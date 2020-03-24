TP-Link, WiFi 6 destekli ekonomik router’ı, Archer AX10 satışta!

TP-Link, WiFi 6 teknolojili en uygun fiyatlı yeni yönlendiricisini Türkiye’de satışa sundu. Daha yüksek hız ve daha geniş kapsama alanı sunan Archer AX10, daha çok cihazın WiFi’a bağlanmasını destekleyen teknolojilerle donatılmış.

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TP-Link, WiFi 6 teknolojili ürün sayısını artırıyor. WiFi 6 teknolojisine sahip ve nispeten daha uygun fiyatlı olan yeni yönlendirici Archer AX10, Türkiye’de satışa sunuldu. WiFi 6’nın sunduğu yüksek hızın yanı sıra Archer AX10, daha iyi WiFi deneyimi için gerekli birçok teknolojiyi de barındırıyor.

WiFi 6, hız ve toplam ağ kapasitesinde büyük bir artış sağlıyor. En son WiFi teknolojisini kullanan TP-Link’in yeni yönlendiricisi, daha fazla cihazın ağa bağlandığı ve daha fazla yük binen WiFi ağları için ideal bir çözüm. Çok sayıda cihaz aynı anda WiFi’a bağlanıp yüksek performans isteyen uygulamaları çalıştırdığında bile ağda bir tıkanıklık, yavaşlama yaşanmıyor.

Archer AX10, sunduğu 1.5 GBPs yüksek WiFi hızıyla kablolu bağlantı hızlarına ulaşabiliyor. Çift bant desteği sunan yönlendirici, ayrıca birden fazla cihazın aynı anda tek bandı kullanmasına izin veren OFDMA teknolojisine sahip. Bu da daha çok cihazın WiFi ağına sorunsuzca bağlanmasını sağlıyor. Aynı anda video ve sesli sohbet, daha iyi oyun ve anlık video yükleme keyfi sunuyor.

Yüksek hız sunabilen güçlü donanım!

Archer AX10’da yüksek WiFi hızı ve çok sayıda cihazın ağa bağlanmasını kaldırabilecek güçlü bir işlemci yer alıyor. 1.5 GHz’lik üç çekirdekli işlemci ile en zorlu görevleri bile yönlendirici başarıyla yerine getirebiliyor.

Ayrıca hüzmeleme (beamforming) teknolojisi ve dört adet yüksek kazançlı anteni ile daha güçlü, güvenli bir WiFi sinyali üretiliyor ve WiFi ağının kapsama alanını artıyor. Evin her yerinde, ağa bağlanan her cihaz için sorunsuz ve istikrarlı bir bağlantı sunuluyor.

TP-Link Archer AX10, 1 Gbps’e kadar bant genişliği sunuyor

Archer AX10, sadece kablosuz bağlantıda yüksek hız sunmuyor. Cihaz üzerinde yer alan Gigabit Ethernet girişleri, 1 Gbps’ye kadar geniş bant hızından yararlanmayı sağlıyor. Hızlı, güvenli kablolu bağlantı ile PC, akıllı TV, oyun konsolu gibi cihazlar ağa bağlanabiliyor.

WiFi 6’lı Archer AX10, TP-Link’in iOS ve Android destekli ücretsiz Tether uygulaması sayesinde son derece kolay kurulup yönetilebiliyor. Ayrıca Amazon Alexa desteği sayesinde yönlendiriciyi sesli komutlar ile kontrol etmek de mümkün.

Güçlü ebeveyn denetimleri, güvenli VPN bağlantı desteği gibi özelliklere de sahip olan Archer AX10, TP-Link’in diğer WiFi 6 teknolojili yönlendiricilerine göre uygun bir fiyata sahip. Cihazın Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 103 USD.