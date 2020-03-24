Basın Bülteni
TP-Link, WiFi 6 destekli ekonomik router’ı, Archer AX10 satışta!
TP-Link, WiFi 6 teknolojili en uygun fiyatlı yeni yönlendiricisini Türkiye’de satışa sundu. Daha yüksek hız ve daha geniş kapsama alanı sunan Archer AX10, daha çok cihazın WiFi’a bağlanmasını destekleyen teknolojilerle donatılmış.
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TP-Link, WiFi 6 teknolojili ürün sayısını artırıyor. WiFi 6 teknolojisine sahip ve nispeten daha uygun fiyatlı olan yeni yönlendirici Archer AX10, Türkiye’de satışa sunuldu. WiFi 6’nın sunduğu yüksek hızın yanı sıra Archer AX10, daha iyi WiFi deneyimi için gerekli birçok teknolojiyi de barındırıyor.
WiFi 6, hız ve toplam ağ kapasitesinde büyük bir artış sağlıyor. En son WiFi teknolojisini kullanan TP-Link’in yeni yönlendiricisi, daha fazla cihazın ağa bağlandığı ve daha fazla yük binen WiFi ağları için ideal bir çözüm. Çok sayıda cihaz aynı anda WiFi’a bağlanıp yüksek performans isteyen uygulamaları çalıştırdığında bile ağda bir tıkanıklık, yavaşlama yaşanmıyor.
Archer AX10, sunduğu 1.5 GBPs yüksek WiFi hızıyla kablolu bağlantı hızlarına ulaşabiliyor. Çift bant desteği sunan yönlendirici, ayrıca birden fazla cihazın aynı anda tek bandı kullanmasına izin veren OFDMA teknolojisine sahip. Bu da daha çok cihazın WiFi ağına sorunsuzca bağlanmasını sağlıyor. Aynı anda video ve sesli sohbet, daha iyi oyun ve anlık video yükleme keyfi sunuyor.
Yüksek hız sunabilen güçlü donanım!
Archer AX10’da yüksek WiFi hızı ve çok sayıda cihazın ağa bağlanmasını kaldırabilecek güçlü bir işlemci yer alıyor. 1.5 GHz’lik üç çekirdekli işlemci ile en zorlu görevleri bile yönlendirici başarıyla yerine getirebiliyor.
Ayrıca hüzmeleme (beamforming) teknolojisi ve dört adet yüksek kazançlı anteni ile daha güçlü, güvenli bir WiFi sinyali üretiliyor ve WiFi ağının kapsama alanını artıyor. Evin her yerinde, ağa bağlanan her cihaz için sorunsuz ve istikrarlı bir bağlantı sunuluyor.
TP-Link Archer AX10, 1 Gbps’e kadar bant genişliği sunuyor
Archer AX10, sadece kablosuz bağlantıda yüksek hız sunmuyor. Cihaz üzerinde yer alan Gigabit Ethernet girişleri, 1 Gbps’ye kadar geniş bant hızından yararlanmayı sağlıyor. Hızlı, güvenli kablolu bağlantı ile PC, akıllı TV, oyun konsolu gibi cihazlar ağa bağlanabiliyor.
WiFi 6’lı Archer AX10, TP-Link’in iOS ve Android destekli ücretsiz Tether uygulaması sayesinde son derece kolay kurulup yönetilebiliyor. Ayrıca Amazon Alexa desteği sayesinde yönlendiriciyi sesli komutlar ile kontrol etmek de mümkün.
Güçlü ebeveyn denetimleri, güvenli VPN bağlantı desteği gibi özelliklere de sahip olan Archer AX10, TP-Link’in diğer WiFi 6 teknolojili yönlendiricilerine göre uygun bir fiyata sahip. Cihazın Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 103 USD.
Akıllı Telefonlar
realme, 65 yaş üzeri vatandaşlara WhatsApp eğitimi verecek!
realme, Koronavirüs’ten korunmak amacıyla evden çıkmayan ama çocukları, torunlarıyla haberleşmek isteyen 65 yaş üzeri vatandaşlara, müşteri hizmetleri hattı üzerinden WhatApp kullanımı ile ilgili bilgi ve destek verecek.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yetkililerin #EvdeKal çağrısı ile vatandaşların kendilerini izole etmeleri gerekiyor. Olağanüstü bir durumun yaşandığı şu günlerde en çok problemi de 65 yaş üstü vatandaşlar yaşıyor.
realme #EvdeKal çağırısına uyan 65 yaş üzeri vatandaşlara, çocukları ve torunlarıyla sorunsuzca görüşmeye devam etmelerini istiyor. Telefon markaları ne olursa olsun WhatsApp yazılımının kullanımı ile ilgili bilgi ve eğitim desteği veriyor.
Şimdilik Nisan sonuna kadar hizmetin devam etmesi bekleniyor. 65 yaş üzeri vatandaşlar realme’nin “08504338588” no.lu müşteri hizmetleri numarasını arayabilir. Telefon markasından bağımsız olarak “WhatsApp nasıl indirilir, WhatsApp’ta sohbet nasıl yapılır, sesli ve görüntülü arama nasıl yapılır gibi konularda” destek sağlanıyor.
Bu kapsamda evinde internet hizmeti bulunmayanlar için data hattının açtırılması, kullanımı ve operatörler nezdinde fiyatlandırılması gibi konularda da bilgi verilecek.
Akıllı Telefonlar
Huawei, 2 milyon bilişim uzmanı yetiştirecek!
Huawei, Endüstriyel Dijital Dönüşüm Konferansı’nda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademi Programı 2.0’ı duyurdu. Bu programla şirket, 2 milyon bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı yetiştirmeyi hedefliyor.
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Huawei, dijital teknolojiyi her yere yaymayı amaçlayan TECH4ALL girişiminin bir parçası olarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademi Programı 2.0’ı duyurdu. İlk olarak 2013 yılında başlayan programın amacı; üniversitelerde ve okullarda bilgi ve iletişim teknolojileri bölümlerinin oluşturularak, ilgili müfredatın geliştirilmesiyle, daha fazla iletişim ve teknoloji uzmanının yetişmesini sağlamaktı.
Bu sene başlatılan ikinci fazda ise şirket hedefini büyüttü. Yeni plana göre Huawei; özellikle 5G ve yapay zeka (AI) teknolojisi çözümlerini, okullarla yaptığı işbirliklerine sürekli dahil ederek önümüzdeki 5 yılda dünya çapında 2 milyon bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı yetiştirecek.
Huawei, 50 milyon doları aşkın yatırım yapacak!
Bu hedefe ulaşmak için şirket, önümüzdeki beş yıl boyunca toplamda en az 50 milyon ABD doları yatırımla Huawei Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademi Geliştirme Teşvik Fonu’nu kuracak. Bu fon, öğrencilerinin pratik becerilerini geliştirmeleri için öğretici deney ekipmanları sağlayacak.
Kurulan fon aracılığıyla öğretmenlere eğitimler verilerek, programın istikrarlı bir şekilde ilerlemesi sağlanacak. Bu fonla öğrencilerin yeteneklerini göstermesine, iş bulmasına ve yetenek arzı ile talep arasındaki verimli eşleşmeyi yakalamasına yardımcı olacak tüm paydaşların birlikte çalışması hedefleniyor.
Daha fazla akademi ile daha fazla eğitim
Huawei Kurumsal İş Grubu Hizmet Başkan Yardımcısı Hank Stokbroekx, konferans kapsamında yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Her yıl 600 ila 1.000 adet Huawei Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi kuracağız. Bu akademilerle, dijitalleşen dünyada daha fazla öğretmene ve öğrenciye fayda sağlamayı, daha fazla insanın eşit ve kaliteli eğitimden yararlanmasını, dijital becerilerini geliştirmesini ve sektöre yeni bir ivme kazandırmasını amaçlıyoruz.
Bu program aynı zamanda, Huawei’nin ekosistem gelişiminin yeni bir aşamasını da işaret ediyor. Marka gelecekte, endüstrilerin dijital dönüşümünü teşvik etmek için ekosistemdeki tüm paydaşlarla iş birliğini derinleştirecek, yatırımları artıracak ve çok yönlü, tam zamanlı sürdürülebilir bir yetenek ekosisteminin inşasını hızlandıracak.”
Akıllı Telefonlar
realme, Reynmen ile evde kalan takipçilerine konser düzenleyecek!
realme, Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınında evde kalmanın önemine vurgu yapmak adına Reynmen ile bir farkındalık kampanyası düzenliyor.
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21 Mart Cumartesi akşamı, realme Instagram hesabı üzerinden düzenlenecek konserde, hem hastanelere maske bağışı yapılacak hem de ihtiyaç sahibi kişilere ayni ve nakdi olmak üzere her türlü yardımda bulunulacak. Bağışlara Ahbap Platformu destek verecek.
Tüm dünyada etkisini gösteren Koronavirüs salgını Türkiye sınırlarında 13 Mart tarihinde görülmüştü. İş yerleri, restoranlar çalışmaya ara verirken, ülke çapında konserler, spor ve kültür sanat etkinlikleri iptal edildi. Virüsü kontrol altına almak ve yayılmasını engellemek için tüm vatandaşların evde kalması gerekiyor. Sokakta vakit geçirmemesi, olabilecek en az insana temas etmesi gerekiyor.
realme, #EvdeKal çağrısı yaptı!
Şirket, bu süreçte gençlere evde oturma çağrısı (#EvdeKal) yaparak Reynmen ile sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. 21 Mart Cumartesi günü saat 20:30’da realme Instagram hesabından canlı yayınlanacak Reynmen konseri ile birlikte, devlet hastanelerine maske bağışlanacak.
Ayrıca Ahbap Platformu’nun da yapılacak etkinliğe dahil olacak. İzleyiciler bağışta bulunarak 15 günde işten çıkarılmış insanlara yardımda bulunabilecekler. Ev etkinliklerine devam edeceğini açıklayan marka, aynı zamanda evde oturan sevenlerine de hediyeler verecek.
realme Pazarlama Direktörü Merve Yeniev “Bu zor günlerin en kısa zamanda sona ermesini diliyorum. Marka olarak #EvdeKal diyoruz ve gençleri evde kalmaları konusunda motive etmek istiyoruz. Hep beraber atlatacağız” dedi.
realme Satış Direktörü Doğuş Dedeoğlu bu sıkıntılı zamanları ülke olarak hep birlikte atlatacağımıza vurgu yapıyor. Dedeoğlu, “Bu günleri hep beraber atlatacağımız inancındayım. Markalar olarak bu dönemde daha çok fedakarlık yapmalı, her alanda halkımızın yanında olmalıyız, destek vermeliyiz” dedi.