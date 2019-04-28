20 milyon bilgisayar oyuncusu 2020’ye kadar oyun konsollarına geçecek

Bilgisayar oyunlarının yavaş yavaş geri planda kalmasıyla 20 milyon bilgisayar oyuncusu, 2020’ye kadar oyun konsollarına geçiş yapacak.

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Teknoloji pazarlama ve yönetim danışmanlığı şirketi Jon Peddie Research tarafından yayınlanan bir rapora göre; tahmini olarak 20 milyon bilgisayar oyuncusu, 2020’ye kadar oyun konsollarında oyun oynamaya başlayacak.

Televizyonlardan elde edilen yüksek kaliteli görüntüler nedeniyle, daha düşük maliyetli bilgisayar kullanan oyuncular konsollara yönelmeye başlıyor. Konsollarda yine düşük maliyetle benzer fiyata sahip bilgisayarlardan daha iyi görüntü kalitesi alınabiliyor olması da konsol piyasasının gelişmesinde etkili oluyor.

Jon Peddie’ye göre; bilgisayar pazarı gittikçe düşüyor çünkü geçmişte yapılan zekice gelişmeler yenilikler yavaşladı. En büyük göstergesi de yeni ürünlerin tanıtım süresi dört yıla kadar uzamış olması. Masaüstü bilgisayarların en büyük tehditlerinden olan; mobil oyunlar ve bulut depolama sistemlerine eklenen konsolların fare ve klavyeyi desteklemeye başlamasıyla, konsollar bilgisayara yakın bir deneyimi sağlıyor. Ayrıca ortaya çıkan detaylara göre yeni nesil konsollarda 60 fps desteği de gelecek olması oyuncuların konsollara yönelmesinde başka bir etmen olacak.

Bu durumun PC sektörü için büyük panik yaratacak bir sonuç olmadığını söyleyen Peddie, işlemci pazarının hala yükselmekte olduğunu ve geliştirilebileceğini düşünüyor.