Apple’ın merakla beklenen iPhone SE 4 modeli hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Majin Bu’nun sızdırdığı bilgilere göre, iPhone dünyasında heyecan yaratacak yeni bir gelişme var. 2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen bir iPhone SE modeli, tasarımını yaklaşan iPhone 16’dan ödünç alacak. Bu haber, teknoloji tutkunlarını heyecanlandırmaya yetecek nitelikte.

iPhone SE 4 nasıl olacak?

Majin Bu’nun Twitter’da paylaştığı bilgilere göre, iPhone SE 4, daha önce yalnızca iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’te gördüğümüz Dynamic Island özelliğini taşıyacak. Ayrıca, tek bir arka kameraya sahip olacak olan bu model, iPhone tutkunlarının dikkatini çekmeyi başardı. Ancak, iPhone 16’nın beklendiği gibi Dynamic Island’a ve iki arka kameraya sahip olması bekleniyor. Bu durum, kullanıcıları bir tercih yapmaya zorlayabilir.

Based on what has been reported to me, the iPhone SE could have a design very similar to that of the current iPhone 16 still in development. The new iPhone SE will most likely have a single camera instead of the double one of the iPhone 16 models, otherwise it seems that the… pic.twitter.com/Z1Gio4nBRu — Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 8, 2024

Bazı kaynaklar, iPhone SE 4’ün tasarımının, hala üretimi devam eden iPhone 16’nın izlerini taşıyabileceğini öne sürüyor. Bu durumda, iPhone SE’nin boyutları da iPhone XR’e benzerlik gösterebilir. Ancak, Majin Bu’nun paylaştığı bilgilerin kesinliği konusunda belirsizlikler bulunuyor ve bu bilgilere fazla güvenmemek gerektiği belirtiliyor.

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Önceden yapılan söylentiler, Apple’ın kendi 5G çipiyle ilgili endişeler nedeniyle iPhone SE 4’ü rafa kaldırdığını ima ediyordu. Ancak analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın muhtemelen bu endişeleri aşmak için Snapdragon 5G modemlerin yerine 6,1 inç OLED ekran ve özel 5G çip kullanabileceğini belirtti. Kuo, henüz yeni iPhone SE için bir çıkış tarihi vermemiş olsa da, Apple’ın geçmişte her iki yılda bir yeni bir SE modeli sunduğunu hatırlatıyor. Bu da Mart 2024 veya sonrasında bir lansmanın olasılığını gösteriyor. Ancak, daha fazla sızıntı ve bilgi, zaman ilerledikçe bu tahminlerin doğruluğunu ortaya çıkarabilir. Teknoloji tutkunları, heyecanla yeni iPhone SE’nin detaylarını beklemeye devam edecek.