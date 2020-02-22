Aksesuar
Hareket edebilen, gece görüşlü güvenlik kamerası: TP-Link Tapo C200
TP-Link Tapo C200 inceleme videomuzda, pan/tilt özelliğine sahip akıllı güvenlik kamerasını inceledik.
TP-Link Tapo C200 inceleme
Ürünün kurulum aşaması oldukça basit. Zira tek yapmanız gereken kamerayı fişe takmak ve Tapo uygulaması üzerinden bağlantıyı gerçekleştirmek. Bu aşamadan sonra ürün kullanıma hazır hale geliyor.
Ev güvenliği, çocuğunuzu veya evcil hayvanınızı izleme gibi ihtiyaçlar için üretilen model, bugün yaklaşık 250 TL fiyatla satılıyor. Modelin en önemli özelliklerinden biri, uygulama üzerinden pan ve tilt hareketlerini yapabiliyor olması. Bu sayede uygulama üzerinden kameranın baktığı açığı sağa ve sola değiştirebildiğiniz gibi aşağı veya yukarı da hareket ettirebiliyorsunuz. Ayrıca üzerinde hem mikrofon hem de hoparlör bulunduğundan, görüntünün yanı sıra sesli iletişim de kurabiliyor.
TP-Link Tapo C200, Full HD görüntü sağlayabilen kamerasıyla bugüne kadar gördüğümüz ev güvenlik kamerası modelleri arasında en başarılı görüntü veren modellerden bir tanesi. Ayrıca gece görüşü özelliği sayesinde, tamamen karanlık bir ortamı bile çok net görebiliyorsunuz. Tabii ki uygulama üzerinden hareket algılama özelliğini devreye sokarak, hareket algılandığında telefonunuza uyarı gelmesini sağlayabiliyorsunuz.
Aksesuar
Mobil oyuncu kulaklığı nedir?
Oyuncu kulaklıkları son dönemlerin en popüler ve özellikle espor dünyasının gelişmesiyle profesyonel oyuncuların en önemli odağı haline geldi. PC ve konsol kanadında önem arz eden ekipmanlardan olan kulaklık mobil oyunculukta da dikkat çekici bir noktaya taşınıyor. Peki mobil oyuncu kulaklıkları ne kadar gerekli? Ya da gerekli mi? Cevabını bu yazımızda veriyoruz.
İlginizi çekebilir; PUBG ve Call of Duty Mobile için oyuncu kulaklığı: ROG Cetra incelemesi
Oyuncu kulaklığı nedir?
İlk olarak bu sorudan başlayalım. Nedir bu oyuncu kulaklıkları? Oyuncu kulaklığı dediğimiz kulaklıkların normal kulaklıklardan farkı elbette sadece tasarım değil. İlk bakışta tasarımlarıyla dikkat çeken bu kulaklık modelleri, iki önemli noktada birleşiyorlar. Bunlardan ilki stereo, yani çevresel ses desteği.
Bir oyuncunun en önemli noktası duyduğu sesleri tam olarak nereden geldiğini hissetmek olduğu için ya yazılımsal ya da donanımsal olarak çevresel 7.1 ses desteği sunarlar. Bu sayede oyuncuların savaş oyunlarında düşmanın ayak seslerini ve ateş edildiğinde silahın nereden patladığını anlayabilir. Ülkemizde “ses kasmak” olarak geçen bu deneyimi en doğru olarak oyuncu kulaklık modellerinde fark edebilirsiniz.
Bir diğer nokta ise mikrofon kalitesi. Normal bilgisayar kulaklıklarında sadece Skype vb. platformlardan görüşme yapılması önemli olduğu için mikrofonları fazla kaliteli olmaz. Ancak oyuncu kulaklıklarında ses kadar takım içi konuşmalar da önem arz ettiği için mikrofonlar da kaliteli hatta gürültü engelleme destekli olmalıdır. Çünkü bir espor karşılaşmasında hem turnuva alanının hem de sunucunun gürültüsü içerisinde takım arkadaşlarını rahat duyabilmeli ve aynı zamanda senin sesinin de anlaşılabilir olarak iletilmesi gerekir. Bu nedenle belki de en büyük fark mikrofonlar olabiliyor.
Peki ya mobil oyuncu kulaklığı?
Son dönemde mobil camiada da espor algısı iyice arttığı için telefonda profesyonel olarak espor ile uğraşan oyuncu kulaklıkları da önemli olmaya başladı. Teknik olarak 3.5 mm kulaklık girişine sahip tüm kulaklıklar mobil dünya için de uygun olsa da tamamen akıllı telefonlara yönelik üretilen ve genellikle kulak içi tarzında olan kulaklıklar bulunuyor. Buna en güzel örnek ise ROG Cetra Core.
ROG Cetra Core özellikleri
ROG Cetra Core hali hazırda Asus’un oyunculara yönelik markası olan Republic of Gamers’ın mobil oyunculara özel ikinci kulaklığı. ROG Cetra adındaki ilk modeli USB Tip C bağlantısını kullanırken, ROG Cetra Core ise 3,5 mm ile geliyor. Bu sayede kullanıcı olanağı da genişlemiş oluyor.
10 mm’lik Asus Essence sürücülerine sahip olan kulaklık mobil odaklı olsa da PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch gibi platformlara da fazlasıyla uygun bir durumda. Yani oyuncu olup kulak içi kulaklık isteyenler için ideal konumda.
20-40 kHz arasında geniş bir frekans aralığı sunan Cetra Core, oyundaki her detayı duyabilirsiniz. Bağlantı noktasını dik yerine köşeli yaparak mobil oyunculukta konforlu bir kullanım vadeden ürün kaliteli bir mikrofona da sahip. Taşıma çantası ve kulak tipinize göre değişen silikon ve hafızalı köpük kulak pedlerine sahip olan ROG Cetra Core, kulak kanatçıkları ile de kulağınızı tam olarak salmak adına tasarlanmış.
Genel olarak baktığımızda mobil oyun meraklıları için bu tarz oyuncu kulaklıkları iyi tercih olarak görünüyor. Müzik deneyiminde de bass ağırlıklı severler için çok sevilebilecek olan Cetra Core PUBG ve COD Mobile başta olmak üzere birçok oyundaki ses deneyiminizi farklı bir seviyeye taşıyabilir.
Sonuç olarak mobil oyunculuk da önemli yerlere gelmeye devam ettikçe bu tarz ürünlerin devamını göreceğiz. ROG Cetra Core mobil oyuncular için ideal yapıda diyebiliriz. Ancak ekstra özellik olarak gürültü engelleme isterseniz ROG Cetra modelini tercih edebilirsiniz.
Aksesuar
Xiaomi Inface yüz temizleme cihazını kullandık!
Xiaomi Inface yüz temizleme cihazını satın almak için: https://hwp.to/2vBK00M
Xiaomi Inface yüz temizleme cihazı inceleme videomuzda, şirketin ürettiği ilginç teknolojilerden birine yakından bakıyoruz. Adından da anlayabileceğiniz gibi ürün, yüzünüzü temizleme işlevi gören ve mudaillerine oranla uygun fiyatıyla öne çıkan bir cihaz.
Xiaomi Inface inceleme
Bugün Foreo gibi yüz temizleme cihazları 400 TL‘den 1600 TL‘ye kadar değişen fiyatlarla satılırken, sözünü ettiğimiz model 150 TL‘ye satın alınabiliyor. Oldukça kompakt bir tasarım anlayışına sahip modelin pek çok farklı rengi var. Üzerinde üç katmanlı bir silikon temizleme yapısı bulunan cihaz için şirket üst tarafa hassas, orta tarafa genel temizlik, alt tarafa da derin temizlik bölgesi adını vermiş. Alt tarafta yer alan tuş ile cihazı çalıştırıyor ve sonic titreşimlerle yüzünüze hem masaj yapıyor hem de temizliyorsunuz.
Özel adaptörü ile şarj olan cihazın pil ömrü gayet iyi. Zira günde yaklaşık 1-2 dakika kullanma ile 2 haftanın sonunda hala pilini bitiremedik. Ayrıca tabii ki IPX7 sertifikası ile suya dayanıklıklıktan da söz etmemiz gerek. Zira kullanımın ardından su altında cihazı yıkadık ve herhangi bir sorunla karşılaşmadık.
Aksesuar
TP-Link TL-PB10000 powerbank inceleme: İnce ve hafif!
TP-Link TL-PB10000 powerbank inceleme makalemizde, kapasitesine oranla özellikle kompakt yapısıyla dikkat çeken modelin özelliklerine yakından bakıyoruz. Bakalım 10.000 mAh kapasiteli bu powerbank modeli bizlere neler sunuyor?
TP-Link TL-PB10000 inceleme
Dilerseniz ilk olarak ürünün tasarım özellikleriyle başlayalım. Zira modelin rakiplerine oranla en güçlü olduğu nokta, 10.000 mAh kapasitesine sahip olmasına karşın oldukça ince, hafif ve kompakt bir yapıda olması. En kalın noktasında 13.7 mm‘lik bir kalınlığa sahip model sadece 213 gram ağırlığında. Bu sayede ürünü pantolonunuzun cebinde dahi yanınızda rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz.
Cihazın sağ tarafında bir tane güç tuşu yer alıyor. Bu tuşa bastığınızda, ön bölümde yer alan dört adet LED aydınlatma, pilin doluluk oranında göre yanarak kullanıcılara bilgilendirme sağlıyor. Powerbank’in üst bölümünde ise iki adet 5V/2.1A çıkış gücü sunan USB çıkışı ile birlikte yine 5V/2.1A ‘lik bir de microUSB yuvası bulunuyor. İki çıkış sayesinde aynı anda iki farklı cihazı şarj edebiliyoruz.
Teknik özellikler, performans ve diğer konular
Öncelikle söz konusu ürün bir Powerbank -yani bir pil- olduğundan, güvenlik oldukça önemli. TP-Link’in aktardığına göre bu modelde 10.000 mAh kapasiteli güvenliği arttırılmış Li-Polimer pil kullanılıyor. Bu pil, aşırı ısınma veya yüksek volt gibi durumlara karşı korunaklı bir şekilde üretilmiş.
Modelin üzerinde yer alan USB çıkışlarının tümü 5V /2.1A güce sahip olması ve özellikle iOS için optimize edilmiş TP-Link akıllı şarj teknolojisi sayesinde cihaz, iPhone’un (11 ve altı modeller) 5V / 1A şarj adaptörüne göre cihazları %65 oranında daha hızlı şarj ediyor. Tabii ki hız konusunda kullandığınız akıllı telefonun veya farklı bir cihazın tam olarak ne olduğu büyük önem taşıyor. Ancak 5V / 1A güç sunan adaptör ve powerbank modellerine göre önemli derecede daha iyi şarj imkanı sunulduğunu söyleyebiliriz. Kapasite konusunda ise 10.000 mAh‘lik bir kapasite sunduğu için, iPhone 8 modelini yaklaşık 4 kez; Galaxy S10 modelini 2.5 kez ve Huawei P30 Pro modelini ise yaklaşık 2.2 kez tam şarj edebilir durumda. Powerbank kendisini ise yaklaşık 4.5 saatte tam dolduruyor.
Fiyat ve son sözler
Sonuç olarak şirketin en yeni Powerbank modeli TP-Link TL-PB10000, ülkemizde çok yakında yaklaşık 110 TL fiyat etiketiyle satılacak. Eğer oldukça kolay taşınabilir ve 10.000 mAh kapasiteli bir pil arıyorsanız bu modeli gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.