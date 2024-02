Apple’ın merakla beklenen iPhone SE 4 modeli hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Majin Bu’nun sızdırdığı bilgilere göre, iPhone dünyasında heyecan yaratacak yeni bir gelişme var. 2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen bir iPhone SE modeli, tasarımını yaklaşan iPhone 16’dan ödünç alacak. Bu haber, teknoloji tutkunlarını heyecanlandırmaya yetecek nitelikte.

Majin Bu’nun Twitter’da paylaştığı bilgilere göre, iPhone SE 4, daha önce yalnızca iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’te gördüğümüz Dynamic Island özelliğini taşıyacak. Ayrıca, tek bir arka kameraya sahip olacak olan bu model, iPhone tutkunlarının dikkatini çekmeyi başardı. Ancak, iPhone 16’nın beklendiği gibi Dynamic Island’a ve iki arka kameraya sahip olması bekleniyor. Bu durum, kullanıcıları bir tercih yapmaya zorlayabilir.

Based on what has been reported to me, the iPhone SE could have a design very similar to that of the current iPhone 16 still in development. The new iPhone SE will most likely have a single camera instead of the double one of the iPhone 16 models, otherwise it seems that the… pic.twitter.com/Z1Gio4nBRu

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 8, 2024