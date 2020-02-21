Donanım
TP-Link Deco P9 hibrit mesh sistemi neler sunuyor?
TP-Link Deco P9 hibrit mesh sistemi, ofisimize ulaştı. Biz de bu makalede ürünün kimlere hitap ettiğini, özelliklerini ve kullanım deneyimlerini anlatacağız. Bakalım TP-Link Deco P9 modeli kullanıcılara neler sunuyor?
Kimler kullanmalı?
Sözünü ettiğimiz model hibrit bir mesh sistemi. Yani bizim halihazırda birçok videoda anlattığımız mesh teknolojisiyle birlikte elektrik hattı üzerinden internet ağını dağıtabileceğiniz powerline teknolojilerini tek bir bünyede buluşturuyor. Bu sayede elektrik hattı ile duvar veya mesafe sınırını kolayca ortadan kaldırabiliyor ve evin her noktasında sağlıklı bir kablosuz ağa kavuşabiliyorsunuz. Şirketin aktardığı bilgilere göre, ürünün 3’lü paketi 560 m2’ye kadar bir kablosuz kapsama alanını bizlere sunuyor. Bu sayede odalar arasında engellerin veya uzun mesafelerin olduğu evlerle birlikte, çok katlı evlerde internet sorununu kökten çözebiliyorsunuz.
Kutu içeriğine baktığımızda bizim incelediğimiz model üçlü olduğu için 3x Deco P9 birimi, güç kabloları ve bir ethernet kablosu çıkıyor.
Kurulum aşaması
Son dönemde incelediğimiz TP-Link ürünlerine benzer olarak, Deco P9 modelini de hem iOS hem de Android platformunda bulunan Deco uygulaması üzerinden yapıyoruz.
Aşağıdaki ekran görüntülerinden görebileceğiniz gibi, uygulama size kurulumun nasıl yapılması gerektiği hakkında adım adım bilgilendirmeler sunuyor ve ardından bağlantı başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Tabii ki yine bu uygulama üzerinden, ağınızın tüm ayarlamalarını yapabiliyorsunuz.
Teknik özellikler & performans
TP-Link Deco P9 modeli, her şeyden önce evinde mesafeden veya aradaki engeller yüzünden kablosuz internet problemi yaşayanlar için müthiş bir çözüm. Zira hibrit bir Mesh teknolojisi olduğu için, katlı bir evde yaşasanız bile interneti taşımak problem olmuyor. Ayrıca Mesh teknolojisi sayesinde, ürünün kurulumunu bir kere yaptığınızda cihazlarınızla evin neresinde olursanız olun, otomatik olarak en iyi sinyalin geldiği birime bağlanılıyor ve karmaşa ortadan kalkıyor. Örneğin akıllı telefonunuzla alt katta iken aşağıdaki birimden, üst kata çıktığınızda ise üst kata konumlandırdığınız birimden sinyaller alınıyor. Tek bir Wi-Fi ağı olduğundan, siz bu ağlar üzerinde geçiş yapmak zorunda kalmıyorsunuz.
Toplamda 100’den fazla cihazla bağlanabildiğiniz hibrit mesh sistemi, 802.11ac teknolojisiyle birlikte çift bant destekliyor. Böylece 5 GHz bandında 867 Mbps, 2.4 GHz bandında ise 300 Mbps hızlarını sunuyor.
Son olarak modelin tüm TP-Link Deco birimleriyle uyumlu çalıştığını da belirtelim. Yani örneğin gerçekten çok büyük bir evde yaşıyorsanız ve üç paketli Deco P9 paketinin üzerine bir de Deco M3W birimini ayrıca satın alarak sisteme dahil edebiliyorsunuz.
Son sözler ve fiyat
Ev interneti için günümüzün en üst seviye çözümlerinden biri olan TP-Link Deco P9 sistemi, şu anda 2.100 TL civarında satılıyor. Çok katlı evlerde veya mesafe ile engeller gibi etmenler dolayısıyla tek katlı dahi olsa internetin problemli olduğu bir yerde yaşıyorsanız, bu model günümüz teknolojisine göre en etkili çözümlerden biri olacaktır.
Ürünün şüphesiz bugüne kadar gördüğümüz çözümlerden en büyük farkı mesh ile powerline teknolojisini birleştirmesi.
Aksesuar
Mobil oyuncu kulaklığı nedir?
Oyuncu kulaklıkları son dönemlerin en popüler ve özellikle espor dünyasının gelişmesiyle profesyonel oyuncuların en önemli odağı haline geldi. PC ve konsol kanadında önem arz eden ekipmanlardan olan kulaklık mobil oyunculukta da dikkat çekici bir noktaya taşınıyor. Peki mobil oyuncu kulaklıkları ne kadar gerekli? Ya da gerekli mi? Cevabını bu yazımızda veriyoruz.
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Oyuncu kulaklığı nedir?
İlk olarak bu sorudan başlayalım. Nedir bu oyuncu kulaklıkları? Oyuncu kulaklığı dediğimiz kulaklıkların normal kulaklıklardan farkı elbette sadece tasarım değil. İlk bakışta tasarımlarıyla dikkat çeken bu kulaklık modelleri, iki önemli noktada birleşiyorlar. Bunlardan ilki stereo, yani çevresel ses desteği.
Bir oyuncunun en önemli noktası duyduğu sesleri tam olarak nereden geldiğini hissetmek olduğu için ya yazılımsal ya da donanımsal olarak çevresel 7.1 ses desteği sunarlar. Bu sayede oyuncuların savaş oyunlarında düşmanın ayak seslerini ve ateş edildiğinde silahın nereden patladığını anlayabilir. Ülkemizde “ses kasmak” olarak geçen bu deneyimi en doğru olarak oyuncu kulaklık modellerinde fark edebilirsiniz.
Bir diğer nokta ise mikrofon kalitesi. Normal bilgisayar kulaklıklarında sadece Skype vb. platformlardan görüşme yapılması önemli olduğu için mikrofonları fazla kaliteli olmaz. Ancak oyuncu kulaklıklarında ses kadar takım içi konuşmalar da önem arz ettiği için mikrofonlar da kaliteli hatta gürültü engelleme destekli olmalıdır. Çünkü bir espor karşılaşmasında hem turnuva alanının hem de sunucunun gürültüsü içerisinde takım arkadaşlarını rahat duyabilmeli ve aynı zamanda senin sesinin de anlaşılabilir olarak iletilmesi gerekir. Bu nedenle belki de en büyük fark mikrofonlar olabiliyor.
Peki ya mobil oyuncu kulaklığı?
Son dönemde mobil camiada da espor algısı iyice arttığı için telefonda profesyonel olarak espor ile uğraşan oyuncu kulaklıkları da önemli olmaya başladı. Teknik olarak 3.5 mm kulaklık girişine sahip tüm kulaklıklar mobil dünya için de uygun olsa da tamamen akıllı telefonlara yönelik üretilen ve genellikle kulak içi tarzında olan kulaklıklar bulunuyor. Buna en güzel örnek ise ROG Cetra Core.
ROG Cetra Core özellikleri
ROG Cetra Core hali hazırda Asus’un oyunculara yönelik markası olan Republic of Gamers’ın mobil oyunculara özel ikinci kulaklığı. ROG Cetra adındaki ilk modeli USB Tip C bağlantısını kullanırken, ROG Cetra Core ise 3,5 mm ile geliyor. Bu sayede kullanıcı olanağı da genişlemiş oluyor.
10 mm’lik Asus Essence sürücülerine sahip olan kulaklık mobil odaklı olsa da PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch gibi platformlara da fazlasıyla uygun bir durumda. Yani oyuncu olup kulak içi kulaklık isteyenler için ideal konumda.
20-40 kHz arasında geniş bir frekans aralığı sunan Cetra Core, oyundaki her detayı duyabilirsiniz. Bağlantı noktasını dik yerine köşeli yaparak mobil oyunculukta konforlu bir kullanım vadeden ürün kaliteli bir mikrofona da sahip. Taşıma çantası ve kulak tipinize göre değişen silikon ve hafızalı köpük kulak pedlerine sahip olan ROG Cetra Core, kulak kanatçıkları ile de kulağınızı tam olarak salmak adına tasarlanmış.
Genel olarak baktığımızda mobil oyun meraklıları için bu tarz oyuncu kulaklıkları iyi tercih olarak görünüyor. Müzik deneyiminde de bass ağırlıklı severler için çok sevilebilecek olan Cetra Core PUBG ve COD Mobile başta olmak üzere birçok oyundaki ses deneyiminizi farklı bir seviyeye taşıyabilir.
Sonuç olarak mobil oyunculuk da önemli yerlere gelmeye devam ettikçe bu tarz ürünlerin devamını göreceğiz. ROG Cetra Core mobil oyuncular için ideal yapıda diyebiliriz. Ancak ekstra özellik olarak gürültü engelleme isterseniz ROG Cetra modelini tercih edebilirsiniz.
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Akıllı kalem ve akıllı defter inceledik! (Neo Smartpen M1)
Neo Smartpen M1 akıllı kalem ve onunla uyumlu Ringtones N1 akıllı defter modelini inceledik. Bakalım bu iki ilginç ürün bizlere neler sağlıyor?
Akıllı kalem Neo Smartpen M1 ne yapıyor?
Akıllı kalemin çalışma mantığı, yazdığınız yazıları veya çizimleri anında ve zahmetsiz bir biçimde dijital ortama aktarabiliyor olması. Kalemin üzerinde bir Bluetooth bağlantısı var ve bu sayede akıllı telefon, tablet veya bilgisayara bağlanabiliyor. Kalemin üzerindeki kamera sensörü sayesinde, yazdığınız yazılar veya çizimler tanımlanabiliyor. Ayrıca farklı platformlarda NeoNotes ve PaperTubes uygulamalarıyla ek özelliklere de kavuşabiliyorsunuz.
Uygulama desteği sayesinde yazılarını hem Google Drive veya Evernote gibi bulut tabanlı servislere aktarabiliyor hem de isterseniz PDF veya Word gibi formatlarda kaydedebiliyorsunuz. Ayrıca yine uygulama üstünde notlarınıza sesli notlar eklemek gibi ek özellikler de bulunuyor.
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Gerçeklikten fazlası: HTC Vive Cosmos incelemesi
HTC Vive Cosmos sunduğu özellikleri ve yüksek çözünürlüğü ile şu anda piyasanın en iyi sanal gerçeklik gözlüğü olarak dikkat çekiyor.
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Baz istasyonları olmadan kendi başına bir PC’ye bağlanarak kullanılabilen Vive Cosmos, geliştiricilerden ve oyunculardan gelen dönütleri uygulayarak oldukça başarılı bir sonuç ortaya koyuyor.
Bir dizüstü bilgisayar ile dilediğiniz yerde kullanabileceğiniz HTC Vive Cosmos, iki adet 3,4 inç ekranda her bir göz için 1440 x 1700 piksel ve 90 Hz tazeleme hızı sunarken kombine olarak 2880 x 1700 piksel ve 110 derecelik açıyla görüntü sağlıyor.
Yeni kontrolcüleri ile gelen Cosmos, şarj derdini ortadan kaldırarak AA piller ile kolayca değişim ve kullanım imkanı sunuyor. Hi-Res Audio destekli kulaklıkları sizi sanal dünyaya daha hızlı sokarken Origin ve Lens teknolojileri ile farklılık yaratacak.
Cihazın tüm detaylarını videomuzda görebilirsiniz.