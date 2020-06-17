TP Vision, Play-Fi destekli Philips TV & Sound ürünlerini tanıtacak!

TP Vision; yüksek çözünürlüklü ses akışı ve milisaniyeden daha kısa sürede doğru ses aktarımını destekleyen, kablosuz ses ekosistemi olan DTS Play-Fi üzerinden kablosuz bağlanan ve aynı anda birlikte çalışan yeni ürünlerini tanıtacak.

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TP Vision ve DTS Play-Fi işbirliğiyle; Philips TV’ler de dahil olmak üzere pek çok ürün, çoklu ortamda yüksek kalite kablosuz bağlantı kurabilecek. OLED805 serisi, DTS Play-Fi özelliğine sahip ilk premium model Philips TV olacak.

2020 Philips Android TV’lere DTS Play-Fi dopingi!

Tüm 2020 Philips Android TV’lere DTS Play-Fi özelliği eklenecek. 2019 model Philips Android TV’lere, 2020’nin ikinci yarısında DTS Play-Fi özelliği güncellemesi gönderilecek. Sistem, 2020’nin ikinci yarısında soundbar ve kablosuz ses hoparlörlerini de kapsayacak.

DTS Play-Fi üzerinden kablosuz bağlanan ve aynı anda birlikte çalışan yeni Philips TV & Sound ürünlerini tanıtacağını duyurdu. Yüksek çözünürlüklü ses akışı ve milisaniyeden daha kısa sürede doğru ses aktarımını destekleyen kablosuz ses ekosistemi olan DTS Play-Fi; TV, mobil cihaz ve hoparlör dahil olmak üzere pek çok elektronik cihazla çalışabiliyor.

Sistemin, yeni çıkacak olan Philips OLED805 serisinde yer alacağını belirten TP Vision, bu ürünün premium TV markaları arasında DTS Play-Fi’yi setine dahil eden ilk TV olacağını söyledi.

2020 model tüm Philips Android TV’lerde DTS Play-Fi siteminin hazır olacağını duyuran TP Vision, 2019 modelleri için de bir güncelleme yapacak. 2020 yılının ikinci yarısında yapılacak güncellemeyle 2019 model Philips Android TV’lere de DTS Play-Fi’yı ekleyen firma, eksiksiz bir kablosuz bağlantı platformu oluşturmaya yönelik güzel adımlar atmış olacak.

TP Vision, ayrıca Eylül ayında DTS Play-Fi donanımlı yeni soundbar ve kablosuz hoparlör serisini de piyasaya sürecek. Tüketicilere evlerinde kesintisiz ve kullanımı kolay Philips ses deneyimi seçeneği sunacak.