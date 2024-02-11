Gelişen yapay zeka endüstrisi, küresel çapta yarı iletken üretimine olan talebi artırıyor. OpenAI kurucusu ve CEO’su Sam Altman’ın yapay zeka endüstrisinin taleplerini karşılamak için küresel yarı iletken üretimini artırma çağrısı yapmasıyla birlikte, Kore basını, Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi (TSMC) ve Koreli bellek yongası üreticisi SK hynix‘in yapay zeka için bellek üretmek üzere işbirliği yaptığını öne sürdü.

TSMC ve SK hynix İşbirliği Yapacak, Yapay Zeka Çipi Üretecekler

Yapay zeka işlemlerinde, işlemciler ve GPU’lar kadar bellek bileşeni de kritik öneme sahip. Yapay zeka modelleri, milyonlarca veri noktasını ayrıştırarak karmaşık sorunlara akıllı yanıtlar vermek için yüksek bant genişliğine sahip bellek yongalarına ihtiyaç duyuyor.

TSMC ve SK hynix işbirliği, güçlü çip paketleme ve bellek üretim yeteneklerini birleştirerek dünyanın en büyük bellek üreticisi Samsung’a meydan okuması bekleniyor. Tayvanlı ve Koreli analistlere göre, bu ortaklık, yapay zeka için yüksek bant genişliğine sahip bellek pazarında ikilinin güçlü bir konum elde etmelerini sağlayacak.

TSMC’nin yönetimi bu konuda iyimser bir tavır sergilerken, Tayvanlı şirketin SK hynix ile yaptığı ortaklığın yüksek bant genişliğine sahip bellek pazarında güçlü bir yer edinmek için önemli bir adım olduğu belirtiliyor. Bu işbirliği, yüksek hacimli veri işleme kapasitesini sağlayacak çiplerin geliştirilmesini hedefliyor.

OpenAI’nin ChatGPT gibi büyük dil modelleri, endüstride önemli bir yere sahip olsa da, hesaplama gücü konusunda bazı kısıtlamalarla karşı karşıya. Bu nedenle, şirketlerin yapay zeka çözümlerini geliştirirken daha fazla bilgi işlem kaynağına erişme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu durum, endüstrinin liderlerinden biri olan Meta’nın da hesaba katmak zorunda olduğu bir durum.

Tayvanlı ve Koreli analistler, TSMC ve SK hynix’in ortaklığının, Samsung Electronics ile rekabeti artıracağını düşünüyor. SK hynix’in üstün HBM çiplerinin yanı sıra, bu ortaklığın paketleme teknolojilerinde de birlikte çalışacaklarına inanılıyor.

Bu teknolojiler, yapay zeka çiplerinin üretiminde karşılaşılan darboğazları aşmak için kritik öneme sahip. Yakın gelecekte, sektörün ihtiyaçlarına cevap vermek için daha fazla çip üreticisinin devreye girmesi bekleniyor.

Bu yenilikler akıllı telefon sektörünü de etkileyecek gibi. Yeni akıllı telefonlarda 24GB RAM gibi uçuk kapasiteler havada uçuşacaktır. Bizler de bu sektörün nereye gideceğini merakla takip ediyoruz.

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