Hareket edebilen, gece görüşlü güvenlik kamerası: TP-Link Tapo C200

Oyuncu kulaklıkları son dönemlerin en popüler ve özellikle espor dünyasının gelişmesiyle profesyonel oyuncuların en önemli odağı haline geldi. PC ve konsol kanadında önem arz eden ekipmanlardan olan kulaklık mobil oyunculukta da dikkat çekici bir noktaya taşınıyor. Peki mobil oyuncu kulaklıkları ne kadar gerekli? Ya da gerekli mi? Cevabını bu yazımızda veriyoruz.

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Oyuncu kulaklığı nedir?

İlk olarak bu sorudan başlayalım. Nedir bu oyuncu kulaklıkları? Oyuncu kulaklığı dediğimiz kulaklıkların normal kulaklıklardan farkı elbette sadece tasarım değil. İlk bakışta tasarımlarıyla dikkat çeken bu kulaklık modelleri, iki önemli noktada birleşiyorlar. Bunlardan ilki stereo, yani çevresel ses desteği.

Bir oyuncunun en önemli noktası duyduğu sesleri tam olarak nereden geldiğini hissetmek olduğu için ya yazılımsal ya da donanımsal olarak çevresel 7.1 ses desteği sunarlar. Bu sayede oyuncuların savaş oyunlarında düşmanın ayak seslerini ve ateş edildiğinde silahın nereden patladığını anlayabilir. Ülkemizde “ses kasmak” olarak geçen bu deneyimi en doğru olarak oyuncu kulaklık modellerinde fark edebilirsiniz.

Bir diğer nokta ise mikrofon kalitesi. Normal bilgisayar kulaklıklarında sadece Skype vb. platformlardan görüşme yapılması önemli olduğu için mikrofonları fazla kaliteli olmaz. Ancak oyuncu kulaklıklarında ses kadar takım içi konuşmalar da önem arz ettiği için mikrofonlar da kaliteli hatta gürültü engelleme destekli olmalıdır. Çünkü bir espor karşılaşmasında hem turnuva alanının hem de sunucunun gürültüsü içerisinde takım arkadaşlarını rahat duyabilmeli ve aynı zamanda senin sesinin de anlaşılabilir olarak iletilmesi gerekir. Bu nedenle belki de en büyük fark mikrofonlar olabiliyor.

Peki ya mobil oyuncu kulaklığı?

Son dönemde mobil camiada da espor algısı iyice arttığı için telefonda profesyonel olarak espor ile uğraşan oyuncu kulaklıkları da önemli olmaya başladı. Teknik olarak 3.5 mm kulaklık girişine sahip tüm kulaklıklar mobil dünya için de uygun olsa da tamamen akıllı telefonlara yönelik üretilen ve genellikle kulak içi tarzında olan kulaklıklar bulunuyor. Buna en güzel örnek ise ROG Cetra Core.

ROG Cetra Core özellikleri

ROG Cetra Core hali hazırda Asus’un oyunculara yönelik markası olan Republic of Gamers’ın mobil oyunculara özel ikinci kulaklığı. ROG Cetra adındaki ilk modeli USB Tip C bağlantısını kullanırken, ROG Cetra Core ise 3,5 mm ile geliyor. Bu sayede kullanıcı olanağı da genişlemiş oluyor.

10 mm’lik Asus Essence sürücülerine sahip olan kulaklık mobil odaklı olsa da PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch gibi platformlara da fazlasıyla uygun bir durumda. Yani oyuncu olup kulak içi kulaklık isteyenler için ideal konumda.

20-40 kHz arasında geniş bir frekans aralığı sunan Cetra Core, oyundaki her detayı duyabilirsiniz. Bağlantı noktasını dik yerine köşeli yaparak mobil oyunculukta konforlu bir kullanım vadeden ürün kaliteli bir mikrofona da sahip. Taşıma çantası ve kulak tipinize göre değişen silikon ve hafızalı köpük kulak pedlerine sahip olan ROG Cetra Core, kulak kanatçıkları ile de kulağınızı tam olarak salmak adına tasarlanmış.

Genel olarak baktığımızda mobil oyun meraklıları için bu tarz oyuncu kulaklıkları iyi tercih olarak görünüyor. Müzik deneyiminde de bass ağırlıklı severler için çok sevilebilecek olan Cetra Core PUBG ve COD Mobile başta olmak üzere birçok oyundaki ses deneyiminizi farklı bir seviyeye taşıyabilir.

Sonuç olarak mobil oyunculuk da önemli yerlere gelmeye devam ettikçe bu tarz ürünlerin devamını göreceğiz. ROG Cetra Core mobil oyuncular için ideal yapıda diyebiliriz. Ancak ekstra özellik olarak gürültü engelleme isterseniz ROG Cetra modelini tercih edebilirsiniz.