Togg, Cumhuriyetimizin 102. yılına özel anlamlı bir kampanyayla gündeme geldi. Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası, kullanıcılarına milli bayram coşkusunu yaşatacak özel bir hediye hazırladı. Kampanyadan kimler yararlanabiliyor ve detaylar neler?

Togg, 29 Ekim hediyesi olarak şarj hediye ediyor!

Togg, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak tüm T10X ve T10F sahiplerine 102 kWs değerinde şarj hediyesi veriyor. Kullanıcılar, 29 Ekim günü saat 00.00 ile 23.59 arasında geçerli olacak bu hediyeyi Trugo şarj istasyonlarında kullanabilecek. Türkiye’nin 81 ilinde aktif olan Trugo ağı, bayram günü boyunca ücretsiz enerji desteği sağlayacak.

Hediyeden faydalanmak isteyen sürücüler, Trumore uygulamasının “Akıllı Cihazım” sekmesinden kişisel hediye kodlarını alabiliyor. Ardından bu kod, Trugo uygulamasına girilerek hediye kartı olarak tanımlanabiliyor. Böylece kullanıcılar, Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlarken ücretsiz bir şarj deneyimi de yaşayabiliyor. Kampanya, hem teknolojik hem de duygusal açıdan markanın kullanıcılarıyla bağını güçlendirmeyi hedefliyor.

İlginizi Çekebilir: Türkiye hızlı tren fabrikası inşaatı başladı! Bakan açıkladı!

Kampanyanın sosyal medyada ilgi gördüğü, kullanıcıların ise bu jesti “milli ruhu yansıtan güzel bir hediye” olarak değerlendirdiği belirtiliyor. Bu özel kampanya kapsamında, 29 Ekim günü araç sahipleri sadece araçlarını değil, aynı zamanda milli gururlarını da “şarj” etme fırsatı bulacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Togg Cumhuriyet Bayramı’na özel bu jestini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın ve Togg hakkındaki en güncel gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın!