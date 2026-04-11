Avrupa genelinde sular durulmuyor ve Fransa, teknoloji dünyasında taşları yerinden oynatacak devrim niteliğinde bir bağımsızlık hamlesine girişiyor. Batı ittifakı içerisinde yaşanan son krizlerin ardından Paris yönetimi, kamu kurumlarında Amerikan yazılımlarına olan mahkumiyeti bitirme kararı aldı. Peki, devlet kurumlarında yaşanan bu büyük değişim ve Microsoft vedası ne anlama geliyor?

Fransa ve Microsoft arasındaki dijital köprüler atılıyor

Alınan bu radikal kararın arkasında yatan temel nedenleri anlamak için son dönemde yaşanan siyasi olaylara yakından bakmamız gerekiyor. Mevcut ABD başkanı Donald Trump, özellikle Orta Doğu’daki ABD – İsrail – İran savaşı senaryolarında müttefiklerinden tam destek alamayınca oldukça sert bir tavır takınmıştı. Paris yönetiminin bu çatışma ortamına dahil olmayacağını açıklaması, iplerin tamamen kopmasına neden oldu.

Beyaz Saray koltuğunda oturan Donald Trump, kendisine destek vermeyen ülkeleri açıkça yaptırımlarla tehdit etmeye başlayınca Fransa da kendi savunma hattını dijital alana taşıdı. Bu kapsamda, Amerikan menşeli teknoloji devlerine olan güvenin sarsılmasıyla birlikte kamu kurumlarında kullanılan Microsoft ürünlerinin aşamalı olarak sistem dışına itilmesi planlanıyor. Paris, artık verilerini okyanus ötesine emanet etmek istemiyor.

Fransız Bakan David Amiel, dijital egemenliğin artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirterek süreci resmiyete döktü. Amiel, devletin kendi dijital altyapısı üzerinde tam kontrole sahip olması gerektiğini savunuyor. “Fransız hükümetinin artık kendi verileri ve dijital altyapısı üzerinde kontrol sahibi olmamasını kabul etmeyeceğiz” diyen Bakan, açık kaynak kodlu yazılımlara geçişin bağımsızlık için kritik bir adım olduğunu ifade ediyor.

Linux sistemine geçiş süreci başlıyor

Büyük değişim, öncelikle Fransız hükümetinin dijital ajansı olan DINUM içerisindeki bilgisayarlarla start alıyor. Yıllardır alışılagelmiş olan Microsoft Windows arayüzü, yerini açık kaynak dünyasının özgür ruhu Linux’a bırakıyor. Henüz hangi Linux dağıtımının tercih edileceği gizemini korusa da bu geçişin kademeli ve güvenli bir şekilde tüm kurumlara yayılması hedefleniyor.

Bu noktada Linux’un neden tercih edildiğini de kısaca açıklayalım. Açık kaynaklı işletim sistemleri, yazılımın arka kapılarını ve çalışma mantığını şeffaf bir şekilde görmeyi sağlar. Windows gibi kapalı kutu sistemlerin aksine Linux, devletlerin kendi güvenlik protokollerini en ince ayrıntısına kadar sisteme işlemesine imkan tanıyor. Bu durum, siber güvenlik açısından paha biçilemez bir avantaj sunuyor diyebiliriz.

Fransız hükümetinin bu kararı, aslında sadece yazılım değiştirmek değil, ABD merkezli teknoloji hegemonyasına karşı bir bayrak açma girişimidir. Özellikle ABD – İsrail – İran savaşı gibi jeopolitik krizlerde, bir devletin işletim sistemi üzerinden bile manipüle edilebileceği korkusu bu süreci hızlandırıyor. Paris yönetimi, dijital dünyada kendi kurallarını koymakta oldukça kararlı görünüyor.

Yaşanan bu gelişmeler, diğer Avrupa ülkeleri için de bir emsal teşkil edebilir. Donald Trump yönetiminin agresif politikaları, birçok ülkeyi benzer bir bağımsızlık arayışına itiyor. Teknolojik bağımlılık, günümüzde siyasi bir zayıflık olarak görüldüğü için Microsoft gibi devlerin kamu pazarındaki hakimiyeti ciddi bir tehdit altında diyebiliriz. Bu hamlenin siber güvenlik dengelerini nasıl değiştireceğini hep birlikte izleyip göreceğiz.

İlginizi Çekebilir: Martı artık Apple, Microsoft ve Tesla ile aynı ligde! İşte sebebi!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fransa'nın Amerikan yazılımlarını terk ederek Linux'a geçmesi sizce diğer ülkelere de örnek olur mu?