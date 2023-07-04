TSMC, Japonya’da düzenlediği bir konferansta, gelecek nesil işlem süreçleri N3E ve N2’nin detaylarını açıkladı. Bununla birlikte, nispeten eski sayılabilecek bazı üretim süreçlerinde de umut vadeden iyileştirmeler var gibi görünüyor. Bu önemli gelişmeler, teknoloji dünyasında heyecan yaratırken, TSMC aynı zamanda yol haritasını da sunarak süreçlerin geleceğini şekillendirdi. İşte çip dünyasının geleceği!

TSMC Çip Sektörünün Geleceğini Şekillendirmeye Devam Ediyor!

TSMC’nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Kevin Zhang, şirketin hızla büyüyen başarısını vurgulayarak 2022 mali yılında yapılan 5,4 milyar dolarlık yatırımla ve bu yatırımların sonucuyla ilgili bilgiler paylaştı. Bununla birliktei, şirketin aktif personel sayısının 8.558’e ulaşması, TSMC’nin tesislerini genişletme ve yeni nesil süreçlere odaklanma kararlılığını gösterdi.

İlk olarak nispeten eski sayılabilecek üretim süreçleriyle başlayalım. TSMC, açıklamasında geçmiş süreçlerin geliştirilmesine de değindi ve 5nm sürecinin her bir türevi için performans artışlarını ortaya koydu. Hatırlatmak gerekirse, bu süreç A14 Bionic gibi, 2021 yılının üst seviye akıllı telefon işlemcilerinde kullanılmış ve 2020 yılında duyurulmuştu.

Yeni bir 5nm üretim süreci olan N4X süreciyle birlikte, üç yıl önce piyasaya sürülen N5’e göre %17 daha fazla performans ve %6 daha yüksek çip yoğunluğu vadediliyor. Bu da gerçekten önemli bir iyileştirme olarak karşımıza çıkıyor.



Hakkında sık sık haberler duyduğumuz ve bir süredir hayatımızda olan 3nm, nam-ı diğer N3 sürecine gelindiğinde, gelişmiş bir 3nm üretim süreci olan N3E sürecinin teknik sertifika almaya hazır olduğu ve 2023’ün ikinci yarısından sonra bu sürecin ticari kullanıma sunulacağı açıklandı.

Yani gelişmiş 3nm üretim sürecine sahip işlemcileri göreceğimiz zaman geldi çattı. Ancak TSMC bununla yetinmemiş ve N3E’nin de gelişmiş hali olan N3P üzerinde çalışmaya başlamış. N3P süreci, N3E’ye göre %5 daha iyi performans, %5-10 daha düşük güç tüketimi ve 1.04 kat daha yüksek çip yoğunluğu sağlayacak ve 2024 yılının ikinci yarısında seri üretime geçecek.

TSMC’nin gelecekteki planları arasında, otomotiv endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılamak için elden geçirilmiş bir N3AE süreci de bulunuyor. Bu süreç, otonom sürüş gibi uygulamalar için özelleştirilecek ve başlangıçta şirketlere test etme ve destek alma fırsatı sunacak.

Son olarak, heyecanla beklenen 2nm süreci hakkında bilgiler paylaşıldı. TSMC, N2 olarak adlandırılan bu süreçte FinFET transistörlerinden nanosheet teknolojisine geçerek performans verimliliğinde büyük bir sıçrama yapmayı planlıyor. Bu üretim sürecinin tahmini hayata geçiş tarihi ise 2025 olarak karşımıza çıkıyor. 2nm sürecine olan ilgiyi göz önünde bulundurarak, Apple’ın bu sürece indirimli ve erken erişim sağlayabileceği bildiriliyor. TSMC’nin burada sadık müşterisi Apple’a kıyak yaptığını görüyoruz.

Bununla birlikte şirketin gelecekteki yol haritası da gözler önüne serildi. 2025 yılına kadar 2nm üretim sürecine geçiş başlasa da, bundan sonra nm değerlerinde bir ilerleme görmeyeceğiz bunun yerine üretim süreçleri gelişecek. Öyle ki, şirketin 2026 yol haritasında N3A ve N2P gibi daha önce var olan (N2 gibi üretim süreçleri bizim için gelecek olsa da 2026 için geçmiş olacak), üretim süreçlerinin gelişmiş hallerine yer verilmiş.

TSMC’nin gelecek nesil işlem süreçleri hakkındaki bu bilgiler, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. N3E ve N2 süreçlerinin geliştirilme aşamalarında olması ve önümüzdeki yıllarda seri üretime geçecek olmaları, yarı iletken endüstrisinde önemli bir dönüm noktası olabilir.

TSMC’nin sürekli büyüyen yatırımları ve teknolojik gelişmelere olan odaklanması, şirketin sektördeki liderliğini güçlendireceğini gösteriyor. Bu gelişmeler, gelecekte daha güçlü ve gelişmiş cihazlar ve uygulamalar için umut verici bir adım olarak görülüyor.

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