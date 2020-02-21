TP-Link Deco P9 hibrit mesh sistemi neler sunuyor?

TP-Link Deco P9 hibrit mesh sistemi, ofisimize ulaştı. Biz de bu makalede ürünün kimlere hitap ettiğini, özelliklerini ve kullanım deneyimlerini anlatacağız. Bakalım TP-Link Deco P9 modeli kullanıcılara neler sunuyor?

Kimler kullanmalı?

Sözünü ettiğimiz model hibrit bir mesh sistemi. Yani bizim halihazırda birçok videoda anlattığımız mesh teknolojisiyle birlikte elektrik hattı üzerinden internet ağını dağıtabileceğiniz powerline teknolojilerini tek bir bünyede buluşturuyor. Bu sayede elektrik hattı ile duvar veya mesafe sınırını kolayca ortadan kaldırabiliyor ve evin her noktasında sağlıklı bir kablosuz ağa kavuşabiliyorsunuz. Şirketin aktardığı bilgilere göre, ürünün 3’lü paketi 560 m2’ye kadar bir kablosuz kapsama alanını bizlere sunuyor. Bu sayede odalar arasında engellerin veya uzun mesafelerin olduğu evlerle birlikte, çok katlı evlerde internet sorununu kökten çözebiliyorsunuz.

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Kutu içeriğine baktığımızda bizim incelediğimiz model üçlü olduğu için 3x Deco P9 birimi, güç kabloları ve bir ethernet kablosu çıkıyor.

Kurulum aşaması

Son dönemde incelediğimiz TP-Link ürünlerine benzer olarak, Deco P9 modelini de hem iOS hem de Android platformunda bulunan Deco uygulaması üzerinden yapıyoruz.

Aşağıdaki ekran görüntülerinden görebileceğiniz gibi, uygulama size kurulumun nasıl yapılması gerektiği hakkında adım adım bilgilendirmeler sunuyor ve ardından bağlantı başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Tabii ki yine bu uygulama üzerinden, ağınızın tüm ayarlamalarını yapabiliyorsunuz.

Teknik özellikler & performans

TP-Link Deco P9 modeli, her şeyden önce evinde mesafeden veya aradaki engeller yüzünden kablosuz internet problemi yaşayanlar için müthiş bir çözüm. Zira hibrit bir Mesh teknolojisi olduğu için, katlı bir evde yaşasanız bile interneti taşımak problem olmuyor. Ayrıca Mesh teknolojisi sayesinde, ürünün kurulumunu bir kere yaptığınızda cihazlarınızla evin neresinde olursanız olun, otomatik olarak en iyi sinyalin geldiği birime bağlanılıyor ve karmaşa ortadan kalkıyor. Örneğin akıllı telefonunuzla alt katta iken aşağıdaki birimden, üst kata çıktığınızda ise üst kata konumlandırdığınız birimden sinyaller alınıyor. Tek bir Wi-Fi ağı olduğundan, siz bu ağlar üzerinde geçiş yapmak zorunda kalmıyorsunuz.

Toplamda 100’den fazla cihazla bağlanabildiğiniz hibrit mesh sistemi, 802.11ac teknolojisiyle birlikte çift bant destekliyor. Böylece 5 GHz bandında 867 Mbps, 2.4 GHz bandında ise 300 Mbps hızlarını sunuyor.

Son olarak modelin tüm TP-Link Deco birimleriyle uyumlu çalıştığını da belirtelim. Yani örneğin gerçekten çok büyük bir evde yaşıyorsanız ve üç paketli Deco P9 paketinin üzerine bir de Deco M3W birimini ayrıca satın alarak sisteme dahil edebiliyorsunuz.

Son sözler ve fiyat

Ev interneti için günümüzün en üst seviye çözümlerinden biri olan TP-Link Deco P9 sistemi, şu anda 2.100 TL civarında satılıyor. Çok katlı evlerde veya mesafe ile engeller gibi etmenler dolayısıyla tek katlı dahi olsa internetin problemli olduğu bir yerde yaşıyorsanız, bu model günümüz teknolojisine göre en etkili çözümlerden biri olacaktır.

Ürünün şüphesiz bugüne kadar gördüğümüz çözümlerden en büyük farkı mesh ile powerline teknolojisini birleştirmesi.