeff Bezos gibi dünyanın en zengin insanlarından biri olduğunda duruma hiç şaşırmamak gerekiyor. Ne kadar büyük bir meblağdan bahsettiğimizi anlamamız açısından 165 milyon dolar ile neredeyse 2 adet Boeing 737 yolcu uçağı alınabileceğini söyleyelim. Jeff Bezos toplamda 131.9 milyar dolar servete sahip bir iş adamı. Haberimize konu olan miktar ise bu servetin 1/800’ünü oluşturuyor.
Konu dışı
Mobil Dünya Kongresi 2020’ye katılmayacak şirketler hangileri?
Mobil Dünya Kongresi 2020’ye (MWC), bildiğiniz üzere bazı şirketler Koronavirüs yüzünden katılmama kararı aldılar. Peki, hangi şirketler katılmama kararı aldılar? Hangi şirketleri etkinlikte görebileceğiz. Tüm detayları, haberimizde derledik.
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Kısa sürede birçok dev şirketin Mobil Dünya Kongresi’ne katılmayacağı kararını öğrendik. Çin’de başlayan ve bir süredir de devam eden Koronavirüs salgını yüzünden markaların birçoğu etkinlikte bulunmayacaklarını belirttiler.
Birçok firma, etkinliğe katılmayıp, ya kendi Youtube kanallarından ya da internet sitelerinden yeni ürünlerini dünyaya Mobil Dünya Kongresi’nin gerçekleşeceği tarihlerde tanıtacaklar.
Facebook ve Intel’de bu şirketlerin içine bugün yaptığı açıklamalarla katılmış oldular. Barcelona’da gerçekleşecek olan dev kongreye sadece 2 haftadan az kaldı. Etkinliği düzenleyen GSMA, birçok Çin’linin de etkinliğe katılacağı o tarihler için birçok önlem alacaklarını belirten basın açıklamaları yaptılar.
Yapılan açıklamaya göre, Çin’den gelen misafirlerin 14 gün evde kalmaları gerekiyor. 14 gün evde bulunmayan şahıslar etkinliğe katılamıyorlar. Bunun dışında virüsün kaynağın olan Wuhan’ın Hubei eyaletinden gelen misafirler de etkinliğe dahil edilmeyecek.
Büyük şirketler ise, yapılan açıklamaya rağmen güvenlik zafiyeti oluşmasına ilişkin olarak etkinliğe dahil olmayacaklarını belirtiyorlar. Yani, çalışanlarının riske girmesini göz önünde bulunduruyorlar.
Mobil Dünya Kongresi 2020’ye katılmayacak şirketler hangileri? (12.02.2020)
- A10 Networks
- Accedian
- Adtran
- Amazon
- Amdocs
- AppsFlyer
- ARCEP, France’s FCC
- AT&T
- BT
- Ciena
- Cisco
- CommScope
- Dali Wireless
- Deutsche Telekom
- Ericsson
- F5 Networks
- Gigaset
- iconectiv
- Intel
- InterDigital
- Interop Technologies
- KMW Communications
- LG
- McAfee
- MediaTek
- Nokia (HMD Global)
- NTT Docomo
- Nvidia
- Radwin
- Rakuten Mobile
- Royole Corporation
- Sony
- Spirent
- Sprint
- STMicroelectronics
- Ulefone
- Umidigi
- Viber
- Viavi
- Vivo
- Vodafone
Toplamda 100.000 kişinin katılması öngörülen konferansa yaklaşık 40 şirket şimdiden katılmayacaklarını gerek resmi yollarla gerekte gönderdikleri basın duyurularıyla açıklamış bulunuyorlar. Bu sene, en yeni teknolojilerin tanıtılacağı bir etkinlik için Koronavirüs çok büyük bir darbe yarattı, diyebiliriz.