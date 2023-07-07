ABD ile Çin arasındaki gerilim her geçen gün daha da artıyor. Geçtiğimiz yıllarda Huawei’e ambargo uygulayarak Huawei’in Android gibi ABD menşeili ürünleri kullanmasını engellemişti. Geldiğimiz noktada bugün ise Çin, ABD ile devam eden ticaret anlaşmazlığıyla ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle galyum ve germanyum nadir metallerinin ihracatı için lisans zorunluluğu getirdi.

Bu nadir metalleri en çok kullanan fabrikalardan birisi de TSMC. TSMC dünya genelindeki yarı iletken çiplerin yarısından fazlasını üretiyor. Bu yarı iletken çipler akıllı telefon, araba gibi tüketici elektroniği ürünlerinde kullanılıyor. Bunların yanı sıra askeri teknolojilerde de yarı iletkenlerden faydalanılıyor.

Çin’in bu kararı TSMC’yi oldukça etkileyecek gibi duruyor. Ancak TSMC’nin başkanı Mark Liu, endişeleri yatıştırmaya ve Tayvan’ın çip endüstrisinin iki süper güç arasındaki ilişkileri geliştirmedeki potansiyel rolünü vurgulamaya çalıştı.

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TSMC, yarı iletken çiplerine ABD ve Çin’in bağımlı olduğunun farkında. Bu iki ülke de oldukça büyük askeri teknoloji üreticileri. Bunun yanı sıra Apple, Tesla, Ford gibi markalar TSMC’den yarı iletken çip satın alırken Xiaomi, Geely, Chery, Oppo, Realme gibi Çinli şirketler de aynı şekilde TSMC’den yarı iletken çipler satın alıyor. Bu bağlamada ismi geçen iki süper güç ülke de şu anda TSMC’ye bağımlı durumda. Bakalım bu gelişme hakkında ilerleyen günlerde ne yaşancak?