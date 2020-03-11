TP-Link, yeni akıllı prizi Tapo P100’ü tanıttı. Tapo P100 akıllı prize bağlanan tüm cihazlar, programlanabiliyor; akıllı telefonlardan her yerden açılıp kapatılabiliyor.

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Kablosuz ağ çözümlerinin yanı sıra akıllı ev ürünleri de üreten TP-Link, daha uygun fiyatlı yeni akıllı ev serisi olan Tapo’nun akıllı prizini de Türkiye’de satışa sundu.

Firmanın akıllı priz modeli; küçük bir tasarıma sahip. Bu tasarım dahilinde hem az yer kaplıyor hem de kolay kurulum imkanı sunuyor. Tapo P100’e takılı tüm elektronik cihazlar, akıllı cihazlar ile kontrol edilebiliyor.

TP-Link’in mobil uygulaması sayesinde hem akıllı prizinizi programlayabiliyor hem de evinizi güvenli kılabiliyorsunuz. Evlerde kullanılan ve herhangi bir akıllı işleve sahip olmayan cihazları; her yerden ve her türlü senaryo dahilinde kullanabiliyorsunuz.

Mesela, evde bulunan çay makinesini, senaryolar dahilinde belli zamanlarda açılmasını sağlayabilirsiniz. Böylece evinizi hem daha akıllı hale getiriyorsunuz hem de otomasyon sistemi oluşturmuş oluyorsunuz.

TP-Link yeni akıllı ev serisi Tapo’yu, geçtiğimiz ay Tapo C200 akıllı IP kamera cihazlarıyla Türkiye’ye giriş yapmıştı. Evde olmasınız bile uzaktan kontrol imkanı sunan ve uygun fiyatıyla dikkat çeken bu ürüne priz sistemleri de eklenmiş oldu.

TP-Link, Tapo ürün ailesinin ilk akıllı prizi olan Tapo P100; kompakt tasarım, kolay uygulama kullanımı ve sesle kontrol seçenekleriyle rakiplerinden sıyrılmayı başarıyor.

Prize takılıp çalışan tüm ürünler Tapo P100 akıllı prize entegre edilebiliyor. Abajur, vantilatör, hava nemlendirici, çay-kahve makinesi, fırın, modem, televizyon ve ekipmanları vb. tüm cihazlarla kullanılması mümkün hale geliyor. Akıllı priz, ayrıca evdeki diğer akıllı ürünlerle çeşitli senaryolarla da kullanılabiliyor.

Önceden programlanabilir yapısıyla, istediğiniz saatte açılması ve kapanmasını ayarlayabilmeniz mümkün. iOS ve Android destekli Tapo uygulamasıyla P100’e bağlı tüm cihazlar uzaktan kontrol edilebiliyor. Yine aynı uygulama ile programla, geri sayım sayacı gibi seçenekler de kontrol edilebiliyor.

Hem güvenlik hem de tasarruf için akıllıca çözüm!

Tapo P100 akıllı priz, olası güvenlik tehlikelerini ortadan kaldırmak ve hayatı kolaylaştırmak için tasarlanmış. Prizde unutulan ve kapanması gereken bir elektrikli cihazı (örneğin ütü, çay-kahve makinesi vb.) evden uzaktayken de kapatarak hem yangın tehlikesi önleniyor hem de gereksiz elektrik tüketimi ortadan kalkıyor.

Ek olarak, kullanılmadığı zamanlar prizde olan ve bekleme modunda bile elektrik sarfiyatı yaratan cihazlar, akıllı prize bağlanıp programlanarak tasarruf edilebiliyor.

Tatile veya seyahata gittiğinizde, evdeki akıllı prize aydınlatma cihazlarını bağlayıp, uygulama üzerinden “Dışarıda Modunu” seçebiliyorsunuz. Böylece, belli zamanlarda evde ışığın yanması sağlanabiliyor. Böylece, hırsızlık gibi dış unsurlardan sıyrılabilir hırsızlara karşı evinizi daha korunaklı hale getirebiliyorsunuz.

TP-Link Tapo uygulamasıyla kolay kurulum ve kullanım!

Tapo P100 akıllı priz, son derece kolay kurulup çalıştırılıyor. Ürünü prize takıp Tapo uygulamasını akıllı telefonunuza indiriyorsunuz ve birkaç adım sonrasında kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

Akıllı prizi kullanmak için başka herhangi bir cihaz, hub vb gerekmiyor; tak-çalıştır özellikli bir ürün. Aynı zamanda küçük tasarımı sayesinde priz üzerinde az yer kaplıyor. Bitişik prizlerde de minik yapısı sayesinde, herhangi bir sığmama sorunu yaratmıyor.

Tapo P100 akıllı priz, sesli komut özelliğine de sahip. Google Asistan ve Amazon Alexa destekli olan akıllı priz, ses ile de yönetilebiliyor. Örneğin, “iki dakika sonra tost makinesini çalıştır”, “ışığı kapat” gibi sesli komutlar ile cihazlar açılıp kapanabiliyor.

Tapo P100, güvenli bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Firmanın verdiği bilgilere göre, laboratuvarlarda sıkı kontrol süreçlerinden geçerek, üretim gerçekleşiyor. Ürün, yanma tehlikesine karşı ABS iç malzemeyle güçlendirilmiş. Sürgülü güvenlik kapağı da elektrik çarpmalarını önleyebiliyor.

TP-Link’in yeni akıllı ev serisi olan Tapo’nun ilk akıllı prizi Tapo P100 Türkiye’de KDV dahil 17,50 USD (114,90 TL) fiyatla raflarda yerini alacak.