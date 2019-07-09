Tüm zamanların en çok satan 3. parti konsol oyunları

Konsol dünyasında gözler yeni nesil PlayStaiton ve Xbox modellerine yönelmişken, NPD Group tarafından konsol dünyasının tüm zamanlarında en çok satan 3. parti oyunları listelendi.

İlginizi çekebilir; 20 milyon bilgisayar oyuncusu 2020’ye kadar oyun konsollarına geçecek

Bu listede tüm oyun konsolları yer alırken, God of War, Halo gibi direkt firmanın kendi üretimi özel oyunlar yer almadığını da belirtelim. Ancak listeye baktığımızda Activision ve Rockstar Games (ya da yeni adıyla 2K) ikilisinin ciddi bir üstünlüğü olduğunu da görebilirsiniz. Aşağıda PS, Xbox, Nintendo ve tüm konsol dünyası için listelenen en çok satılan oyunları görebilirsiniz. Oyunların 1995 yılından bu yana kutulu, 2012 yılından bu yana da dijital satışlardan derlendiğini belirtiliyor.

Tüm zamanların en çok satan 3. parti konsol oyunları (PlayStation, Xbox ve Nintendo)

Grand Theft Auto V Call of Duty: Black Ops Call of Duty: Black Ops II Call of Duty: Modern Warfare 3 Guitar Hero III: Legends of Rock Call of Duty: Modern Warfare 2 Rock Band Call of Duty: Black Ops III Call of Duty: Ghosts Call of Duty: WWII

Listeye bakıldığında 10’da 7 ile CoD serisi ezici bir üstünlük sağlarken, Guitar Hero ve Rock Band isimli müzik oyunları da genel olarak satışta boy göstermiş. Ancak GTA V efsanesini ise geçebilen yok.

Tüm zamanların en çok satan 3. parti PlayStation oyunları (PS, PS2, PS3 ve PS4)

Grand Theft Auto V Guitar Hero III: Legends of Rock Grand Theft Auto: San Andreas Call of Duty: Black Ops Call of Duty: Black Ops II Red Dead Redemption II Call of Duty: WWII Call of Duty: Modern Warfare 3 Call of Duty: Black Ops III Call of Duty: Black Ops IIII

Bu konsol listesinde de 10’da 6 yapan CoD serisi liderliği tartışmasız devam ettirirken, GTA V’in ardından gelen Guitar Hero III: Legends of Rock, farkını ortaya koymayı başarmış. Ülkemizde bile Guitar Hero kafelerinin varlığını düşünürsek hiç de şaşırtıcı bir sonuç olmadığını görmekteyiz. RDR 2 ise daha yeni bir oyun olmasına rağmen hızlı bir çıkış gösteriyor.

Tüm zamanların en çok satan 3. parti Xbox oyunları (Xbox, Xbox 360 ve XBO)

Grand Theft Auto V Call of Duty: Black Ops Call of Duty: Black Ops II Call of Duty: Modern Warfare 3 Call of Duty: Modern Warfare 2 Call of Duty: Ghosts Call of Duty: Black Ops III Call of Duty 4: Modern Warfare Call of Duty: WWII

Xbox kanadına geldiğimizde Xbox oyuncularının asıl favorisinin Call of Duty serisi olduğunu açıkca görüyoruz. En çok satan elbette GTA V iken geri kalan 9 oyunun CoD serisi olması ise bu serinin ne kadar önemli görüldüğünü de gösteriyor.

Tüm zamanların en çok satan 3. parti Nintendo oyunları (NES, DS, GameBoy, Wii, Switch vb.)

Guitar Hero World Tour Guitar Hero III: Legends of Rock Just Dance 2 Just Dance 3 Mario and Sonic: Olympic Games LEGO Star Wars: Complete Saga Rock Band Just Dance 4 Mario and Sonic at the Olympic Winter Games Rock Band 2

Söz konusu taraf Nintendo konsol oyunları olunca elbette seçimler da farklılaşıyor. Nintendo tarafında Guitar Hero ciddi bir ön plana çıkma durumunda olurken, Just Dance efsanesi de kendini listede bulmayı başarıyor. Müzik ve dans Nintendo fanlarının odağında.